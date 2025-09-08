البورصةDEX+
الهند-باكستان هي التذكرة الأكثر رواجاً في الكريكيت مع ارتفاع الطلب في كأس آسيا

بواسطة: BitcoinEthereumNews
2025/09/08 16:52
ستتواجه الهند وباكستان في كأس آسيا (صورة من قبل أليكس ديفيدسون-ICC/ICC عبر صور غيتي)

ICC عبر صور غيتي

قد تكون لعبة الكريكيت لعبة بريطانية غريبة بالمضرب والكرة، لكن موطنها هذه الأيام متجذر بشكل كبير في جنوب آسيا، حيث تقيم خمس من أقوى 12 دولة. ليس من المستغرب أن كأس آسيا المربحة للغاية التي تقام كل عامين هي في الأساس البطولة القارية الوحيدة الجديرة بالملاحظة في الكريكيت.

لكن في الواقع، لن تكون كأس آسيا - التي تديرها الهيئة الإقليمية مجلس الكريكيت الآسيوي - مجدية مالياً لولا المباراة المدرة للأموال بين الهند وباكستان، اللتين كالعادة تم تجميعهما معًا في أحدث بطولة تبدأ في 9 سبتمبر في الإمارات العربية المتحدة.

ستلعب الهند وباكستان، وهي مباريات كريكيت نادرة بسبب التوترات الجيوسياسية، ضد بعضهما البعض في 14 سبتمبر في دبي وهناك أيضًا احتمال واضح لمباراة ثانية في 21.

يمكن أن تحدث مباراة أخرى أيضًا إذا وصل المنافسان إلى النهائي، مما يترجم في الأساس إلى سلسلة من ثلاث مباريات بين فريقين لم يلعبا سلسلة ثنائية ضد بعضهما البعض لأكثر من عقد بسبب الوضع السياسي.

هناك اهتمام كبير عندما تلتقي الهند وباكستان (صورة من قبل فاضل سنا/AFP عبر صور غيتي)

AFP عبر صور غيتي

تماشياً مع العطش للمباريات بين هذه البلدان، تم استنفاد التذاكر تقريبًا للمباراة في 14 سبتمبر وهي أكثر تكلفة بكثير من غيرها.

تم تجميع تذاكر البطولة معًا، مع بيع تصاريح الدخول العام لثلاث مباريات - بما في ذلك الهند وباكستان في 14 سبتمبر - بسعر 134.60 دولارًا.

تم بيع معظم تذاكر الدخول العام، ولكن هناك تذاكر مميزة تباع بسعر 283.38 دولارًا لحزمة المباريات الثلاث. تصل تذكرة الضيافة لمباراة الهند وباكستان إلى ما يقرب من 1000 دولار، بينما يباع صندوق خاص لأربعة أشخاص بأكثر من 9000 دولار.

على النقيض من ذلك، هناك تذاكر تبدأ من 15 دولارًا للمباراة بين سريلانكا وهونغ كونغ في 15 سبتمبر، حيث تبلغ أغلى تذكرة 1813.64 دولارًا لصندوق خاص لأربعة أشخاص.

مباراة الهند الافتتاحية ضد الإمارات العربية المتحدة المضيفة مسعرة أيضًا بشكل معتدل حيث تبدأ التذاكر من 21.25 دولارًا. أدى الارتفاع الحاد في أسعار مباريات الهند وباكستان إلى وصف النقاد لها بأنها استغلال للأسعار.

لكن هذه المباريات تدعم في الأساس صفقة البث لكأس آسيا، مما يؤدي بدوره إلى تمويل مجلس الكريكيت الآسيوي ومساراته والدول الآسيوية الأصغر التي تعتمد على التمويل. تأسس مجلس الكريكيت الآسيوي في عام 1983، وهدفه هو تطوير وتعزيز الكريكيت في آسيا مع تعزيز علاقات أفضل مع الدول الأعضاء.

"تعتمد عملية تحقيق الدخل من البث بأكملها على هذه المباراة الواحدة بين الهند وباكستان،" كما أخبرني برابهاكاران ثانراج، الرئيس السابق للشؤون التجارية والفعاليات في مجلس الكريكيت الآسيوي في عام 2022.

"كأس آسيا للرجال هي المصدر الذي تأتي منه تقريبًا جميع الأموال لمجلس الكريكيت الآسيوي. ستساعد عملية تحقيق الدخل في إعادة الأموال إلى الكريكيت."

فوربسكؤوس آسيا السنوية، وتطوير كريكيت النساء والشركاء جزء من مجلس الكريكيت الآسيوي المتجدد لجاي شاهبقلم تريستان لافاليت

كان من المفترض أن تقام هذه النسخة من كأس آسيا في الهند، ولكن في صفقة أبرمت قبل كأس الأبطال في وقت سابق من هذا العام، تقام مباريات الهند وباكستان في أماكن محايدة بموجب ترتيب لمدة ثلاث سنوات.

كما ذكرت في يونيو، ستقام البطولة التي تضم ثمانية فرق - تضم خمسة أعضاء كاملين وثلاثة شركاء - في الإمارات العربية المتحدة بعد أن تم التفكير في سريلانكا، كما علمت.

ليس بعيدًا عن مقر مجلس الكريكيت الدولي، استمر ملعب الكريكيت الرئيسي في دبي في الارتقاء كأرض محايدة ولكن المباريات هناك عانت من المقاعد الفارغة وسط الحرارة المنهكة، مما خلق شعورًا بلا روح.

مشجعو الهند وباكستان يخرجون بقوة عندما تلتقي فرقهم (صورة من قبل فاضل سنا/AFP عبر صور غيتي)

AFP عبر صور غيتي

كانت البطولة، التي تتناوب بين تنسيقات الـ 20 و50 أوفر، في شك كبير بعد مذبحة بالأسلحة النارية للسياح في أبريل في كشمير دفعت المنافسين المسلحين نوويًا الهند وباكستان إلى حافة الحرب.

تم استخدام الكريكيت، وهي بوضوح الرياضة الأكثر شعبية في كلا البلدين، بعد ذلك ككرة قدم سياسية. السياسة والكريكيت متشابكان بعمق مع رئيس مجلس الكريكيت الآسيوي محسن نقوي، الذي يعمل أيضًا كرئيس مجلس الكريكيت الباكستاني، كونه وزير الداخلية في البلاد.

بينما رئيس مجلس الكريكيت الدولي الجديد جاي شاه، الذي كان سابقًا على رأس الهيئة الحاكمة للهند، هو ابن وزير الشؤون الداخلية الهندي أميت شاه.

التوترات واضحة والعلاقات الباردة بين البلدين يتم تجاوزها باستمرار من قبل الإداريين.

"هناك بعض الأشخاص ذوي الآراء القومية القوية في مواقع السلطة الذين يقودون السياسة،" كما أخبرني أحد كبار مسؤولي الكريكيت خلال الاجتماع السنوي لمجلس الكريكيت الدولي في سنغافورة مؤخرًا.

"التوترات لا تنخفض والدول الآسيوية الأخرى (الأعضاء الكاملين) تنجر أيضًا وتصبح لعبة جيوسياسية.

"هناك العديد من المخالب لهذا وقضية لن تنتهي."

إنه وضع غامض وشائك، ولكن - لمدة ثلاث ساعات على الأقل في 14 سبتمبر وربما بعد ذلك - ستكون جميع الأنظار على ملعب الكريكيت، حيث سيتم كتابة فصل آخر من أكثر المنافسات حدة في الكريكيت.

المصدر: https://www.forbes.com/sites/tristanlavalette/2025/09/08/india-pakistan-is-crickets-hottest-ticket-as-demand-heightens-at-asia-cup/

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

مشاركة
مشاركة
مشاركة
