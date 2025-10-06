هل تخصيص 4% من التشفير مقبول في المحافظ ذات المخاطر العالية؟

بالتأكيد! إليك المقال المعاد كتابته مع التحسينات المطلوبة:

## مورغان ستانلي تقدم إرشادات حول تخصيصات العملات المشفرة في محافظ الأصول المتعددة

في خطوة حديثة تسلط الضوء على القبول المتزايد للأصول الرقمية، أصدرت مورغان ستانلي إرشادات لاستثمارات العملات المشفرة ضمن المحافظ المتنوعة. توصي الشركة الاستثمارية العملاقة باتباع نهج حذر، مع التركيز على التخصيصات المتواضعة لإدارة التقلبات السعرية المتأصلة في العملات المشفرة وسط المشهد التنظيمي المتطور وديناميكيات السوق.

تقترح مورغان ستانلي تخصيص ما يصل إلى 4٪ للعملات المشفرة في المحافظ ذات المخاطر العالية.

يوصى بتخصيص 2٪ للمحافظ المعتدلة والمتوازنة النمو.

ينصح التقرير بعدم التعرض للعملات المشفرة في المحافظ التي تركز على الحفاظ على الثروة.

يستمر تبني المؤسسات للعملات المشفرة في النمو، مما يعزز شرعيتها كفئة أصول.

يتم الاعتراف ببيتكوين كذهب رقمي، حيث وصلت العملة إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق وسط التوترات الاقتصادية الكلية.

أصدرت شركة الخدمات المالية العملاقة مورغان ستانلي إرشادات استثمارية جديدة لدمج العملات المشفرة في محافظ الأصول المتعددة. في تقرير لجنة الاستثمار العالمية (GIC) الصادر في أكتوبر، تدعو الشركة إلى موقف محافظ، مقترحة أن يأخذ المستثمرون في الاعتبار نسب تخصيص متواضعة بسبب التقلبات السعرية المحتملة وعدم اليقين الاقتصادي الكلي.

يوصي المحللون بأن تخصص محافظ "النمو الانتهازي"، التي تهدف إلى مخاطر أعلى وعوائد أعلى، ما يصل إلى 4٪ من الأصول للعملات المشفرة. في الوقت نفسه، يجب أن تحد محافظ "النمو المتوازن" من التعرض للعملات المشفرة بنسبة 2٪، مما يعكس نهجًا أكثر اعتدالًا للمخاطر. بالنسبة للمحافظ المخصصة للحفاظ على الثروة أو الدخل، فإن التوجيه هو استبعاد العملات المشفرة تمامًا، مستشهدين بالمخاوف بشأن زيادة التقلبات والارتباط أثناء ضغوط السوق. يحذر التقرير:

إرشادات لجنة الاستثمار العالمية في مورغان ستانلي للحد الأقصى من تخصيصات العملات المشفرة في محافظ الاستثمار. المصدر: هانتر هورسلي

أشاد هانتر هورسلي، الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمار Bitwise، بأهمية التقرير، واصفًا إياه بأنه خبر "ضخم". وأبرز أن لجنة الاستثمار العالمية في مورغان ستانلي تؤثر على ما يقرب من 16,000 مستشار يديرون ما يقرب من 2 تريليون دولار من أصول العملاء، مما يشير إلى قبول أوسع للعملات المشفرة في استراتيجيات الاستثمار السائدة. وقال هورسلي: "نحن الآن ندخل العصر السائد".

يؤكد التقرير على استمرار تبني المؤسسات لأصول العملات المشفرة، خاصة بين البنوك الكبرى والمؤسسات المالية، مما يعزز مصداقية فئة الأصول. يُنظر إلى هذا الاتجاه على أنه مدفوع بالوجود المتزايد للاستثمارات واسعة النطاق وزيادة الوضوح التنظيمي، مما يمهد الطريق لمزيد من تدفقات رأس المال إلى الأسواق الرقمية.

مورغان ستانلي تصف بيتكوين بأنها ذهب رقمي مع وصولها إلى أعلى مستويات جديدة على الإطلاق

لا تزال بيتكوين (BTC) في طليعة تبني المؤسسات للعملات المشفرة، حيث تصفها مورغان ستانلي بأنها "أصل نادر، أشبه بالذهب الرقمي". تستمر العملة المشفرة في جذب احتياطيات الخزينة الرئيسية وصناديق الاستثمار، بما في ذلك صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs)، مما يعزز مكانتها كمخزن للقيمة.

مؤخرًا، ارتفعت بيتكوين إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق تجاوز 125,000 دولار، وفقًا لبيانات من Glassnode. تزامنت هذه الطفرة مع انخفاض كبير في أرصدة بيتكوين في البورصات، مما يشير إلى أن العملات يتم الاحتفاظ بها للاستثمار على المدى الطويل بدلاً من التداول. حدثت هذه الطفرة وسط خلفية من الاضطرابات الاقتصادية الكلية، بما في ذلك إغلاق الحكومة الأمريكية وارتفاع التضخم، مما دفع المستثمرين إلى التدفق نحو الأصول التي يُنظر إليها على أنها ملاذ آمن.

لاحظ محللو السوق من The Kobeissi Letter أن الموجة الحالية من تدفقات الأصول مدفوعة بالمخاوف بشأن التضخم وعدم اليقين الاقتصادي، حيث يتوقع البعض أن تصل بيتكوين إلى هدف مستقبلي قدره 250,000 دولار - وهو سيناريو "أفضل حالة" للعديد من المتداولين.

لتحليل أعمق لارتفاع بيتكوين واتجاهات سوق العملات المشفرة الأوسع، شاهد هذه المناقشة الخبيرة:

في المشهد المتطور لتنظيم العملات المشفرة وقبول المؤسسات، تتعزز رواية بيتكوين كذهب رقمي، بينما تستجيب الأسواق للتحولات الاقتصادية الكلية مع زيادة الاهتمام بالأصول القائمة على البلوكتشين.

تم نشر هذا المقال في الأصل بعنوان هل تخصيص 4٪ للعملات المشفرة مقبول في المحافظ ذات المخاطر العالية؟ على Crypto Breaking News - مصدرك الموثوق لأخبار العملات المشفرة وأخبار بيتكوين وتحديثات البلوكتشين.