في الـ 24 ساعة الماضية، بلغت تصفية عقود الشبكة الإجمالية 355 مليون دولار أمريكي، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى المراكز القصيرة

بواسطة: PANews
2025/09/30 23:30
أفادت PANews في 30 سبتمبر أن بيانات Coinglass أظهرت أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، شهد سوق العملات المشفرة تصفية عقود بقيمة 355 مليون دولار عبر الشبكة، بما في ذلك 126 مليون دولار في الصفقات الطويلة و230 مليون دولار في الصفقات القصيرة. بلغ إجمالي مبلغ التصفية لـ BTC 42.7835 مليون دولار، وبلغ إجمالي مبلغ التصفية لـ ETH 80.3496 مليون دولار.

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

