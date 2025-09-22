مقابلة | الرئيس التنفيذي لشركة بيلر جيني يتطلع إلى الفواتير المدعومة بتقنية البلوكتشين

يرى توماس أرونيكا، الرئيس التنفيذي لشركة Biller Genie، العملات المشفرة كتطور حتمي للسكك المالية التي ستحتاج شركته في النهاية إلى دعمها.

في حين أن منصة B2B SaaS لم تدمج الكريبتو بعد، أخبرني أرونيكا في مقابلة حديثة أن العملات المستقرة مثل USDC يمكن أن تمكن قريبًا التسويات في الوقت الفعلي للرواتب والعمولات ومدفوعات الموردين. على المدى الطويل، يتصور أن البلوكتشين سيعيد تشكيل الفواتير نفسها من خلال استبدال، على سبيل المثال، سجلات البريد الإلكتروني بدفاتر موزعة تمنح كل طرف رؤية فورية - وهو تحول يعتقد أنه سيأتي مع مواكبة التبني والتنظيم لإمكانات التكنولوجيا.

تم تحرير المقابلة التالية للوضوح.

ما هو تأثير العملات المشفرة على Biller Genie؟

أرونيكا: لقد استكشفنا التكاملات وهناك بالتأكيد مسار للمضي قدمًا. في المستقبل، من المحتمل أن ندعم مدفوعات الكريبتو في الوقت الفعلي مع التسوية إلى العملات التقليدية. البدء بشيء مثل USDC، الذي يستمر في النمو في التبني، يفتح الفرص ليس فقط لمدفوعات المشتري والمورد، ولكن أيضًا لأشياء مثل العمولات والرواتب ليتم تحويلها في الكريبتو.

بعيدًا عن المدفوعات، أعتقد أن البلوكتشين نفسه لديه إمكانات هائلة. إذا فصلت الكريبتو كسكة دفع عن البلوكتشين كتكنولوجيا، يمكنك تخيل عالم حيث تعيش جميع الفواتير على بلوكتشين. بدلاً من إرسال ملفات PDF ذهابًا وإيابًا والقلق بشأن التحكم في الإصدار، سيشارك الجميع نفس دفتر الأستاذ الموزع مع رؤية في الوقت الفعلي. هذا مستقبل أعتقد أنه ممكن جدًا.

يبدو، مع ذلك، أن العملات المشفرة تمارس تأثيرًا كبيرًا على السياسة الفيدرالية لصناعة ذات فائدة قليلة جدًا. متى كانت آخر مرة طلب فيها أي شخص بيتزا باستخدام الكريبتو؟

أرونيكا: يعود الأمر إلى الضرورة التي تدفع الاختراع. إذا نظرت إلى مناطق أخرى، مثل آسيا والمحيط الهادئ أو الاتحاد الأوروبي، فإن الدفع بدون تلامس في المطاعم - حيث يحضرون الجهاز إلى الطاولة - موجود منذ 15 عامًا. حصلنا عليه هنا فقط خلال كوفيد لأن الناس لم يريدوا لمس أي شيء. الأمر نفسه مع Apple Pay. قبل ثلاث أو أربع سنوات فقط، لم يكن منتشرًا في كل مكان في الولايات المتحدة لأن المستهلكين لم يكونوا يستخدمونه، ولم يرغب التجار في إنفاق المال للترقية.

ألا تعيق التقلبات السعرية الفائدة؟

أرونيكا: أعتقد أن هناك مشكلة كلاسيكية من نوع الدجاجة والبيضة. أصحاب الأعمال ومزودو البرامج وحتى نحن لم نستثمر بالكامل في بناء السكك الحديدية لمدفوعات الكريبتو لأن التبني لا يزال حذرًا. ولكن عندما أسأل الناس عما إذا كانوا سيستخدمونها، تكون الإجابة عادة نعم.

هناك طرق لمعالجة التقلبات السعرية. العملات المستقرة تزيل هذا القلق تمامًا، وحتى مع العملات المتقلبة مثل بيتكوين (BTC) أو XRP (XRP)، يمكنك إنشاء منحدرات خروج تسوي المعاملات نقدًا في الوقت الفعلي. هذا يزيل المخاطر للشركات التي تتلقى الدفع.

بالنسبة لي، الأمر يتعلق أقل بالتكنولوجيا وأكثر بتحديد أولويات الـ 25 شيئًا التي يطلب منا الناس بناءها. هناك بالتأكيد مكان للكريبتو، والتشريعات المتزايدة والاهتمام التنظيمي يعكسان التبني المتزايد. ما زلنا في مرحلة مبكرة جدًا فيما يتعلق بشكل هذا كشكل من أشكال الدفع، لكن الحلول موجودة اليوم للتعامل مع التقلبات السعرية - هناك عالم كامل ينشأ حول تبادل وإعادة توطين هذه الأصول.

هل يطلب عملاء Biller Genie الكريبتو؟

أرونيكا: نحن بالتأكيد نسمع عنها - من شركاء التوزيع والمستخدمين على حد سواء - لكنها انتهازية. نحن لا نقوم بمسح نشط لها، وفي الوقت الحالي، ليست ذات أولوية كافية للتركيز عليها. هناك فيض من الفرص التي يجب علينا تحديد أولوياتها، والكريبتو هي واحدة من بين العديد. إذا فكرت في المدفوعات بشكل عام، عندما دخلت هذا العمل، كنا نحاول جعل المطاعم تنتقل من النقد إلى البطاقة. على مدار الـ 15 عامًا الماضية، كان الأمر في الغالب بطاقة مقابل بطاقة - سباق نحو القاع.

الآن، نحن ندخل مرحلة جديدة: البطاقة مقابل سكك أخرى، بما في ذلك الكريبتو. نحن لا نحاول إقناع الشركات التي تقبل بالفعل الكريبتو باستخدامنا. هناك عشرات الآلاف من مزودي بطاقات الائتمان والدفع الإلكتروني، لذلك حتى إذا قدم منافس أو اثنان سكك الكريبتو، فإن ذلك ليس ساحقًا. نحن لا نتسابق لنكون أول المتحركين؛ نحن نركز على المساعدة في تثقيف السوق. في الوقت الحالي، لا يزال هناك الكثير من التعليم الذي يجب أن يحدث قبل أن يصبح المجال شديد التنافسية.

ما الذي يبقيك مستيقظًا في الليل من حيث العلامات الحمراء أو نقاط الضغط؟

أرونيكا: الضغط الرئيسي هو تلبية الطلب. لقد بنينا حلاً قويًا يحبه الناس ويساعدهم، لكنني أقلق باستمرار من أننا لا نستطيع مساعدة عدد كافٍ من الناس بسرعة كافية. التحدي هو التوسع لتلبية طلب السوق حتى نتمكن من فعل شيء مميز حقًا. أي شيء أقل من ذلك سيشعر وكأنه قصور في أهداف التنفيذ لدينا. تركيزنا الآن هو على مواصلة ما نقوم به، والقيام به بشكل جيد حقًا، والتأكد من أننا نجعل الناس سعداء في هذه العملية.