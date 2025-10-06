الاستثمار في عملات meme الثلاثة هذه الآن مثل شراء شيبا إينو (SHIB) عند الإطلاق

لو كنت قد استثمرت 100 دولار فقط في شيبا إينو (SHIB) عند إطلاقها، لارتفع استثمارك إلى أكثر من مليون دولار في ذروتها. ومع ذلك، اليوم، فإن الاستثمار في عملات meme الثلاث هذه الآن يشبه شراء شيبا إينو (SHIB) عند إطلاقها. مع تصاعد ضجيج عملات meme مرة أخرى، يتم الترحيب بـ Little Pepe (LILPEPE) وBrett (BRETT) وBonk (BONK) كالفائزين الكبار القادمين.

Little Pepe (LILPEPE): ثورة عملة meme الجديدة

يظهر Little Pepe (LILPEPE) كأقوى مرشح للمستثمرين الباحثين عن الارتفاع المتفجر القادم. تم بناؤه كبلوكتشين من الطبقة الثانية مدعوم بعملة $LILPEPE، وهو يجمع بين الرسوم المنخفضة والسرعة العالية وطاقة ثقافة meme النقية. على عكس حلول الطبقة الثانية الأخرى التي تركز فقط على توسيع نطاق الإيثريوم، يضع Little Pepe (LILPEPE) نفسه كحركة تضع meme في المقدمة مع زخم حقيقي مدفوع من المجتمع. وقد أثبت البيع المسبق لـ Little Pepe (LILPEPE) قوته بالفعل. تم بيع المرحلة 12 قبل الموعد المتوقع، حيث جمعت 25,475,000 دولار، مما يدل على الطلب الهائل. حاليًا، البيع المسبق في المرحلة 13 بسعر 0.0022 دولار للتوكن. هذا يعني أن المستثمرين المبكرين شهدوا بالفعل زيادة بأكثر من ضعفين منذ بدء البيع المسبق. تم بيع أكثر من 16.16 مليار توكن حتى الآن، مع إدراج CoinMarketCap للمشروع بالفعل، مما يشير إلى اعتراف قوي داخل سوق العملات المشفرة. ما يميز Little Pepe (LILPEPE) هو دعمه من قبل خبراء مجهولين سبق لهم دعم عملات meme ذات أداء عالٍ. بالإضافة إلى ذلك، تم تدقيق المشروع بالكامل من قبل CertiK بدرجة أمان مثيرة للإعجاب تبلغ 95.49%. ضجيج المجتمع مهم بنفس القدر. دخل أكثر من 73,000 شخص بالفعل في الهبة الضخمة المستمرة التي تستمر من مراحل البيع المسبق 12 إلى 17. سيحصل أكبر ثلاثة مشترين على 5 و3 و2 ETH لكل منهم، وسيحصل 15 مشترٍ عشوائي على 0.5 ETH لكل منهم. بالإضافة إلى ذلك، لا يزال بإمكان الحاملين المشاركة في السحب الضخم البالغ 777,000 دولار، حيث سيحصل 10 فائزين محظوظين على توكنات LILPEPE بقيمة 77,000 دولار لكل منهم. Little Pepe (LILPEPE) هو أكثر من مجرد عملة meme أخرى. تركز خارطة طريقه على النمو طويل المدى وإشراك الناس في المجتمع. إنه مهيأ لتكرار نوع الارتفاع النيزكي الذي شهدته شيبا إينو عند إطلاقها، مما يجعله الاختيار الأول بين عملات meme الثلاث المرشحة للانفجار.

Brett (BRETT): ملك meme في سلسلة Base

Brett (BRETT) هي عملة meme أخرى تولد ضجيجًا كبيرًا، خاصة عبر النظام البيئي Base. حاليًا يتم تداولها بحوالي 0.04088 دولار، وقد حققت BRETT عودة قوية مع ستة أيام خضراء متتالية، وهي إشارة واضحة إلى أن المستثمرين الكبار يتراكمون. ارتفع حجم التداول بنسبة 138% بينما ارتفع النشاط الاجتماعي بنسبة 43.8%، وكلها تشير إلى ارتفاع فيروسي مشابه لجنون SHIB في عام 2021. ما يميز BRETT هو موقعها على سلسلة Base، التي تكتسب زخمًا قبل إطلاق التوكنات المشاع عنها ودورات العملات البديلة الأوسع. مع الطاقة المتجددة والمجتمع القوي والإثارة المتزايدة، تعتبر BRETT واحدة من عملات meme الرئيسية التي لديها القدرة على تكرار النمو الأسطوري لشيبا إينو.

Bonk (BONK): قوة meme في سولانا

رسخت Bonk (BONK) نفسها بقوة كعملة meme رائدة على شبكة سولانا. بسعر 0.00001885 دولار بعد ارتفاع حديث بنسبة 3.85% في 24 ساعة، أظهرت BONK مرونة رغم تقلبات السوق الأوسع. إنها تستقر حاليًا حول منطقة الدعم الرئيسية البالغة 0.00001900 دولار بعد تراجع السوق في سبتمبر، مع ارتفاع حجم التداول إلى 187 مليون دولار مع تراكم الحيتان. يعزز صندوق Bonk Income Blast ETF القادم و airdrop المشوق لعام 2025 الإثارة، مما يدفع ذكر BONK عبر X إلى مستويات تنافس SHIB و DOGE. مع ارتفاع سولانا وتسخين دورات meme، تجذب BONK مقارنات مع مسيرة SHIB التاريخية التي حولتها إلى عملة ذات قيمة سوقية تريليون دولار.

الخلاصة

اليوم، تظهر Little Pepe (LILPEPE) و Brett (BRETT) و Bonk (BONK) نفس العلامات المبكرة التي جعلت SHIB أسطورية. من بين هؤلاء الثلاثة، تتصدر Little Pepe (LILPEPE) المشهد بسبب نمو البيع المسبق المتفجر، والتدقيق الأمني، والهبات الضخمة، وخارطة طريق تضعها في موقع يجذب اهتمام التيار الرئيسي.

