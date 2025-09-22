البورصةDEX+
شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلة500Xمدخراتالأحداث
المزيد
سباق CZH
يرى توماس أرونيكا، الرئيس التنفيذي لشركة بيلر جيني، العملة المشفرة كتطور حتمي للسكك المالية التي ستحتاج شركته في النهاية إلى دعمها.يرى توماس أرونيكا، الرئيس التنفيذي لشركة بيلر جيني، العملة المشفرة كتطور حتمي للسكك المالية التي ستحتاج شركته في النهاية إلى دعمها.

مقابلة | الرئيس التنفيذي لشركة بيلر جيني يتطلع إلى الفواتير المدعومة بتقنية البلوكتشين

بواسطة: Crypto.news
2025/09/22 02:00

يرى توماس أرونيكا، الرئيس التنفيذي لشركة Biller Genie، العملات المشفرة كتطور حتمي للسكك المالية التي ستحتاج شركته في النهاية إلى دعمها.

في حين أن منصة B2B SaaS لم تدمج الكريبتو بعد، أخبرني أرونيكا في مقابلة حديثة أن العملات المستقرة مثل USDC يمكن أن تمكن قريبًا التسويات في الوقت الفعلي للرواتب والعمولات ومدفوعات الموردين. على المدى الطويل، يتصور أن البلوكتشين سيعيد تشكيل الفواتير نفسها من خلال استبدال، على سبيل المثال، سجلات البريد الإلكتروني بدفاتر موزعة تمنح كل طرف رؤية فورية - وهو تحول يعتقد أنه سيأتي مع مواكبة التبني والتنظيم لإمكانات التكنولوجيا.

تم تحرير المقابلة التالية للوضوح.

ما هو تأثير العملات المشفرة على Biller Genie؟

أرونيكا: لقد استكشفنا التكاملات وهناك بالتأكيد مسار للمضي قدمًا. في المستقبل، من المحتمل أن ندعم مدفوعات الكريبتو في الوقت الفعلي مع التسوية إلى العملات التقليدية. البدء بشيء مثل USDC، الذي يستمر في النمو في التبني، يفتح الفرص ليس فقط لمدفوعات المشتري والمورد، ولكن أيضًا لأشياء مثل العمولات والرواتب ليتم تحويلها في الكريبتو.

بعيدًا عن المدفوعات، أعتقد أن البلوكتشين نفسه لديه إمكانات هائلة. إذا فصلت الكريبتو كسكة دفع عن البلوكتشين كتكنولوجيا، يمكنك تخيل عالم حيث تعيش جميع الفواتير على بلوكتشين. بدلاً من إرسال ملفات PDF ذهابًا وإيابًا والقلق بشأن التحكم في الإصدار، سيشارك الجميع نفس دفتر الأستاذ الموزع مع رؤية في الوقت الفعلي. هذا مستقبل أعتقد أنه ممكن جدًا.

يبدو، مع ذلك، أن العملات المشفرة تمارس تأثيرًا كبيرًا على السياسة الفيدرالية لصناعة ذات فائدة قليلة جدًا. متى كانت آخر مرة طلب فيها أي شخص بيتزا باستخدام الكريبتو؟

أرونيكا: يعود الأمر إلى الضرورة التي تدفع الاختراع. إذا نظرت إلى مناطق أخرى، مثل آسيا والمحيط الهادئ أو الاتحاد الأوروبي، فإن الدفع بدون تلامس في المطاعم - حيث يحضرون الجهاز إلى الطاولة - موجود منذ 15 عامًا. حصلنا عليه هنا فقط خلال كوفيد لأن الناس لم يريدوا لمس أي شيء. الأمر نفسه مع Apple Pay. قبل ثلاث أو أربع سنوات فقط، لم يكن منتشرًا في كل مكان في الولايات المتحدة لأن المستهلكين لم يكونوا يستخدمونه، ولم يرغب التجار في إنفاق المال للترقية.

ألا تعيق التقلبات السعرية الفائدة؟

أرونيكا: أعتقد أن هناك مشكلة كلاسيكية من نوع الدجاجة والبيضة. أصحاب الأعمال ومزودو البرامج وحتى نحن لم نستثمر بالكامل في بناء السكك الحديدية لمدفوعات الكريبتو لأن التبني لا يزال حذرًا. ولكن عندما أسأل الناس عما إذا كانوا سيستخدمونها، تكون الإجابة عادة نعم.

هناك طرق لمعالجة التقلبات السعرية. العملات المستقرة تزيل هذا القلق تمامًا، وحتى مع العملات المتقلبة مثل بيتكوين (BTC) أو XRP (XRP)، يمكنك إنشاء منحدرات خروج تسوي المعاملات نقدًا في الوقت الفعلي. هذا يزيل المخاطر للشركات التي تتلقى الدفع.

بالنسبة لي، الأمر يتعلق أقل بالتكنولوجيا وأكثر بتحديد أولويات الـ 25 شيئًا التي يطلب منا الناس بناءها. هناك بالتأكيد مكان للكريبتو، والتشريعات المتزايدة والاهتمام التنظيمي يعكسان التبني المتزايد. ما زلنا في مرحلة مبكرة جدًا فيما يتعلق بشكل هذا كشكل من أشكال الدفع، لكن الحلول موجودة اليوم للتعامل مع التقلبات السعرية - هناك عالم كامل ينشأ حول تبادل وإعادة توطين هذه الأصول.

هل يطلب عملاء Biller Genie الكريبتو؟

أرونيكا: نحن بالتأكيد نسمع عنها - من شركاء التوزيع والمستخدمين على حد سواء - لكنها انتهازية. نحن لا نقوم بمسح نشط لها، وفي الوقت الحالي، ليست ذات أولوية كافية للتركيز عليها. هناك فيض من الفرص التي يجب علينا تحديد أولوياتها، والكريبتو هي واحدة من بين العديد. إذا فكرت في المدفوعات بشكل عام، عندما دخلت هذا العمل، كنا نحاول جعل المطاعم تنتقل من النقد إلى البطاقة. على مدار الـ 15 عامًا الماضية، كان الأمر في الغالب بطاقة مقابل بطاقة - سباق نحو القاع.

الآن، نحن ندخل مرحلة جديدة: البطاقة مقابل سكك أخرى، بما في ذلك الكريبتو. نحن لا نحاول إقناع الشركات التي تقبل بالفعل الكريبتو باستخدامنا. هناك عشرات الآلاف من مزودي بطاقات الائتمان والدفع الإلكتروني، لذلك حتى إذا قدم منافس أو اثنان سكك الكريبتو، فإن ذلك ليس ساحقًا. نحن لا نتسابق لنكون أول المتحركين؛ نحن نركز على المساعدة في تثقيف السوق. في الوقت الحالي، لا يزال هناك الكثير من التعليم الذي يجب أن يحدث قبل أن يصبح المجال شديد التنافسية.

ما الذي يبقيك مستيقظًا في الليل من حيث العلامات الحمراء أو نقاط الضغط؟

أرونيكا: الضغط الرئيسي هو تلبية الطلب. لقد بنينا حلاً قويًا يحبه الناس ويساعدهم، لكنني أقلق باستمرار من أننا لا نستطيع مساعدة عدد كافٍ من الناس بسرعة كافية. التحدي هو التوسع لتلبية طلب السوق حتى نتمكن من فعل شيء مميز حقًا. أي شيء أقل من ذلك سيشعر وكأنه قصور في أهداف التنفيذ لدينا. تركيزنا الآن هو على مواصلة ما نقوم به، والقيام به بشكل جيد حقًا، والتأكد من أننا نجعل الناس سعداء في هذه العملية.

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

قد يعجبك أيضاً

هل هذا جيد أم سيء؟ اكتشف الحقيقة المدهشة!

هل هذا جيد أم سيء؟ اكتشف الحقيقة المدهشة!

بالتأكيد! إليك المقال المعاد كتابته بمقدمة موجزة، ونقاط رئيسية، ولغة محسّنة لتحسين محركات البحث، مع الحفاظ على بنية HTML الأصلية: يستمر تطور البيتكوين وسوق العملات المشفرة الأوسع في تحدي المفاهيم التقليدية لدورات السوق والفقاعات. تشير التحليلات الأخيرة إلى أن سلوك سعر البيتكوين لم يعد يتبع الأنماط الكلاسيكية لـ [...]
Bad Idea AI
BAD$0.00000000235+1.29%
Swarm Network
TRUTH$0.02692-0.81%
SphereX
HERE$0.000043--%
مشاركة
Crypto Breaking News2025/11/13 06:16
انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

ملخص: انخفض سهم MSTR بنسبة 60% من أعلى مستوياته على الإطلاق، ويتم تداوله حالياً بسعر 224.20 دولار للسهم. يرتبط انخفاض سهم MSTR مباشرة بانخفاض سعر البيتكوين الأخير بأكثر من 10%. يقترب مؤشر mNAV الاستراتيجي من 1.0، مما قد يدفع الشركة لبيع البيتكوين لإعادة شراء الأسهم. إجمالي حيازات MSTR من البيتكوين [...] ظهر المنشور "انزلاق سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة" لأول مرة على CoinCentral.
Moonveil
MORE$0.004015+4.17%
1
1$0.01955-9.82%
EPNS
PUSH$0.01692+8.88%
مشاركة
Coincentral2025/11/13 04:50
هيديرا توسع استوديو ترميز الأصول بمعايير مزدوجة للامتثال العالمي

هيديرا توسع استوديو ترميز الأصول بمعايير مزدوجة للامتثال العالمي

أضافت استوديو ترميز الأصول من Hedera معيار ERC-3643 لمساعدة المؤسسات على إطلاق أصول رقمية متوافقة ومعيارية على شبكة البلوكتشين.
مشاركة
Crypto.news2025/11/13 06:10

الأخبار الرائجة

المزيد

هل هذا جيد أم سيء؟ اكتشف الحقيقة المدهشة!

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

هيديرا توسع استوديو ترميز الأصول بمعايير مزدوجة للامتثال العالمي

هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

الدولار الكندي ينخفض بشكل طفيف قبيل قرار سعر الفائدة لبنك كندا - سكوتيابنك

أسعار الكريبتو

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$101,681.16
$101,681.16$101,681.16

-0.54%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,414.16
$3,414.16$3,414.16

-0.40%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$153.42
$153.42$153.42

-1.47%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.3870
$2.3870$2.3870

+0.79%

mc_price_img_alt

KernelDAO

KERNEL

$0.11139
$0.11139$0.11139

+4.09%