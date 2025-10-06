البورصةDEX+
إذا استثمرت 300 دولار في Ozak AI في سبتمبر، كم ستكون قيمتها في الصيف المقبل؟

بواسطة: Coinstats
2025/10/06 16:53
تستمر Ozak AI في جذب الانتباه بمراحل البيع المسبق المنظمة ومبيعات التوكن سريعة النمو. يراقب المستثمرون عن كثب مع بناء المنصة للزخم. يقارن هذا البيان الصحفي نمو البيع المسبق لـ Ozak AI بالعوائد المحتملة للمستثمرين المبكرين.

أداء ونمو البيع المسبق

تتواجد Ozak AI حاليًا في المرحلة 6 من البيع المسبق. سعر كل توكن هو 0.012 دولار، مع إعلان المرحلة التالية بسعر 0.014 دولار. تم بيع أكثر من 929 مليون توكن، مما أدى إلى جمع أكثر من 3.55 مليون دولار. إجمالي العرض للمشروع هو 10 مليارات توكن، منها 30 بالمائة للبيع المسبق، و30 بالمائة للمجتمع، و20 بالمائة للاحتياطيات، و10 بالمائة للسيولة والفريق.

يحصل المستثمرون الذين يشترون الآن على توكنات مع خطة استحقاق. عند الإدراج، يتم فتح 10٪ على الفور، يليها فترة شهر واحد ثم إطلاق خطي لمدة ستة أشهر. يقلل هذا التصميم من تفريغ التوكن مع السماح بتداول تدريجي في السوق. استثمار 300 دولار اليوم يضمن 25,000 توكن OZ بالسعر الحالي. في حالة وصول التوكن إلى القيمة المتوقعة وهي 1 دولار بحلول عام 2025-2026، قد تزيد القيمة إلى 25,000 دولار.

التكنولوجيا والميزات والنظام البيئي

توفر Ozak AI إشارات تنبؤية للأسواق المالية باستخدام التعلم الآلي. تدمج البيانات في الوقت الفعلي مع شبكة Pyth، مما يمكن المتداولين من اتخاذ قرارات بناءً على تغذيات موثوقة. توفر المنصة أيضًا ترقيات الذكاء الاصطناعي بنقرة واحدة من خلال SINT وتدعم جسور عبر السلاسل وواجهات صوتية.

مركز مكافآت Ozak AI نشط، مما يسمح للمستخدمين بالوصول إلى آليات الرهان والحوكمة والمكافآت. علاوة على ذلك، تعزز تكامل التطبيقات اللامركزية وأنظمة الاشتراك والمكافآت القائمة على الإحالة المباشرة من تداول التوكن. تتيح الشراكات مع Weblume أدوات تكامل بدون كود، بينما تحسن التحليلات المتقدمة من عملية صنع القرار.

التعاون الاستراتيجي والحماية

أكدت Ozak AI تعاونها مع شبكة Pyth وDex3 ومركز مكافآت Ozak AI. توفر Pyth تغذيات بيانات مالية في الوقت الفعلي، بينما تعزز Dex3 حلول التداول والسيولة. تحسن هذه التحالفات الموثوقية وثقة المستثمرين.

تم تسليط الضوء أيضًا على الحماية. تم تدقيق العقود الذكية من قبل Certik وSherlock، وتم نشر عنوان عقد البيع المسبق للشفافية. تمت الإشارة إلى شراكات مع مجموعات مثل Sentient وHive وSpheron، على الرغم من بقاء التأكيدات المعلقة.

الخلاصة

تضع عملية البيع المسبق المنظمة لـ Ozak AI وتقنية الذكاء الاصطناعي التنبؤية والتعاون مع شبكة Pyth وDex3 كمنافس قوي في التمويل اللامركزي. مع جمع 3.55 مليون دولار بالفعل، يظهر المشروع جذبًا بين المستثمرين المبكرين.

إذا تم الشراء في سبتمبر بسعر البيع المسبق، يمكن أن تصل قيمة استثمار 300 دولار إلى 30,000 دولار بحلول الصيف المقبل، اعتمادًا على أداء السوق ونمو الإدراج. تقدم Ozak AI عوائد مضاربة أعلى مع نظامها البيئي للتحليلات التنبؤية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

لمزيد من المعلومات حول Ozak AI، قم بزيارة الروابط أدناه:

الموقع الإلكتروني: https://ozak.ai/

تويتر/X: https://x.com/OzakAGI

تيليجرام: https://t.me/OzakAGI

إخلاء المسؤولية: هذا مقال مدعوم وهو لأغراض إعلامية فقط. لا يعكس آراء Crypto Daily، ولا يُقصد استخدامه كنصيحة قانونية أو ضريبية أو استثمارية أو مالية.

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

