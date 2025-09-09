البورصةDEX+
المستثمرون المؤسسيون تخلصوا من الإيثريوم (ETH)، واشتروا بيتكوين وهاتين العملتين البديلتين! إليك أحدث البيانات الحاسمة!

بواسطة: BitcoinEthereumNews
2025/09/09 02:59
بينما ينتظر بعض المحللين قرار خفض سعر الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي لارتفاع البيتكوين، يعتقد بعض المحللين أن قرار سعر الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي لن يكون كافياً لتعزيز BTC.

بينما يقول المحللون أن التدفقات الداخلية لصناديق ETF الفورية تحتاج إلى التحول إلى إيجابية للارتفاع، نشرت CoinShares تقريرها الأسبوعي للعملات المشفرة وقالت إن هناك تدفق خارجي بقيمة 352 مليون دولار الأسبوع الماضي.

أكبر اختراق الحدود حدث في الإيثريوم!

عند النظر إلى صناديق العملات المشفرة الفردية، لوحظ أن غالبية التدفقات الخارجية كانت في الإيثريوم.

بينما شهد البيتكوين (BTC) تدفقًا داخليًا بقيمة 524 مليار دولار، شهد الإيثريوم (ETH) تدفقًا خارجيًا بقيمة 912 مليون دولار.

عندما ننظر إلى العلملات البديلة الأخرى، شهد XRP تدفقًا داخليًا بقيمة 14.7 مليون دولار، وسولانا (SOL) 16.1 مليون دولار، وشينلينك (LINK) مليون دولار.

عند النظر إلى التدفقات الداخلية والخارجية للصناديق الإقليمية، احتلت الولايات المتحدة المرتبة الأولى بتدفق خارجي قدره 440 مليون دولار.

بعد الولايات المتحدة، شهدت السويد تدفقًا خارجيًا بقيمة 13.5 مليون دولار.

في مواجهة هذه التدفقات الخارجية، شهدت ألمانيا تدفقًا داخليًا بقيمة 85.1 مليون دولار وهونغ كونغ 3.7 مليون دولار.

*هذه ليست نصيحة استثمارية.

المصدر: https://en.bitcoinsistemi.com/institutional-investors-dumped-ethereum-eth-bought-bitcoin-and-these-two-altcoins-heres-the-latest-critical-data/

