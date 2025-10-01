البورصةDEX+
شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلة500Xمدخراتالأحداث
المزيد
سباق CZH
اكتشف كيف تشكل حيتان LTH الهادئة وحيتان STH العدوانية ديناميكيات سوق البيتكوين، مؤثرة على تقلبات السعر والاستقرار طويل المدى.]]>اكتشف كيف تشكل حيتان LTH الهادئة وحيتان STH العدوانية ديناميكيات سوق البيتكوين، مؤثرة على تقلبات السعر والاستقرار طويل المدى.]]>

داخل حيتان البيتكوين: ديناميكيات المالكين لفترات طويلة الهادئين مقابل المالكين لفترات قصيرة العنيفين

بواسطة: Crypto News Flash
2025/10/01 12:00
  • حيتان المحتفظين على المدى الطويل تتراكم بثبات وتظل هادئة، مما يوفر استقرارًا للسوق على المدى الطويل رغم التقلبات قصيرة المدى.
  • حيتان المحتفظين على المدى القصير تتصرف بشكل عنيف، وغالبًا ما تعيد تموضعها خلال التراجعات، مما يضيف تقلبات وضغوطًا قصيرة المدى إلى أسواق البيتكوين.

عاد النقاش حول سلوك الحيتان في سوق البيتكوين إلى الواجهة بعد أن كشف محلل البيانات على السلسلة كارميلو أليمان على CryptoQuant عن فرق ملحوظ بين مجموعتين كبيرتين: حيتان المحتفظين على المدى الطويل (LTH) وحيتان المحتفظين على المدى القصير (STH).

كلا النوعين يمتلك أكثر من 1,000 بيتكوين، لكن ردود أفعالهم تجاه السوق مختلفة بشكل ملحوظ.

تُعرف حيتان LTH بأنها لاعبون هادئون، غير متأثرين بتقلبات السعر، خاصة عندما تكون الانخفاضات لا تزال معتدلة. وترتبط في الغالب بالتراكم الاستراتيجي، والاحتفاظ بالأصول لأكثر من 155 يومًا، وتميل إلى كبح ضغط البيع.

في المقابل، تتسم حيتان STH بالعنف، مستغلة التصحيحات لزيادة حيازاتها مع خفض متوسط التكاليف. هذا النمط يُنشط السوق بالفعل، لكنه يزيد أيضًا من تقلبات السعر على المدى القصير.

ديناميكيات الهدوء مقابل العنف في سوق البيتكوين

تُظهر بيانات على السلسلة فرقًا واضحًا. حاليًا، تم تسجيل حيتان STH بسعر محقق حوالي 111,299 دولار مع حيازات تبلغ 1.0705 مليون بيتكوين. يشير هذا الرقم إلى أن العديد منهم دخلوا السوق عند مستوى سعر مرتفع.

في المقابل، تتمتع حيتان LTH بوضع أكثر أمانًا، بسعر محقق يبلغ 41,887 دولارًا فقط وحيازات تبلغ حوالي 3.72 مليون بيتكوين. يفسر هذا الاختلاف في أساس التكلفة سبب كون حيتان STH أكثر استجابة: فهم لا يريدون تحمل وطأة تقلبات السعر لفترة طويلة جدًا.

المصدر: CryptoQuant

من المثير للاهتمام أن حيتان STH غالبًا ما تأتي من مؤسسات الاستثمار أو شركات أو لاعبين جدد يدخلون البيتكوين بتوقعات عالية. وبمجرد تصحيح السعر، يتخذون إجراءات عنيفة.

ومع ذلك، في كل مرة تحتفظ فيها محفظة لأكثر من 155 يومًا، تتغير حالتها إلى LTH. المشكلة هي أن موجات من اللاعبين الجدد تستمر في الوصول، لذلك تتكرر الدورة العنيفة، مما يخلق ضغطًا قصير المدى لا نهاية له تقريبًا.

من ناحية أخرى، يساعد نمط حوت LTH بالفعل على استقرار السوق. مع استراتيجية التراكم طويلة المدى، يصبح المعروض المتاح في السوق أكثر محدودية.

لقد سلطنا الضوء سابقًا على ذلك من خلال مؤشر نسبة MVRV، الذي أظهر أن سوق البيتكوين كان متوازنًا: لا توجد علامات على بيع بالذعر، ولكن أيضًا لا يوجد نشوة مفرطة. كما ساهم انخفاض البيع من LTHs في الحفاظ على ظروف سوق قوية.

إشارات السوق تظهر المرونة رغم التحركات قصيرة المدى

بالنظر إلى أحدث حركة للسعر، يتم تداول BTC بحوالي 114,181 دولارًا. في الساعات الأربع الماضية، ارتفع قليلاً بنسبة 0.33%، بينما في 24 ساعة، كان شبه مستقر مع تصحيح بنسبة 0.02%.

على مدار الأيام السبعة الماضية، تعزز BTC بالفعل بنسبة 2.04%. تؤكد هذه الأرقام أنه على الرغم من الشراء والبيع من STHs، لا يزال السوق مرنًا إلى حد كبير.

علاوة على ذلك، بدأ منظور طويل المدى في الظهور أيضًا. تقدر دويتشه بنك أنه بحلول عام 2030، يمكن أن يشارك البيتكوين مكانًا مع الذهب في ميزانيات البنوك المركزية.

ومع ذلك، يؤكد المحللون أن دور الدولار الأمريكي لن يتم استبداله. يُظهر هذا التوقع أن الأصول الرقمية تكتسب اعترافًا متزايدًا في العالم المالي التقليدي، على الرغم من أن وضعها هو أكثر من مكمل، وليس بديلاً.

ومع ذلك، ما هو مثير للاهتمام هو التباين في السلوك بين هاتين المجموعتين من الحيتان. غالبًا ما يؤدي نشاط STH العنيف إلى تحركات حادة قصيرة المدى، بينما يعمل تراكم LTH المتسق كدعم للسعر.

يجعل الجمع بين هذين الأمرين سوق البيتكوين ديناميكيًا دائمًا، مع تغير إيقاعاته في غضون أيام.

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

قد يعجبك أيضاً

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

ملخص: انخفض سهم MSTR بنسبة 60% من أعلى مستوياته على الإطلاق، ويتم تداوله حالياً بسعر 224.20 دولار للسهم. يرتبط انخفاض سهم MSTR مباشرة بانخفاض سعر البيتكوين الأخير بأكثر من 10%. يقترب مؤشر mNAV الاستراتيجي من 1.0، مما قد يدفع الشركة لبيع البيتكوين لإعادة شراء الأسهم. إجمالي حيازات MSTR من البيتكوين [...] ظهر المنشور "انزلاق سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة" لأول مرة على CoinCentral.
Moonveil
MORE$0.00394+1.57%
1
1$0.01963-14.31%
EPNS
PUSH$0.0169+8.75%
مشاركة
Coincentral2025/11/13 04:50
مؤشر العملات البديلة يشير إلى انتعاش مبكر: هل الارتفاع القادم قريب؟

مؤشر العملات البديلة يشير إلى انتعاش مبكر: هل الارتفاع القادم قريب؟

تظهر البيانات الجديدة استقرار المضاربة على العملات البديلة رغم انخفاض سعر البيتكوين، مما يشير إلى علامات مبكرة لإعادة دخول المخاطرة ودورة أكثر نضجًا للعملات البديلة في المستقبل. على الرغم من انخفاض البيتكوين (BTC) بنسبة 10% في أكتوبر، ظل مؤشر المضاربة على العملات البديلة من Capriole Investments مستقرًا عند حوالي 25%، مما يشير إلى أن النشاط المضاربي في سوق العملات البديلة يحافظ على استقراره بدلاً من الانهيار مع BTC. قد يشير هذا الاستقرار النسبي إلى مرحلة مبكرة من إعادة الدخول بين المشاركين في السوق، حيث يقوم المستثمرون بالتناوب بشكل انتقائي إلى أصول الكريبتو ذات المخاطر الأعلى على الرغم من الحذر الاقتصادي الكلي. النقاط الرئيسية: تظل المضاربة على العملات البديلة مستقرة رغم تراجع البيتكوين في أكتوبر إلى 100,000 دولار. اقرأ المزيد
Index Cooperative
INDEX$0.815-3.43%
Moonveil
MORE$0.00394+1.57%
Bitcoin
BTC$101,849.3-1.07%
مشاركة
Coinstats2025/11/13 04:22
تجمع THORWallet بين حساب البنك السويسري وميزات التمويل اللامركزي في محفظة العملات المشفرة

تجمع THORWallet بين حساب البنك السويسري وميزات التمويل اللامركزي في محفظة العملات المشفرة

تجمع THORWallet بين أمان البنوك السويسرية وأدوات التمويل اللامركزي (DeFi) وإنفاق MasterCard في تطبيق واحد ذاتي الحفظ، مما يجعل الوصول إلى العملات الرقمية بسيطًا وآمنًا للجميع.
Lorenzo Protocol
BANK$0.07806-6.63%
DeFi
DEFI$0.001071+11.44%
Ambire Wallet
WALLET$0.01907-0.46%
مشاركة
Blockchainreporter2025/11/13 04:00

الأخبار الرائجة

المزيد

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

مؤشر العملات البديلة يشير إلى انتعاش مبكر: هل الارتفاع القادم قريب؟

تجمع THORWallet بين حساب البنك السويسري وميزات التمويل اللامركزي في محفظة العملات المشفرة

هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

الدولار الكندي ينخفض بشكل طفيف قبيل قرار سعر الفائدة لبنك كندا - سكوتيابنك

أسعار الكريبتو

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$101,810.38
$101,810.38$101,810.38

-0.42%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,411.19
$3,411.19$3,411.19

-0.49%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$153.26
$153.26$153.26

-1.57%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.3727
$2.3727$2.3727

+0.19%

mc_price_img_alt

KernelDAO

KERNEL

$0.11138
$0.11138$0.11138

+4.08%