في الـ 24 ساعة الماضية، بلغت تصفية عقود الشبكة الإجمالية 355 مليون دولار أمريكي، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى المراكز القصيرة

أفادت PANews في 30 سبتمبر أن بيانات Coinglass أظهرت أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، شهد سوق العملات المشفرة تصفية عقود بقيمة 355 مليون دولار عبر الشبكة، بما في ذلك 126 مليون دولار في الصفقات الطويلة و230 مليون دولار في الصفقات القصيرة. بلغ إجمالي مبلغ التصفية لـ BTC 42.7835 مليون دولار، وبلغ إجمالي مبلغ التصفية لـ ETH 80.3496 مليون دولار.
