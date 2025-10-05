إندونيسيا تعيد ترخيص تيك توك بعد يومين من التعليق

أعادت إندونيسيا ترخيص تشغيل تيك توك بعد يومين فقط من تعليقه، منهية مواجهة قصيرة بين منصة التواصل الاجتماعي وأكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا.

صرحت وزارة الاتصالات والشؤون الرقمية أنها رفعت التعليق بعد امتثال تيك توك لطلبها بتقديم بيانات عن نشاط المستخدم، بما في ذلك حركة المرور والتحويل النقدي على تيك توك لايف، خلال الاحتجاجات التي جرت بين 25 و30 أغسطس.

"بما أن الالتزامات قد تم الوفاء بها، تنهي الوزارة تعليق الترخيص،" قال ألكسندر سابار، مدير عام في الوزارة، في بيان. كما ذكرت كريبتوبوليتان، علقت الحكومة في البداية ترخيص منصة التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى فشلها في الوفاء بالتزاماتها كمشغل نظام إلكتروني خاص.

قبل التعليق، قالت تيك توك إنها كانت تتعاون مع الحكومة الإندونيسية "لحل المشكلة بأسرع وقت ممكن."

عودة التوترات التنظيمية في إندونيسيا

علقت الحكومة لأول مرة ترخيص تيك توك المحلي في 3 أكتوبر، بعد أن فشلت الشركة على ما يبدو في تزويدها ببيانات كاملة عن حركة البث المباشر خلال أسبوع من المظاهرات التي أثارها وفاة سائق توصيل.

قالت تيك توك إن سياساتها الداخلية تحد من مستوى بيانات المستخدم التي يمكنها مشاركتها.

وفقًا للمسؤولين، كتبت الوزارة أولاً إلى تيك توك في 23 سبتمبر، مطالبة بالبيانات لكنها لم تكن راضية عن رد تيك توك.

مع استمرار الاحتجاجات، أوقفت تيك توك ميزة البث المباشر في 30 أغسطس، قبل استئناف الخدمة بعد عدة أيام عندما خفت حدة التوترات.

أظهر التعليق أن إندونيسيا كانت جادة في تنفيذ اللوائح التي وضعتها فيما يتعلق بالمنصات الرقمية الكبرى. يتطلب القانون المحلي من جميع المنصات عبر الإنترنت، من وسائل التواصل الاجتماعي إلى التجارة الإلكترونية، التسجيل محليًا وتقديم بيانات المستخدم للمنظمين عند الطلب. أولئك الذين يفشلون في الامتثال يخاطرون بمواجهة غرامات، أو قيود الوصول، أو كما في حالة تيك توك، تعليق التراخيص.

يقول النقاد إن السياسة تمنح الحكومة سلطة تقديرية واسعة لطلب المعلومات من شركات التكنولوجيا وتخاطر بتقويض خصوصية البيانات وحرية التعبير.

إندونيسيا سوق رئيسي لطموحات تيك توك الإقليمية

تعد إندونيسيا سوقًا مهمًا لتيك توك. البلد هي واحدة من أكبر أسواق التطبيق عالميًا، مع عشرات الملايين من المستخدمين اليوميين وقاعدة متنامية بسرعة من المبدعين والشركات الصغيرة التي تعتمد على تيك توك للوصول والمبيعات.

تيك توك شوب، ذراع التجارة الإلكترونية للشركة، ازدهرت أيضًا في إندونيسيا، مما جعل البلد واحدة من أكبر المساهمين في إجمالي قيمة البضائع العالمية.

واجهت المنصة لفترة وجيزة حظرًا حكوميًا منفصلًا على التسوق داخل التطبيق في عام 2023 بسبب مخاوف بشأن المنافسة غير العادلة مع التجار المحليين، قبل السماح لها بالاستئناف بعد فصل عمليات وسائل التواصل الاجتماعي والبيع بالتجزئة. تضمن إعادة التشغيل أيضًا اندماجًا مع منصة التجارة الإلكترونية المحلية، توكوبيديا.

استعداد تيك توك للامتثال للطلب الأخير، على الرغم من التردد السابق، يعكس أهمية السوق الإندونيسي وتكلفة فقدان حسن النية التنظيمية.

تزايد التدقيق في المنصات العالمية

يأتي قرار إندونيسيا وسط دفعة متزايدة عبر جنوب شرق آسيا لزيادة الإشراف على المنصات الرقمية، خاصة تلك المملوكة من قبل شركات أجنبية. قدمت حكومات ماليزيا وفيتنام وتايلاند أو اقترحت متطلبات مماثلة لمشاركة البيانات وتنظيم المحتوى، مستشهدة بمخاوف الأمن القومي والاستقرار الاجتماعي.

بالنسبة لتيك توك، التي تسببت ملكيتها الصينية بالفعل في العديد من الصداع في الولايات المتحدة وأوروبا، تسلط الحلقة الإندونيسية الضوء على التوازن الدقيق بين الامتثال للقوانين المحلية والحفاظ على المعايير العالمية لحماية بيانات المستخدم.

صرحت بايت دانس التي تتخذ من الصين مقراً لها، مالكة تيك توك، باستمرار أنها تخزن بيانات المستخدم إقليمياً وتحافظ على الاستقلال التشغيلي بين إصداراتها الصينية والدولية من التطبيق. ومع ذلك، تظهر الحالة الإندونيسية كيف أن الحكومات أصبحت أكثر استعدادًا لاستخدام قوتها التنظيمية، خاصة عندما يتقاطع نشاط وسائل التواصل الاجتماعي مع الاضطرابات العامة.

المصدر: https://www.cryptopolitan.com/tiktok-returns-to-indonesia/