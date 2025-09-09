البورصةDEX+
قاتل الشياطين: قلعة اللانهاية Crunchyroll كان المعجبون ينتظرون الجزء الأول من ثلاثية الأفلام النهائية التي تختتم سلسلة أنمي قاتل الشياطين، والآن في الولايات المتحدة والعديد من المناطق الأخرى، أصبح قريباً. يصل فيلم قاتل الشياطين: قلعة اللانهاية هذا الأسبوع، وبدأت المراجعات تظهر بالفعل. حتى الآن، إنها مثالية. كما هو الحال، مع وجود عدد قليل من المراجعات، أدت الإيجابية النقدية إلى تقييم مثالي بنسبة 100% على موقع Rotten Tomatoes. هذا أفضل ما يمكن أن تأمله، ولكن قبل أن يقول الناس أنه لا يوجد عدد كافٍ من النقاد للقول إن هذا سيكون أقرب إلى الدقة، سأشير إلى آخر إصدار سينمائي كبير لقاتل الشياطين، قطار موغن، الذي انتهى بتقييم معتمد طازج بنسبة 98% من النقاد و99% مذهلة من المعجبين. قلعة اللانهاية هي الأولى فيما أصبح ثلاثية أفلام بدلاً من مواسم أكثر من العرض، والتي ستغطي القوس النهائي للأنمي. تقول التقارير الأولية أنه سيستغرق بعض الوقت للانتهاء، مع احتمال صدور الجزء الثاني في عام 2027 والجزء الثالث في عام 2029. هذا ليس مفاجئاً للغاية، بالنظر إلى المدة التي تستغرقها الرسوم المتحركة في هذا العصر، لكنه لا يزال انتظاراً طويلاً للغاية لما سيكون فعلياً 4-5 حلقات مجمعة معاً. ماذا يحدث في قوس قلعة اللانهاية؟ إليك الملخص: "بينما كان أعضاء فيلق قاتلي الشياطين وهاشيرا منخرطين في برنامج تدريب قوة جماعي، تدريب هاشيرا، استعداداً للمعركة القادمة ضد الشياطين، يظهر موزان كيبوتسوجي في قصر أوبوياشيكي. مع وجود رئيس فيلق الشياطين في خطر، يهرع تانجيرو وهاشيرا إلى المقر الرئيسي لكنهم يغرقون في هبوط عميق إلى فضاء غامض على يد موزان كيبوتسوجي. وجهة تانجيرو و..."

'قلعة اللانهاية' تصل بتقييم مذهل على موقع روتن توماتوز

بواسطة: BitcoinEthereumNews
2025/09/09 01:13
قاتل الشياطين: قلعة اللانهاية

كرانشي رول

كان المعجبون ينتظرون الجزء الأول من ثلاثية الأفلام النهائية التي تختتم سلسلة أنمي قاتل الشياطين، والآن في الولايات المتحدة والعديد من المناطق الأخرى، أصبح قريبًا جدًا. يصل فيلم قاتل الشياطين: قلعة اللانهاية هذا الأسبوع، وبدأت المراجعات تظهر بالفعل. حتى الآن، المراجعات مثالية.

في الوقت الحالي، مع وجود عدد قليل من المراجعات، أدت الإيجابية النقدية إلى تحقيق درجة مثالية 100% على موقع Rotten Tomatoes. هذا أفضل ما يمكن أن تأمل فيه، ولكن قبل أن يقول الناس أنه لا يوجد عدد كافٍ من النقاد للقول إن هذا سيكون أقرب إلى الدقة، سأشير إلى آخر إصدار سينمائي كبير لـ قاتل الشياطين، وهو قطار موغن، الذي انتهى بنسبة 98% معتمدة من النقاد و99% مذهلة من المعجبين.

قلعة اللانهاية هي الأولى فيما أصبح ثلاثية أفلام بدلاً من مواسم أكثر من المسلسل، والتي ستغطي القوس النهائي للأنمي. تقول التقارير الأولية إنه سيستغرق بعض الوقت للانتهاء، مع احتمال صدور الجزء الثاني في عام 2027 والجزء الثالث في عام 2029. هذا ليس مفاجئًا للغاية، بالنظر إلى المدة التي تستغرقها الرسوم المتحركة في هذا العصر، لكنه لا يزال انتظارًا طويلاً للغاية لما سيكون فعليًا 4-5 حلقات مجمعة معًا.

ما الذي يحدث في قوس قلعة اللانهاية؟ إليك الملخص:

قاتل الشياطين: قلعة اللانهاية

يوفوتيبل

بين 11-12، سيتم إطلاق قلعة اللانهاية في البرازيل والمكسيك والإمارات العربية المتحدة والهند وجنوب إفريقيا والمملكة المتحدة وكندا، بالإضافة إلى الولايات المتحدة، على عكس اليابان التي شاهدته مبكرًا في 18 يوليو، حيث حقق عددًا هائلاً من الأرقام القياسية في شباك التذاكر، معظم تلك الأرقام القياسية التي سبق أن حققها قطار موغن. حقق الفيلم بالفعل 67 مليون دولار في جميع أنحاء العالم على الرغم من عدم إصداره في عدد من المناطق الكبيرة. حقق قطار موغن 486 مليون دولار في جميع أنحاء العالم، مما أدى بلا شك إلى القرار بأن ثلاثية من الأفلام بدلاً من المزيد من الحلقات ستكون الطريقة الأكثر ربحية للمضي قدمًا.

لذا، سنكتشف جميعًا كيف ستسير الأمور هذا الأسبوع، لكنني لا أستطيع أن أتخيل أنه لن يكون مذهلاً، بالنظر إلى كيفية سير بقية السلسلة وقطار موغن.

تابعني على تويتر، يوتيوب، و انستغرام.

احصل على رواياتي الخيالية العلمية سلسلة هيروكيلر و ثلاثية إيرثبورن.

المصدر: https://www.forbes.com/sites/paultassi/2025/09/08/demon-slayer-infinity-castle-arrives-with-a-stunning-rotten-tomatoes-score/

