تقديم محفظة TopNod - تمكين الوصول إلى أصول العالم الحقيقي عبر Web3 مع إدارة الحفظ والتخزين الذاتي البديهية

تقديم محفظة TopNod - تمكين الوصول إلى أصول العالم الحقيقي عبر Web3 مع إدارة الحفظ والتخزين الذاتي البديهيةتقديم محفظة TopNod - تمكين الوصول إلى أصول العالم الحقيقي عبر Web3 مع إدارة الحفظ والتخزين الذاتي البديهية

بواسطة: Cryptodaily
2025/09/30 14:09
هونغ كونغ، هونغ كونغ SAR، 30 سبتمبر 2025، Chainwire

تجربة محفظة سلسة وآمنة مصممة للاعتماد السائد لأصول العالم الحقيقي والملكية الرقمية 

هونغ كونغ، 30 سبتمبر 2025 - TopNod، محفظة Web3 من الجيل التالي تجعل الملكية الرقمية أكثر بديهية وأمانًا للمستخدمين اليوميين، دخلت رسميًا مرحلة الاختبار العام للنسخة التجريبية، مما يوفر بوابة آمنة وبديهية للملكية الرقمية. تم بناؤها للاعتماد السائد وتصميمها لتبسيط الوصول إلى التمثيلات الرقمية لأصول العالم الحقيقي (RWAs)، تقدم TopNod طريقة سلسة لإدارة أصول العالم الحقيقي والتوكنات الرئيسية والأصول الرقمية من خلال التكامل مع منصات الطرف الثالث الشائعة. مع تجربة المستخدم المصممة على غرار تطبيقات الإنترنت السائدة، تمكّن TopNod المستخدمين من عرض أصولهم الرقمية والتفاعل معها والتحكم فيها - كل ذلك ضمن تطبيق واحد ذاتي الحفظ مبني للراحة والثقة.

تعمل TopNod كبوابة آمنة وبديهية للدخول إلى Web3. ولدت المحفظة من رؤية بسيطة لكنها قوية: لجعل قيمة Web3 متاحة للجميع - وليست مقيدة بالتعقيد التقني. يمكن للمستخدمين البدء بسرعة عن طريق تنزيل التطبيق من متاجر Apple أو Google واستخدام حساب Apple أو حساب Google للاشتراك. عند المصادقة، سيقوم المستخدمون بتعيين رقم تعريف شخصي مكون من 8 أرقام - مما يسهل الوصول إلى المحفظة والموافقة على المعاملات واسترداد الحساب.

تعمل TopNod كمنصة بوابة، تتكامل مع مزودي الطرف الثالث الموثوقين لتقديم وصول سلس إلى مجموعة واسعة من الأصول الرقمية. يضمن هذا النهج الحياد والمرونة واختيار المستخدم عبر النظام البيئي Web3 المتطور. مع تكامل منصة الدخول بالعملات الورقية، يمكن للمستخدمين تداول الأصول بالعملات المحلية عبر المؤسسات الشريكة لـ TopNod وإدارتها بسهولة. يمتد إصدار المحفظة الأول إلى 100 دولة ومنطقة، مع خطط للتوسع إلى أكثر من 150 سوقًا حول العالم في المستقبل القريب.

الحماية المبنية للحفظ الذاتي

الحماية أساسية في تصميم TopNod. كمحفظة لامركزية بالكامل وذاتية الحفظ، تمكّن TopNod المستخدمين من التحكم الكامل في أصولهم الرقمية - مما يقلل الاعتماد على الطرف الثالث ويعزز الاستقلال المالي. تتضمن المحفظة تدابير حماية متقدمة بما في ذلك تجزئة رمز الوصول المشفر، وتقارب الذاكرة الآمن، وتشفير AES-256، وضمانات بيئة التنفيذ الموثوقة (TEE). تعمل هذه التقنيات معًا لضمان بقاء المفاتيح الخاصة آمنة عبر الأجهزة، دون وجود نقطة فشل واحدة. تدعم البنية التحتية لـ TopNod أنظمة التوافر العالي الموزعة وتم التحقق منها من خلال عمليات تدقيق الطرف الثالث المستقلة، بما يتماشى مع معايير التشفير الرائدة في الصناعة.

تتبنى TopNod نهجًا عمليًا وهادفًا تجاه Web3. تركز على دعم العملات المشفرة السائدة الوظيفية وأصول العالم الحقيقي المدعومة بقيمة حقيقية. تشجع المنصة الفائدة طويلة المدى على التقلب قصير المدى وترى إمكانات كبيرة في ربط السيولة بين Web3 وبقية العالم. مع هذه الرؤية، تهدف TopNod إلى أن تصبح جسرًا موثوقًا بين سيناريوهات العالم الحقيقي والمستقبل الرقمي.

مع نهج يركز على المستخدم والتكنولوجيا المتقدمة، توفر TopNod منصة سلسة وذاتية الحفظ لإدارة مجموعة متنوعة من الأصول الرقمية. في مرحلتها الافتتاحية، تبني TopNod على شبكات رائدة مثل الإيثريوم وسولانا وPlume وPharos، مع الانضمام إلى مشاريع مثل Ondo Finance وPaxos وMidas وJupiter و1inch وAlchemy Pay وOSL Pay وCoinGecko وRWA.xyz لتعزيز نظام بيئي آمن وبديهي لـ Web3. من خلال تقديم مسار مبسط ومحمي للملكية الرقمية، تمكّن TopNod المستخدمين عالميًا من المشاركة بثقة في الاقتصاد الرقمي المتطور.

###

حول TopNod

TopNod هي محفظة لامركزية وذاتية الحفظ، تركز على الإصدارات الرقمية من أصول العالم الحقيقي (RWAs). تسمح TopNod للمستخدمين بإدارة أصول العالم الحقيقي الخاصة بهم والتوكنات الرئيسية والعملات المستقرة من خلال دمج الخدمات التي تقدمها منصات الطرف الثالث الشائعة. توفر للمستخدمين أداة آمنة وبديهية لعرض وإدارة والتفاعل مع أصول العالم الحقيقي والأصول الرقمية الأخرى - كل ذلك في تطبيق واحد، مصمم ليكون مألوفًا وسهل الاستخدام مثل تطبيقات الإنترنت السائدة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: https://topnod.com/

للاتصال: جهة الاتصال الصحفية WinnieKW.Li@edelman.com

إخلاء المسؤولية: هذا بيان صحفي مدفوع وهو لأغراض إعلامية فقط. لا يعكس آراء Crypto Daily، ولا يُقصد استخدامه كنصيحة قانونية أو ضريبية أو استثمارية أو مالية.

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

