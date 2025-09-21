المؤسسات تسيطر الآن على ما يقرب من ربع إجمالي عرض البيتكوين المتاح

البورصةDEX+
شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلة500Xمدخراتالأحداث
المزيد
سباق CZH
ظهر المنشور المؤسسات تسيطر الآن على ما يقرب من ربع العرض المتاح من بيتكوين على BitcoinEthereumNews.com. بيتكوين 21 سبتمبر 2025 | 11:00 تكشف الأرقام الجديدة من BitcoinTreasuries مدى تركز ملكية البيتكوين بين المؤسسات. وفقًا للبيانات، حوالي 3.74 مليون BTC — ما يقرب من 18% من جميع العملات المتداولة — أصبحت الآن في أيدي الشركات والصناديق والحكومات والمنظمات الأخرى. تعود أكبر حصة إلى صناديق المؤشرات والشركات المدرجة علنًا، والتي وسعت ممتلكاتها بسرعة منذ موافقة الولايات المتحدة على صناديق المؤشرات الفورية للبيتكوين في وقت سابق من هذا العام. في المجموع، من المعروف أن 332 كيانًا يحتفظون باحتياطيات: 192 شركة عامة، و44 صندوقًا، و68 شركة خاصة، و13 حكومة، و11 مشروع DeFi، وأربعة أمناء أو بورصات رئيسية. حصة العرض المتاح عند تعديل العملات التي من غير المرجح أن تتحرك أبدًا — بما في ذلك 1.1 مليون BTC المقدرة التي قام Satoshi بتعدينها وما يصل إلى 3.7 مليون يُعتقد أنها مفقودة — تمثل الملكية المؤسسية ما يقرب من 23-25% من العرض الفعال. التوزيع العالمي تتصدر الولايات المتحدة المجموعة، حيث أبلغت 118 كيانًا عن احتياطيات البيتكوين. تأتي كندا بعد ذلك بـ 43، تليها المملكة المتحدة (21)، واليابان (12)، وهونغ كونغ (12). معًا، تهيمن هذه البلدان على المشهد المؤسسي لتبني البيتكوين، سواء من خلال خزائن الشركات أو المنتجات المالية. تأثير متزايد يتزامن الارتفاع الحاد في الملكية المؤسسية مع اتجاهين: وصول صناديق المؤشرات المنظمة إلى الأسواق الرئيسية وصعود شركات خزينة الأصول الرقمية التي تدير احتياطيات العملات المشفرة بنفس الطريقة التي تتعامل بها الشركات مع النقد. تسارع هذا التحول في عام 2025، مما يعزز دور البيتكوين كأصل استراتيجي في التمويل العالمي. مع وجود ما يقرب من ربع العرض السائل الآن في أيدي المؤسسات، أصبح مسار البيتكوين مرتبطًا بشكل متزايد باستراتيجيات الشركات والصناديق وحتى الحكومات — مما يثير أسئلة جديدة حول مدى لامركزية النظام البيئي حقًا. المعلومات المقدمة في هذا المقال هي لأغراض تعليمية فقط و...ظهر المنشور المؤسسات تسيطر الآن على ما يقرب من ربع العرض المتاح من بيتكوين على BitcoinEthereumNews.com. بيتكوين 21 سبتمبر 2025 | 11:00 تكشف الأرقام الجديدة من BitcoinTreasuries مدى تركز ملكية البيتكوين بين المؤسسات. وفقًا للبيانات، حوالي 3.74 مليون BTC — ما يقرب من 18% من جميع العملات المتداولة — أصبحت الآن في أيدي الشركات والصناديق والحكومات والمنظمات الأخرى. تعود أكبر حصة إلى صناديق المؤشرات والشركات المدرجة علنًا، والتي وسعت ممتلكاتها بسرعة منذ موافقة الولايات المتحدة على صناديق المؤشرات الفورية للبيتكوين في وقت سابق من هذا العام. في المجموع، من المعروف أن 332 كيانًا يحتفظون باحتياطيات: 192 شركة عامة، و44 صندوقًا، و68 شركة خاصة، و13 حكومة، و11 مشروع DeFi، وأربعة أمناء أو بورصات رئيسية. حصة العرض المتاح عند تعديل العملات التي من غير المرجح أن تتحرك أبدًا — بما في ذلك 1.1 مليون BTC المقدرة التي قام Satoshi بتعدينها وما يصل إلى 3.7 مليون يُعتقد أنها مفقودة — تمثل الملكية المؤسسية ما يقرب من 23-25% من العرض الفعال. التوزيع العالمي تتصدر الولايات المتحدة المجموعة، حيث أبلغت 118 كيانًا عن احتياطيات البيتكوين. تأتي كندا بعد ذلك بـ 43، تليها المملكة المتحدة (21)، واليابان (12)، وهونغ كونغ (12). معًا، تهيمن هذه البلدان على المشهد المؤسسي لتبني البيتكوين، سواء من خلال خزائن الشركات أو المنتجات المالية. تأثير متزايد يتزامن الارتفاع الحاد في الملكية المؤسسية مع اتجاهين: وصول صناديق المؤشرات المنظمة إلى الأسواق الرئيسية وصعود شركات خزينة الأصول الرقمية التي تدير احتياطيات العملات المشفرة بنفس الطريقة التي تتعامل بها الشركات مع النقد. تسارع هذا التحول في عام 2025، مما يعزز دور البيتكوين كأصل استراتيجي في التمويل العالمي. مع وجود ما يقرب من ربع العرض السائل الآن في أيدي المؤسسات، أصبح مسار البيتكوين مرتبطًا بشكل متزايد باستراتيجيات الشركات والصناديق وحتى الحكومات — مما يثير أسئلة جديدة حول مدى لامركزية النظام البيئي حقًا. المعلومات المقدمة في هذا المقال هي لأغراض تعليمية فقط و...

المؤسسات تسيطر الآن على ما يقرب من ربع إجمالي عرض البيتكوين المتاح

بواسطة: BitcoinEthereumNews
2025/09/21 16:01
1
1$0.01958-14.46%
Union
U$0.006117-0.61%
Bitcoin
BTC$101,793.26-1.14%
RISE
RISE$0.007822-0.20%
Movement
MOVE$0.05707-4.00%
Nowchain
NOW$0.00232--%
بيتكوين
  • 21 سبتمبر 2025
  • |
  • 11:00

تكشف الأرقام الحديثة من BitcoinTreasuries مدى تركز ملكية البيتكوين بين المؤسسات.

وفقًا للبيانات، حوالي 3.74 مليون BTC — ما يقرب من 18% من جميع العملات المتداولة — أصبحت الآن في أيدي الشركات والصناديق والحكومات والمنظمات الأخرى.

تعود الحصة الأكبر إلى صناديق المؤشرات والشركات المدرجة علنًا، والتي وسعت حيازاتها بسرعة منذ موافقة الولايات المتحدة على صناديق المؤشرات للبيتكوين الفورية في وقت سابق من هذا العام. في المجموع، من المعروف أن 332 كيانًا يحتفظون باحتياطيات: 192 شركة عامة، و44 صندوقًا، و68 شركة خاصة، و13 حكومة، و11 مشروع DeFi، وأربعة أمناء أو بورصات رئيسية.

حصة العرض المتاح

عند تعديلها للعملات التي من غير المرجح أن تتحرك أبدًا — بما في ذلك 1.1 مليون BTC المقدرة التي قام Satoshi بتعدينها وما يصل إلى 3.7 مليون يُعتقد أنها مفقودة — تمثل ملكية المؤسسات ما يقرب من 23-25% من العرض الفعال.

التوزيع العالمي

تتصدر الولايات المتحدة المجموعة، حيث أبلغت 118 كيانًا عن احتياطيات البيتكوين. تأتي كندا بعد ذلك بـ 43، تليها المملكة المتحدة (21)، واليابان (12)، وهونغ كونغ (12). معًا، تهيمن هذه البلدان على المشهد المؤسسي لتبني البيتكوين، سواء من خلال خزائن الشركات أو المنتجات المالية.

التأثير المتزايد

يتزامن الارتفاع الحاد في الملكية المؤسسية مع اتجاهين: وصول صناديق المؤشرات المنظمة إلى الأسواق الرئيسية وصعود شركات خزينة الأصول الرقمية التي تدير احتياطيات الكريبتو بنفس الطريقة التي تتعامل بها الشركات مع النقد. تسارع هذا التحول في عام 2025، مما يعزز دور البيتكوين كأصل استراتيجي في التمويل العالمي.

مع ما يقرب من ربع العرض السائل الآن في أيدي المؤسسات، أصبح مسار البيتكوين مرتبطًا بشكل متزايد باستراتيجيات الشركات والصناديق وحتى الحكومات — مما يثير أسئلة جديدة حول مدى لامركزية النظام البيئي حقًا.

المعلومات المقدمة في هذا المقال هي لأغراض تعليمية فقط ولا تشكل نصيحة مالية أو استثمارية أو تجارية. لا تؤيد Coindoo.com أو توصي بأي استراتيجية استثمارية أو عملة مشفرة محددة. قم دائمًا بإجراء البحث الخاص بك واستشر مستشارًا ماليًا مرخصًا قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.

المؤلف

ألكسندر زدرافكوف هو شخص يبحث دائمًا عن المنطق وراء الأشياء. يتحدث الألمانية بطلاقة ولديه أكثر من 3 سنوات من الخبرة في مجال الكريبتو، حيث يحدد بمهارة الاتجاهات الجديدة في عالم العملات الرقمية. سواء كان يقدم تحليلًا متعمقًا أو تقارير يومية حول جميع الموضوعات، فإن فهمه العميق وحماسه لما يفعله يجعله عضوًا قيمًا في الفريق.

قصص ذات صلة



المقال التالي

المصدر: https://coindoo.com/institutions-now-control-nearly-a-quarter-of-available-bitcoin-supply/

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

قد يعجبك أيضاً

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

ملخص: انخفض سهم MSTR بنسبة 60% من أعلى مستوياته على الإطلاق، ويتم تداوله حالياً بسعر 224.20 دولار للسهم. يرتبط انخفاض سهم MSTR مباشرة بانخفاض سعر البيتكوين الأخير بأكثر من 10%. يقترب مؤشر mNAV الاستراتيجي من 1.0، مما قد يدفع الشركة لبيع البيتكوين لإعادة شراء الأسهم. إجمالي حيازات MSTR من البيتكوين [...] ظهر المنشور "انزلاق سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة" لأول مرة على CoinCentral.
Moonveil
MORE$0.00394+1.57%
1
1$0.01963-14.31%
EPNS
PUSH$0.0169+8.75%
مشاركة
Coincentral2025/11/13 04:50
مؤشر العملات البديلة يشير إلى انتعاش مبكر: هل الارتفاع القادم قريب؟

مؤشر العملات البديلة يشير إلى انتعاش مبكر: هل الارتفاع القادم قريب؟

تظهر البيانات الجديدة استقرار المضاربة على العملات البديلة رغم انخفاض سعر البيتكوين، مما يشير إلى علامات مبكرة لإعادة دخول المخاطرة ودورة أكثر نضجًا للعملات البديلة في المستقبل. على الرغم من انخفاض البيتكوين (BTC) بنسبة 10% في أكتوبر، ظل مؤشر المضاربة على العملات البديلة من Capriole Investments مستقرًا عند حوالي 25%، مما يشير إلى أن النشاط المضاربي في سوق العملات البديلة يحافظ على استقراره بدلاً من الانهيار مع BTC. قد يشير هذا الاستقرار النسبي إلى مرحلة مبكرة من إعادة الدخول بين المشاركين في السوق، حيث يقوم المستثمرون بالتناوب بشكل انتقائي إلى أصول الكريبتو ذات المخاطر الأعلى على الرغم من الحذر الاقتصادي الكلي. النقاط الرئيسية: تظل المضاربة على العملات البديلة مستقرة رغم تراجع البيتكوين في أكتوبر إلى 100,000 دولار. اقرأ المزيد
Index Cooperative
INDEX$0.815-3.43%
Moonveil
MORE$0.00394+1.57%
Bitcoin
BTC$101,849.3-1.07%
مشاركة
Coinstats2025/11/13 04:22
تجمع THORWallet بين حساب البنك السويسري وميزات التمويل اللامركزي في محفظة العملات المشفرة

تجمع THORWallet بين حساب البنك السويسري وميزات التمويل اللامركزي في محفظة العملات المشفرة

تجمع THORWallet بين أمان البنوك السويسرية وأدوات التمويل اللامركزي (DeFi) وإنفاق MasterCard في تطبيق واحد ذاتي الحفظ، مما يجعل الوصول إلى العملات الرقمية بسيطًا وآمنًا للجميع.
Lorenzo Protocol
BANK$0.07806-6.63%
DeFi
DEFI$0.001071+11.44%
Ambire Wallet
WALLET$0.01907-0.46%
مشاركة
Blockchainreporter2025/11/13 04:00

الأخبار الرائجة

المزيد

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

مؤشر العملات البديلة يشير إلى انتعاش مبكر: هل الارتفاع القادم قريب؟

تجمع THORWallet بين حساب البنك السويسري وميزات التمويل اللامركزي في محفظة العملات المشفرة

هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

الدولار الكندي ينخفض بشكل طفيف قبيل قرار سعر الفائدة لبنك كندا - سكوتيابنك

أسعار الكريبتو

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$101,804.34
$101,804.34$101,804.34

-0.42%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,411.06
$3,411.06$3,411.06

-0.49%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$153.22
$153.22$153.22

-1.59%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.3725
$2.3725$2.3725

+0.18%

mc_price_img_alt

KernelDAO

KERNEL

$0.11126
$0.11126$0.11126

+3.97%