البورصةDEX+
شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلة500Xمدخراتالأحداث
المزيد
سباق CZH
ظهر المنشور "سجين في الولايات المتحدة، لكن دو كوون يواجه مشاكل جديدة في سنغافورة" على BitcoinEthereumNews.com. خسر دو كوون، مؤسس Terraform Labs، معركة قانونية بشأن شقة فاخرة في سنغافورة. حاول استعادة 14 مليون دولار من المدفوعات، التي تمت مصادرتها عندما انهارت صفقة الشراء في عام 2023. تمثل هذه الهزيمة نكسة أخرى للمؤسس المتعثر، على الرغم من أنها بالكاد تعتبر تحديه القانوني الأكثر خطورة. ومع ذلك، كان من الممكن أن تساعد هذه الـ 14 مليون دولار في إعادة بناء أمواله أو التخفيف من الغرامات القادمة. دعوى دو كوون في سنغافورة واجه مؤسس Terraform Labs الكثير من المتاعب منذ انهيار شركته في عام 2022. على الرغم من أنه دفع في البداية ببراءته من تهم الاحتيال الأمريكية، إلا أنه وافق على صفقة مع المدعين العامين قبل أقل من شهر. برعاية برعاية الآن، يواجه دو كوون نكسة أخرى، تتعلق بعقار في سنغافورة ودعوى قضائية لاحقة: "كان كوون قد وضع عينيه على وحدة Sculptura Ardmore التي تقدر قيمتها بـ [30] مليون دولار قبل خمسة أشهر من انهيار عملاته المشفرة TerraUSD و Luna في عام 2022. لقد اختار شقة دوبلكس مساحتها 7,600 قدم مربع تحتوي على أربع غرف نوم في الطابق 19 من المشروع، وهي واحدة من ثلاث شقق بنتهاوس فقط في المشروع،" كما ادعت وسائل الإعلام المحلية، ملخصة وثائق المحكمة الأصلية. على وجه التحديد، دفع دو كوون ما يقرب من نصف سعر هذه الشقة في سنغافورة، لكن الصفقة بدأت تتدهور في عام 2023. على الرغم من المحاولات للإبقاء على العقد مفتوحًا أو الاستمرار في استئجار العقار بعد موعد البيع النهائي، غادر كل من كوون وزوجته بحلول يوليو من ذلك العام. وبعد ذلك، استعاد المطور الشقة وباعها لمشترٍ آخر. أدى ذلك إلى رفع دو كوون دعوى قضائية إلى المحكمة العليا في سنغافورة، في محاولة لاسترداد استثماره المفقود البالغ 14 مليون دولار. وبدوره، قدم المطور مطالباته الخاصة، مطالبًا بإيجار شهر إضافي وتكاليف الإصلاح؛ يبدو أن دو كوون بدأ تجديدات كبيرة. سلسلة من الهزائم على أي حال، لم يكن أي من الطرفين راضيًا تمامًا. حكمت سنغافورة بحزم ضد دو...ظهر المنشور "سجين في الولايات المتحدة، لكن دو كوون يواجه مشاكل جديدة في سنغافورة" على BitcoinEthereumNews.com. خسر دو كوون، مؤسس Terraform Labs، معركة قانونية بشأن شقة فاخرة في سنغافورة. حاول استعادة 14 مليون دولار من المدفوعات، التي تمت مصادرتها عندما انهارت صفقة الشراء في عام 2023. تمثل هذه الهزيمة نكسة أخرى للمؤسس المتعثر، على الرغم من أنها بالكاد تعتبر تحديه القانوني الأكثر خطورة. ومع ذلك، كان من الممكن أن تساعد هذه الـ 14 مليون دولار في إعادة بناء أمواله أو التخفيف من الغرامات القادمة. دعوى دو كوون في سنغافورة واجه مؤسس Terraform Labs الكثير من المتاعب منذ انهيار شركته في عام 2022. على الرغم من أنه دفع في البداية ببراءته من تهم الاحتيال الأمريكية، إلا أنه وافق على صفقة مع المدعين العامين قبل أقل من شهر. برعاية برعاية الآن، يواجه دو كوون نكسة أخرى، تتعلق بعقار في سنغافورة ودعوى قضائية لاحقة: "كان كوون قد وضع عينيه على وحدة Sculptura Ardmore التي تقدر قيمتها بـ [30] مليون دولار قبل خمسة أشهر من انهيار عملاته المشفرة TerraUSD و Luna في عام 2022. لقد اختار شقة دوبلكس مساحتها 7,600 قدم مربع تحتوي على أربع غرف نوم في الطابق 19 من المشروع، وهي واحدة من ثلاث شقق بنتهاوس فقط في المشروع،" كما ادعت وسائل الإعلام المحلية، ملخصة وثائق المحكمة الأصلية. على وجه التحديد، دفع دو كوون ما يقرب من نصف سعر هذه الشقة في سنغافورة، لكن الصفقة بدأت تتدهور في عام 2023. على الرغم من المحاولات للإبقاء على العقد مفتوحًا أو الاستمرار في استئجار العقار بعد موعد البيع النهائي، غادر كل من كوون وزوجته بحلول يوليو من ذلك العام. وبعد ذلك، استعاد المطور الشقة وباعها لمشترٍ آخر. أدى ذلك إلى رفع دو كوون دعوى قضائية إلى المحكمة العليا في سنغافورة، في محاولة لاسترداد استثماره المفقود البالغ 14 مليون دولار. وبدوره، قدم المطور مطالباته الخاصة، مطالبًا بإيجار شهر إضافي وتكاليف الإصلاح؛ يبدو أن دو كوون بدأ تجديدات كبيرة. سلسلة من الهزائم على أي حال، لم يكن أي من الطرفين راضيًا تمامًا. حكمت سنغافورة بحزم ضد دو...

سجين في الولايات المتحدة، لكن دو كوون يواجه مشاكل جديدة في سنغافورة

بواسطة: BitcoinEthereumNews
2025/09/09 04:06

خسر دو كوون، مؤسس Terraform Labs، معركة قانونية بشأن شقة فاخرة في سنغافورة. حاول استعادة 14 مليون دولار من المدفوعات، التي تمت مصادرتها عندما انهارت صفقة الشراء في عام 2023.

تمثل هذه الهزيمة انتكاسة أخرى للمؤسس المتعثر، على الرغم من أنها بالكاد تعتبر تحديه القانوني الأكثر خطورة. ومع ذلك، كان من الممكن أن تساعد هذه الـ 14 مليون دولار في إعادة بناء أمواله أو التخفيف من الغرامات القادمة.

دعوى دو كوون القضائية في سنغافورة

واجه مؤسس Terraform Labs الكثير من المشاكل منذ انهيار شركته في عام 2022. على الرغم من أنه دفع في البداية ببراءته من تهم الاحتيال الأمريكية، إلا أنه وافق على صفقة مع المدعين العامين قبل أقل من شهر.

برعاية

برعاية

الآن، يواجه دو كوون انتكاسة أخرى، تتعلق بعقار في سنغافورة ودعوى قضائية لاحقة:

على وجه التحديد، دفع دو كوون ما يقرب من نصف سعر هذه الشقة في سنغافورة، لكن الصفقة بدأت تتدهور في عام 2023. على الرغم من المحاولات للإبقاء على العقد مفتوحًا أو الاستمرار في استئجار العقار بعد الموعد النهائي للبيع، غادر كل من كوون وزوجته بحلول شهر يوليو.

بعد ذلك، استعاد المطور الشقة وباعها لمشترٍ آخر. أدى ذلك إلى رفع دو كوون دعوى قضائية إلى المحكمة العليا في سنغافورة، في محاولة لاسترداد استثماره المفقود البالغ 14 مليون دولار.

من جانبه، قدم المطور مطالباته الخاصة، مطالبًا بإيجار شهر إضافي وتكاليف الإصلاح؛ يبدو أن دو كوون بدأ تجديدات كبيرة.

سلسلة من الهزائم

على أي حال، لم يكن أي من الطرفين راضيًا تمامًا. حكمت سنغافورة بحزم ضد دو كوون، لكنها ادعت أنه ليس عليه أي التزام فيما يتعلق بأي تكاليف إصلاح. هذا يمثل انتكاسة واحدة في سلسلة من الانتكاسات القانونية.

كجزء من صفقة الإقرار بالذنب الأمريكية، أُمر دو كوون بدفع أكثر من 19 مليون دولار، وسيمثل إيداع هذه العقار في سنغافورة الجزء الأكبر من هذه النفقات.

في المخطط العام للأمور، ربما يكون هذا مصدر قلق أصغر من حكم السجن الوشيك، لكنه لا يزال يمثل حالة شؤونه المالية.

على الرغم من أن إدارة ترامب شهدت عودة الكثير من المنبوذين السابقين في الصناعة إلى الصدارة، إلا أن هذا ليس صحيحًا للجميع. في الوقت الحالي، لا يبدو أن دو كوون سيعود إلى الصناعة بجدية.

المصدر: https://beincrypto.com/do-kwon-singapore-lawsuit-14-million/

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

قد يعجبك أيضاً

هل هذا جيد أم سيء؟ اكتشف الحقيقة المدهشة!

هل هذا جيد أم سيء؟ اكتشف الحقيقة المدهشة!

بالتأكيد! إليك المقال المعاد كتابته بمقدمة موجزة، ونقاط رئيسية، ولغة محسّنة لتحسين محركات البحث، مع الحفاظ على بنية HTML الأصلية: يستمر تطور البيتكوين وسوق العملات المشفرة الأوسع في تحدي المفاهيم التقليدية لدورات السوق والفقاعات. تشير التحليلات الأخيرة إلى أن سلوك سعر البيتكوين لم يعد يتبع الأنماط الكلاسيكية لـ [...]
Bad Idea AI
BAD$0.00000000235+1.29%
Swarm Network
TRUTH$0.02692-0.81%
SphereX
HERE$0.000043--%
مشاركة
Crypto Breaking News2025/11/13 06:16
انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

ملخص: انخفض سهم MSTR بنسبة 60% من أعلى مستوياته على الإطلاق، ويتم تداوله حالياً بسعر 224.20 دولار للسهم. يرتبط انخفاض سهم MSTR مباشرة بانخفاض سعر البيتكوين الأخير بأكثر من 10%. يقترب مؤشر mNAV الاستراتيجي من 1.0، مما قد يدفع الشركة لبيع البيتكوين لإعادة شراء الأسهم. إجمالي حيازات MSTR من البيتكوين [...] ظهر المنشور "انزلاق سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة" لأول مرة على CoinCentral.
Moonveil
MORE$0.004015+4.17%
1
1$0.01955-9.82%
EPNS
PUSH$0.01692+8.88%
مشاركة
Coincentral2025/11/13 04:50
هيديرا توسع استوديو ترميز الأصول بمعايير مزدوجة للامتثال العالمي

هيديرا توسع استوديو ترميز الأصول بمعايير مزدوجة للامتثال العالمي

أضافت استوديو ترميز الأصول من Hedera معيار ERC-3643 لمساعدة المؤسسات على إطلاق أصول رقمية متوافقة ومعيارية على شبكة البلوكتشين.
مشاركة
Crypto.news2025/11/13 06:10

الأخبار الرائجة

المزيد

هل هذا جيد أم سيء؟ اكتشف الحقيقة المدهشة!

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

هيديرا توسع استوديو ترميز الأصول بمعايير مزدوجة للامتثال العالمي

هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

الدولار الكندي ينخفض بشكل طفيف قبيل قرار سعر الفائدة لبنك كندا - سكوتيابنك

أسعار الكريبتو

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$101,681.17
$101,681.17$101,681.17

-0.54%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,414.29
$3,414.29$3,414.29

-0.40%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$153.46
$153.46$153.46

-1.44%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.3865
$2.3865$2.3865

+0.77%

mc_price_img_alt

KernelDAO

KERNEL

$0.11156
$0.11156$0.11156

+4.25%