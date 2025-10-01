مولت أسلوب حياتي من البيتكوين، وليس من تيليجرام: بافيل دوروف

كشف الرئيس التنفيذي لتيليجرام بافيل دوروف أنه اشترى آلاف البيتكوين في عام 2013 بسعر 700 دولار، وقد سمح له هذا الاستثمار "بالبقاء صامداً".

يقول مؤسس تطبيق المراسلة تيليجرام والرئيس التنفيذي له بافيل دوروف إنه استثمر في البيتكوين عندما كانت العملة المشفرة في بداياتها واستخدم منذ ذلك الحين ما يملكه لتمويل نمط حياته.

"كنت مؤمناً كبيراً بالبيتكوين منذ بدايته تقريباً. تمكنت من شراء بضعة آلاف من البيتكوين الأولى في عام 2013، ولم أهتم كثيراً،" كما قال رائد الأعمال التقني الروسي في بودكاست ليكس فريدمان يوم الثلاثاء.

وأضاف أنه اشترى عند "الحد الأقصى المحلي"، والذي كان حوالي 700 دولار لكل بيتكوين، و"لقد رميت بضعة ملايين هناك."

