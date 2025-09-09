سجين في الولايات المتحدة، لكن دو كوون يواجه مشاكل جديدة في سنغافورة

خسر دو كوون، مؤسس Terraform Labs، معركة قانونية بشأن شقة فاخرة في سنغافورة. حاول استعادة 14 مليون دولار من المدفوعات، التي تمت مصادرتها عندما انهارت صفقة الشراء في عام 2023.

تمثل هذه الهزيمة انتكاسة أخرى للمؤسس المتعثر، على الرغم من أنها بالكاد تعتبر تحديه القانوني الأكثر خطورة. ومع ذلك، كان من الممكن أن تساعد هذه الـ 14 مليون دولار في إعادة بناء أمواله أو التخفيف من الغرامات القادمة.

دعوى دو كوون القضائية في سنغافورة

واجه مؤسس Terraform Labs الكثير من المشاكل منذ انهيار شركته في عام 2022. على الرغم من أنه دفع في البداية ببراءته من تهم الاحتيال الأمريكية، إلا أنه وافق على صفقة مع المدعين العامين قبل أقل من شهر.

الآن، يواجه دو كوون انتكاسة أخرى، تتعلق بعقار في سنغافورة ودعوى قضائية لاحقة:

على وجه التحديد، دفع دو كوون ما يقرب من نصف سعر هذه الشقة في سنغافورة، لكن الصفقة بدأت تتدهور في عام 2023. على الرغم من المحاولات للإبقاء على العقد مفتوحًا أو الاستمرار في استئجار العقار بعد الموعد النهائي للبيع، غادر كل من كوون وزوجته بحلول شهر يوليو.

بعد ذلك، استعاد المطور الشقة وباعها لمشترٍ آخر. أدى ذلك إلى رفع دو كوون دعوى قضائية إلى المحكمة العليا في سنغافورة، في محاولة لاسترداد استثماره المفقود البالغ 14 مليون دولار.

من جانبه، قدم المطور مطالباته الخاصة، مطالبًا بإيجار شهر إضافي وتكاليف الإصلاح؛ يبدو أن دو كوون بدأ تجديدات كبيرة.

سلسلة من الهزائم

على أي حال، لم يكن أي من الطرفين راضيًا تمامًا. حكمت سنغافورة بحزم ضد دو كوون، لكنها ادعت أنه ليس عليه أي التزام فيما يتعلق بأي تكاليف إصلاح. هذا يمثل انتكاسة واحدة في سلسلة من الانتكاسات القانونية.

كجزء من صفقة الإقرار بالذنب الأمريكية، أُمر دو كوون بدفع أكثر من 19 مليون دولار، وسيمثل إيداع هذه العقار في سنغافورة الجزء الأكبر من هذه النفقات.

في المخطط العام للأمور، ربما يكون هذا مصدر قلق أصغر من حكم السجن الوشيك، لكنه لا يزال يمثل حالة شؤونه المالية.

على الرغم من أن إدارة ترامب شهدت عودة الكثير من المنبوذين السابقين في الصناعة إلى الصدارة، إلا أن هذا ليس صحيحًا للجميع. في الوقت الحالي، لا يبدو أن دو كوون سيعود إلى الصناعة بجدية.