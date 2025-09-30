انتصارات جيمس وين الكبيرة (وخسائره): الحقيقة حول التداول بالرافعة المالية

رهانات جيمس وين ذات الرافعة المالية العالية على بيتكوين وعملات meme حولته إلى واحد من أكثر المتداولين متابعة في عالم العملات المشفرة، مع انتصارات وخسائر فادحة.

قبل صفقاته التي تصدرت العناوين، كان جيمس وين يجرب بالفعل استراتيجيات الرافعة المالية العالية على عملات meme، وهو النهج الذي دفعه لاحقًا إلى دائرة الضوء.

جيمس وين هو متداول مشفر مستعار اكتسب شهرة في 2022-2023 من خلال عملات meme. كانت إحدى أولى خطواته العامة الناجحة هي تحويل استثمار متواضع إلى عائد بملايين الدولارات عبر Pepe (PEPE) عندما كانت قيمتها السوقية صغيرة جدًا.

