داخل حيتان البيتكوين: ديناميكيات المالكين لفترات طويلة الهادئين مقابل المالكين لفترات قصيرة العنيفين

حيتان المحتفظين على المدى الطويل تتراكم بثبات وتظل هادئة، مما يوفر استقرارًا للسوق على المدى الطويل رغم التقلبات قصيرة المدى.

حيتان المحتفظين على المدى القصير تتصرف بشكل عنيف، وغالبًا ما تعيد تموضعها خلال التراجعات، مما يضيف تقلبات وضغوطًا قصيرة المدى إلى أسواق البيتكوين.

عاد النقاش حول سلوك الحيتان في سوق البيتكوين إلى الواجهة بعد أن كشف محلل البيانات على السلسلة كارميلو أليمان على CryptoQuant عن فرق ملحوظ بين مجموعتين كبيرتين: حيتان المحتفظين على المدى الطويل (LTH) وحيتان المحتفظين على المدى القصير (STH).

كلا النوعين يمتلك أكثر من 1,000 بيتكوين، لكن ردود أفعالهم تجاه السوق مختلفة بشكل ملحوظ.

تُعرف حيتان LTH بأنها لاعبون هادئون، غير متأثرين بتقلبات السعر، خاصة عندما تكون الانخفاضات لا تزال معتدلة. وترتبط في الغالب بالتراكم الاستراتيجي، والاحتفاظ بالأصول لأكثر من 155 يومًا، وتميل إلى كبح ضغط البيع.

في المقابل، تتسم حيتان STH بالعنف، مستغلة التصحيحات لزيادة حيازاتها مع خفض متوسط التكاليف. هذا النمط يُنشط السوق بالفعل، لكنه يزيد أيضًا من تقلبات السعر على المدى القصير.

ديناميكيات الهدوء مقابل العنف في سوق البيتكوين

تُظهر بيانات على السلسلة فرقًا واضحًا. حاليًا، تم تسجيل حيتان STH بسعر محقق حوالي 111,299 دولار مع حيازات تبلغ 1.0705 مليون بيتكوين. يشير هذا الرقم إلى أن العديد منهم دخلوا السوق عند مستوى سعر مرتفع.

في المقابل، تتمتع حيتان LTH بوضع أكثر أمانًا، بسعر محقق يبلغ 41,887 دولارًا فقط وحيازات تبلغ حوالي 3.72 مليون بيتكوين. يفسر هذا الاختلاف في أساس التكلفة سبب كون حيتان STH أكثر استجابة: فهم لا يريدون تحمل وطأة تقلبات السعر لفترة طويلة جدًا.

المصدر: CryptoQuant

من المثير للاهتمام أن حيتان STH غالبًا ما تأتي من مؤسسات الاستثمار أو شركات أو لاعبين جدد يدخلون البيتكوين بتوقعات عالية. وبمجرد تصحيح السعر، يتخذون إجراءات عنيفة.

ومع ذلك، في كل مرة تحتفظ فيها محفظة لأكثر من 155 يومًا، تتغير حالتها إلى LTH. المشكلة هي أن موجات من اللاعبين الجدد تستمر في الوصول، لذلك تتكرر الدورة العنيفة، مما يخلق ضغطًا قصير المدى لا نهاية له تقريبًا.

من ناحية أخرى، يساعد نمط حوت LTH بالفعل على استقرار السوق. مع استراتيجية التراكم طويلة المدى، يصبح المعروض المتاح في السوق أكثر محدودية.

لقد سلطنا الضوء سابقًا على ذلك من خلال مؤشر نسبة MVRV، الذي أظهر أن سوق البيتكوين كان متوازنًا: لا توجد علامات على بيع بالذعر، ولكن أيضًا لا يوجد نشوة مفرطة. كما ساهم انخفاض البيع من LTHs في الحفاظ على ظروف سوق قوية.

إشارات السوق تظهر المرونة رغم التحركات قصيرة المدى

بالنظر إلى أحدث حركة للسعر، يتم تداول BTC بحوالي 114,181 دولارًا. في الساعات الأربع الماضية، ارتفع قليلاً بنسبة 0.33%، بينما في 24 ساعة، كان شبه مستقر مع تصحيح بنسبة 0.02%.

على مدار الأيام السبعة الماضية، تعزز BTC بالفعل بنسبة 2.04%. تؤكد هذه الأرقام أنه على الرغم من الشراء والبيع من STHs، لا يزال السوق مرنًا إلى حد كبير.

علاوة على ذلك، بدأ منظور طويل المدى في الظهور أيضًا. تقدر دويتشه بنك أنه بحلول عام 2030، يمكن أن يشارك البيتكوين مكانًا مع الذهب في ميزانيات البنوك المركزية.

ومع ذلك، يؤكد المحللون أن دور الدولار الأمريكي لن يتم استبداله. يُظهر هذا التوقع أن الأصول الرقمية تكتسب اعترافًا متزايدًا في العالم المالي التقليدي، على الرغم من أن وضعها هو أكثر من مكمل، وليس بديلاً.

ومع ذلك، ما هو مثير للاهتمام هو التباين في السلوك بين هاتين المجموعتين من الحيتان. غالبًا ما يؤدي نشاط STH العنيف إلى تحركات حادة قصيرة المدى، بينما يعمل تراكم LTH المتسق كدعم للسعر.

يجعل الجمع بين هذين الأمرين سوق البيتكوين ديناميكيًا دائمًا، مع تغير إيقاعاته في غضون أيام.