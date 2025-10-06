هل عادت موجة الصعود؟ بيتكوين يحلق على موجة من الإشارات الاقتصادية الكلية

ارتفع سعر البيتكوين الأسبوع الماضي، بنسبة 12.14% وأزال خسائر شهر سبتمبر الباهت. بينما قادت العملات البديلة إلى حد كبير الارتفاعات الرئيسية من يوليو إلى سبتمبر، هذه المرة قاد البيتكوين السوق الصاعد.

خلال نفس الفترة، شهدت العملات البديلة الرئيسية مثل إيثريوم (ETH) وسولانا (SOL) مكاسب أكثر تواضعاً بنسبة 12.90% و13.24% على التوالي.

أسباب الثور: الإغلاقات، الوظائف، والاحتياطي الفيدرالي

كان العامل الرئيسي في ارتفاع الأسبوع الماضي هو إغلاق الحكومة الأمريكية، الذي بدأ في منتصف الليل بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الأربعاء. خلال الإغلاق، يتوقف موظفو الحكومة الأمريكية عن العمل، ولا يمكن للحكومة استخدام ميزانيتها. وهذا يشمل رواتب الموظفين الفيدراليين والنفقات الحكومية الأخرى.

رأى المشاركون في السوق هذا الوضع كمصدر كبير لعدم اليقين الاقتصادي، معتقدين أنه سيدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة القادم في أواخر أكتوبر.

وفقًا لأداة FedWatch من مجموعة CME، كان احتمال خفض سعر الفائدة الأمريكي في أكتوبر حوالي 89% في 30 سبتمبر. ومع ذلك، بعد تأكيد إغلاق الحكومة في وقت متأخر من ذلك المساء، ارتفع الاحتمال إلى 98%. في تلك اللحظة، بدأ البيتكوين، الذي كان يتداول حول مستوى 112,000 دولار، في الصعود السريع.

كما غذت بيانات الوظائف الضعيفة السوق الصاعد للبيتكوين. يوم الأربعاء، جاء تقرير التوظيف الأمريكي ADP لشهر سبتمبر عند -32,000، وهو أقل بكثير من توقعات السوق البالغة +50,000. تدعم هذه البيانات وجهة النظر القائلة بأن سوق العمل الأمريكي في حالة تراجع.

وفقًا لـ FedWatch، يقوم السوق الآن بتسعير أربعة تخفيضات إضافية في الأسعار بحلول يونيو من العام المقبل. منذ بدء الإغلاق، صرح الحزب الجمهوري الأمريكي أنه سيسرح موظفين فيدراليين إضافيين خلال هذه الفترة.

يُنظر إلى هذه الخطوة على أنها محاولة لإكمال تخفيضات الموظفين الفيدراليين التي فشل الرئيس دونالد ترامب في تحقيقها خلال فترة إدارته. إذا نجحت هذه المحاولة، فقد يرتفع معدل البطالة في الولايات المتحدة، الذي يبلغ حاليًا 4.3%، بشكل كبير. مع ضعف الرواتب غير الزراعية بالفعل، قد يؤدي ارتفاع البطالة إلى إجبار الاحتياطي الفيدرالي على متابعة تخفيضات إضافية في الأسعار.

السياسة اليابانية تلعب دورًا أيضًا

يوم الجمعة، تم انتخاب ساناي تاكايتشي رئيسة للحزب الديمقراطي الليبرالي الياباني ومن المرجح أن تصبح رئيسة للوزراء. من المتوقع أن تبدأ سياسات من شأنها إضعاف الين.

بينما كان سلفها، فوميو كيشيدا، يفكر في رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم، من المتوقع أن تؤدي سياسات تاكايتشي إلى تخفيف السياسة النقدية. في ظل هذه الخلفية، ارتفع سعر البيتكوين لفترة وجيزة متجاوزًا 125,500 دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع، مسجلاً أعلى مستوى جديد على الإطلاق.

باختصار، نتج السوق الصاعد لسعر البيتكوين من تصرف المشاركين في السوق بسرعة بناءً على توقعاتهم المستقبلية. إنهم يتوقعون أن السيولة العالمية ستزداد سهولة في المستقبل القريب. ومع ذلك، من الصعب التنبؤ بكيفية تغير معنويات السوق إذا استمر إغلاق الحكومة الأمريكية.

ستكون مزادات سندات الخزانة الأمريكية يومي الاثنين والثلاثاء الحدث الأكثر إثارة للاهتمام هذا الأسبوع. على مدار اليومين، ستصدر الخزانة 249 مليار دولار في سندات قصيرة الأجل. وفقًا للسوابق الماضية، من المرجح أن تستمر هذه المزادات على الرغم من الإغلاق.

من شأن ذلك أن يقيد بشكل كبير فائض السيولة في السوق دون الإنفاق الحكومي. ارتفع سعر البيتكوين بأكثر من 10% في ثلاثة أيام فقط. لا يزال يتعين معرفة ما إذا كان بإمكانه الاستمرار في الارتفاع وسط ضغط السيولة على المدى القصير.

الأنظار على خطاب باول يوم الخميس

هناك عدد من المؤشرات الكلية على جدول الأعمال هذا الأسبوع. يوم الاثنين، سيتم إصدار مؤشر اتجاهات التوظيف لمجلس المؤتمر.

سيجلب يوم الثلاثاء استطلاع بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك لتوقعات المستهلكين. يوم الأربعاء، من المقرر عقد محاضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في سبتمبر ومزاد سندات الخزانة الأمريكية لمدة 10 سنوات.

ويوم الخميس، من المقرر أن يتحدث رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، إلى جانب مزاد سندات الخزانة الأمريكية لمدة 30 عامًا. كما من المقرر أن يلقي العديد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الآخرين خطابات عامة. ومع ذلك، من غير المرجح أن تهز هذه الأحداث توقعات السوق القوية لخفض الأسعار في أكتوبر.

بدلاً من ذلك، يمكن أن تؤثر التدابير المرتجلة المتعلقة بإغلاق الحكومة من الكونغرس الأمريكي على السوق. يمكن أن يكون نهج إدارة ترامب في تسريح الموظفين الفيدراليين أيضًا مصدرًا للتقلبات. نأمل أن يكون للمستثمرين أسبوعًا مربحًا.