تطلق iExec إطار الخصوصية الخاص بها على Arbitrum

أطلقت iExec، وهي طبقة ثقة لشبكات البنية التحتية المادية اللامركزية (DePIN) والذكاء الاصطناعي، إطار الخصوصية الخاص بها على Arbitrum (ARB)، كما هو موضح في أحدث التقارير التي تمت مشاركتها مع Finbold يوم الاثنين، 8 سبتمبر.

مع هذا الإطلاق، أصبحت iExec أول وحيدة منصة خصوصية تقدم تقنية بيئة التنفيذ الموثوقة (TEE) لشبكة Arbitrum البالغة قيمتها 3.15 مليار دولار.

يوفر هذا التكامل للمطورين مجموعة أدوات جديدة لبناء تطبيقات تحمي البيانات الحساسة وتقدم حلولًا مبتكرة عبر الذكاء الاصطناعي والتمويل اللامركزي (DeFi) والألعاب، كل ذلك دون الحاجة إلى إدارة بنى تحتية معقدة.

استراتيجية iExec متعددة السلاسل

يمثل هذا النشر الخطوة الأولى في استراتيجية iExec الأوسع متعددة السلاسل، مع خطة لطرحها عبر شبكات الآلة الافتراضية للإيثيريوم (ETH) المتعددة في المستقبل القريب.

ومع ذلك، فإن مشاريع مثل Ototamto وDexPal و1xBuild تستخدم بالفعل مجموعة الخصوصية الخاصة بـ iExec لتعزيز الأمان وحماية البيانات.

كما حصلت المبادرة على دعم من شركاء، بما في ذلك Aethir وشركة الأمن Halborn. ولكن الأكثر أهمية هو تعاون iExec مع AR.IO، الذي أنتج بالفعل Web3Telegram، وهي منصة مراسلة مبنية للخصوصية.

تعمل جميع العمليات التي تمكنها الخصوصية بواسطة الرمز المميز الأصلي لـ iExec، وهو RLC، الذي يدعم المعاملات السرية ومجموعات البيانات المحمية والحسابات الآمنة على Arbitrum.

في الواقع، مع تزايد مخاوف الخصوصية في Web3، من المقرر أن توفر الخصوصية المدعومة بـ TEE على Arbitrum الحماية لملايين المتداولين المحليين والمطورين الحاليين والجدد على حد سواء، وتغطي مجالات من التداول المسبق إلى المراقبة وتسريبات البيانات.

الصورة المميزة عبر Shutterstock