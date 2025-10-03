داخل النظام البيئي لـ Mutuum Finance

شهدت المملكة المتحدة أكبر مصادرة للأصول الرقمية في العالم، بعد أن صادرت الشرطة 5.5 مليار جنيه إسترليني من بيتكوين من منزل في لندن.

في الوقت نفسه، يتحول اهتمام المستثمرين نحو Mutuum Finance (MUTM)، وهو مشروع عملة مشفرة جديد في مرحلة البيع المسبق يعد بعوائد ملحوظة.

تسلط العناوين المزدوجة الضوء على المخاطر المحيطة بالاستخدام غير المشروع للكريبتو والفرص التي تدفع المشاريع المشروعة مثل Mutuum Finance، الذي جذب بالفعل آلاف المشاركين في البيع المسبق المستمر.

مصادرة بيتكوين في المملكة المتحدة تسجل رقماً قياسياً عالمياً

أدت عملية تاريخية لمكافحة الاحتيال من قبل الشرطة إلى مصادرة 61,000 بيتكوين بقيمة 5.5 مليار جنيه إسترليني كجزء من مخطط استثماري. تشيمين تشيان (المعروفة أيضًا باسم يادي تشانغ) هي مواطنة صينية اعترفت بالذنب في محكمة ساوثوارك كراون بتهمة الحصول على ممتلكات إجرامية تتعلق بعملية احتيال ضخمة للعملات المشفرة خدعت أكثر من 128,000 ضحية بين عامي 2014 و2017.

أكد المحققون أن تشانغ خدعت الضحايا - الذين تتراوح أعمارهم بشكل أساسي بين 50 و75 عامًا - للاستثمار بوعود كاذبة بتوزيعات يومية. تم تحويل العائدات لاحقًا إلى بيتكوين، مشكلة واحدة من أكبر حالات الاحتيال المالي المرتبط بالعملات المشفرة على مستوى العالم. بعد فرارها من الصين بوثائق مزورة، حاولت تشانغ غسل الأموال عن طريق شراء عقارات في لندن في عام 2018.

في أبريل 2024، تم اعتقال تشانغ من قبل السلطات ومساعدها، جيان وين، موجود بالفعل في السجن بسبب صلته بها. حُكم على وين بالسجن لمدة ست سنوات وثمانية أشهر لدوره في المساعدة في نقل محفظة كريبتو تحتوي على 150 بيتكوين، كانت قيمتها 1.7 مليون جنيه إسترليني في ذلك الوقت.

كما أُمرت بإعادة أكثر من 3.1 مليون. وبالتالي تم تحديد هذه العملية على أنها أكبر مصادرة للعملات المشفرة في العالم، مما يؤكد حجم التطور الإجرامي حول الأصول الرقمية.

البيع المسبق لـ Mutuum Finance يكتسب زخمًا

وسط أخبار الاحتيال والحملات الأمنية، يجذب Mutuum Finance (MUTM) اهتمامًا حقيقيًا من المستثمرين. جمع المشروع الآن 16,700,000 دولار، وضم 16,700 مالك منذ بدء البيع المسبق. المرحلة 6 من البيع المسبق جارية وتم ملء 55% منها بالفعل. سعر التوكن الحالي هو 0.035 دولار، بزيادة 250% من سعر مرحلة الافتتاح البالغ 0.01 دولار.

تسير المرحلة 6 بسرعة وبمجرد إغلاقها، ستؤدي هذه الخطوة إلى وضع المرحلة 7 سعر التوكن أقرب إلى 0.04 دولار، بزيادة قدرها 14.3%. من المقرر إطلاق التوكن بسعر 0.06 دولار - مما يعني عائدًا بنسبة 371% لمشتري المرحلة 6. يوضح نموذج السعر المتدرج هذا كيف تتم مكافأة المشاركة المبكرة حيث تأتي كل مرحلة جديدة بتكاليف دخول أعلى.

داخل النظام البيئي لـ Mutuum Finance

يقوم Mutuum Finance ببناء منصة للإقراض والاقتراض، مما يمكن الناس من الكسب على الأصول الخاملة، أو الاقتراض مقابل الممتلكات دون الحاجة إلى التخلي عن الحضانة. يتضمن تصميمه طبقتين: مجموعة Peer-to-Contract التي تمنحك سيولة فورية وسوق Peer-to-Peer الذي يمنحك شروط قرض مخصصة. يجذب هذا الإعداد المزدوج كلاً من المقرضين السلبيين والمشاركين المتطورين الذين يرغبون في الحصول على صفقات مخصصة.

بعيدًا عن آليات الإقراض، وضع Mutuum تركيزًا قويًا على الأمن. نجح الفريق في الانتهاء من تدقيق CertiK، وتأمين درجة توكن قوية تبلغ 90/100. علاوة على ذلك، تم إطلاق برنامج Bug Bounty بالشراكة مع CertiK، وتخصيص 50,000 دولار USDT كمكافآت عبر أربع فئات، من الثغرات الحرجة إلى منخفضة الخطورة.

تمتد حوافز المجتمع أبعد من ذلك. أعلن Mutuum مؤخرًا عن هدية بقيمة 100,000 دولار في توكن MUTM، موزعة بين 10 فائزين يحصل كل منهم على 10,000 دولار. تتطلب الأهلية استثمارًا أدنى في البيع المسبق قدره 50 دولارًا، بالإضافة إلى إكمال خطوات المشاركة البسيطة. بالإضافة إلى ذلك، تم تقديم لوحة قيادة تعرض أفضل 50 مالكًا، الذين سيتم مكافأتهم بتوكن إضافية للحفاظ على مراكزهم.

نتيجة لذلك، أصبح البيع المسبق واحدًا من أهم قصص الكريبتو هذا الموسم. يرى المستثمرون Mutuum كدخول جديد إلى السوق، مما يوفر للمتبنين الأوائل فرصة لتأمين التوكن قبل الظهور الرسمي في البورصة.

نظرة ختامية على السوق

تعزز مصادرة بيتكوين القياسية البالغة 5.5 مليار جنيه إسترليني في المملكة المتحدة المخاطر المحيطة بالنشاط غير المشروع في أسواق الكريبتو. في الوقت نفسه، يتحول حماس المستثمرين نحو مشاريع ذات مصداقية مثل Mutuum Finance (MUTM)، الذي يجمع بين الابتكار والشفافية وإمكانات النمو.

مع استمرار بيع المرحلة 6 بسرعة، تضيق فرصة تأمين MUTM بسعر 0.035 دولار. يراقب أولئك الذين يسعون للحصول على فرص عالية العائد عن كثب تقدم البيع المسبق، مما يجعله واحدًا من أكثر المدخلات التي يتم الحديث عنها في أخبار الكريبتو اليوم.

تم نشر هذه القصة كبيان صحفي من قبل Btcwire ضمن برنامج البرنامج التدوين التجاري لـ HackerNoon. قم بإجراء البحث الخاص بك قبل اتخاذ أي قرار مالي.

