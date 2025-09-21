المؤسسات تسيطر الآن على ما يقرب من ربع إجمالي عرض البيتكوين المتاح

بيتكوين

تكشف الأرقام الحديثة من BitcoinTreasuries مدى تركز ملكية البيتكوين بين المؤسسات.

وفقًا للبيانات، حوالي 3.74 مليون BTC — ما يقرب من 18% من جميع العملات المتداولة — أصبحت الآن في أيدي الشركات والصناديق والحكومات والمنظمات الأخرى.

تعود الحصة الأكبر إلى صناديق المؤشرات والشركات المدرجة علنًا، والتي وسعت حيازاتها بسرعة منذ موافقة الولايات المتحدة على صناديق المؤشرات للبيتكوين الفورية في وقت سابق من هذا العام. في المجموع، من المعروف أن 332 كيانًا يحتفظون باحتياطيات: 192 شركة عامة، و44 صندوقًا، و68 شركة خاصة، و13 حكومة، و11 مشروع DeFi، وأربعة أمناء أو بورصات رئيسية.

حصة العرض المتاح

عند تعديلها للعملات التي من غير المرجح أن تتحرك أبدًا — بما في ذلك 1.1 مليون BTC المقدرة التي قام Satoshi بتعدينها وما يصل إلى 3.7 مليون يُعتقد أنها مفقودة — تمثل ملكية المؤسسات ما يقرب من 23-25% من العرض الفعال.

التوزيع العالمي

تتصدر الولايات المتحدة المجموعة، حيث أبلغت 118 كيانًا عن احتياطيات البيتكوين. تأتي كندا بعد ذلك بـ 43، تليها المملكة المتحدة (21)، واليابان (12)، وهونغ كونغ (12). معًا، تهيمن هذه البلدان على المشهد المؤسسي لتبني البيتكوين، سواء من خلال خزائن الشركات أو المنتجات المالية.

التأثير المتزايد

يتزامن الارتفاع الحاد في الملكية المؤسسية مع اتجاهين: وصول صناديق المؤشرات المنظمة إلى الأسواق الرئيسية وصعود شركات خزينة الأصول الرقمية التي تدير احتياطيات الكريبتو بنفس الطريقة التي تتعامل بها الشركات مع النقد. تسارع هذا التحول في عام 2025، مما يعزز دور البيتكوين كأصل استراتيجي في التمويل العالمي.

مع ما يقرب من ربع العرض السائل الآن في أيدي المؤسسات، أصبح مسار البيتكوين مرتبطًا بشكل متزايد باستراتيجيات الشركات والصناديق وحتى الحكومات — مما يثير أسئلة جديدة حول مدى لامركزية النظام البيئي حقًا.

