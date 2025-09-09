هوارد ستيرن يخدع المستمعين (ووكالة أسوشيتد برس) - لن يترك برنامج إذاعة SiriusXM بعد

العنوان الرئيسي
خدع مقدم البرامج الإذاعية هوارد ستيرن المستمعين ووسائل الإعلام، بما في ذلك أسوشيتد برس، صباح يوم الاثنين، مدعياً أن مقدم برامج برافو آندي كوهين سيتولى برنامجه الطويل على SiriusXM - لكن ستيرن قال إنه لن يترك البرنامج بعد، على الرغم من أن مستقبل عقده الضخم، الذي ينتهي في وقت لاحق من هذا العام، غير واضح.
خدع هوارد ستيرن المستمعين ليعتقدوا أنه غادر برنامجه الإذاعي فجأة صباح يوم الاثنين. (صورة من نعوم جالاي/جيتي إيميجز)
جيتي إيميجز
حقائق رئيسية
ظهر مقدم برامج برافو آندي كوهين في بداية برنامج ستيرن الإذاعي على SiriusXM الساعة 7:00 صباحاً يوم الاثنين، حيث خدع المستمعين بأن ستيرن قد غادر البرنامج فجأة وأنه سيتولى البرنامج تحت اسم جديد، "آندي 100"، مضيفاً أنه كان يتوقع "تسليماً أنظف" وأنه كان "يرتجل نوعاً ما".
أثنى كوهين على ستيرن في وداع مزيف، قائلاً للجمهور إنه "لا يمكن المبالغة في ما يعنيه هوارد لهذه الشركة وما فعله لـ SiriusXM" وأن ستيرن "مشى حتى نتمكن من الجري. لا يمكنني أبداً ملء فراغه."
لكن ستيرن انضم إلى البرنامج بعد حوالي 10 دقائق، كما ذكرت CNN، شاكراً كوهين لموافقته على خداع مشاهديه وقائلاً إنه "سعيد جداً في سيريوس".
خدعت حيلة ستيرن العديد من وسائل الإعلام، وتركت أسوشيتد برس عنواناً يفيد بأن مقدم البرامج الإذاعية "يغادر SiriusXM بعد عقدين" لمدة ساعة تقريباً بعد أن كشف ستيرن أن تقاعده المفاجئ كان خدعة.
كان ستيرن قد أخبر المستمعين سابقاً أنه سيتحدث عن مستقبله في الشركة يوم الاثنين حيث انتشرت شائعات في تقارير إعلامية بأنه سيتقاعد، والتي قال إنها جعلته يشعر بأنه لا يمكنه بعد مغادرة الشركة، كما أفاد للمستمعين يوم الاثنين.
ما مدى قيمة صفقة ستيرن مع Siriusxm؟
وقع ستيرن صفقته الأصلية الضخمة مع المذيع الإذاعي في عام 2004، بقيمة 500 مليون دولار على مدى خمس سنوات. بدأت فترة عمله في SiriusXM في يناير 2006، وهي صفقة بارزة للراديو الفضائي ساعدت في زيادة أعداد مشتركي SiriusXM. قال ستيرن إن صفقته، التي نقلته من الراديو التقليدي المنتشر إلى الراديو الفضائي، ستسمح له أخيراً "بأن أكون نفسي"، مشيراً إلى أنه وكوميديته الفاحشة كانا "مكبوتين لمدة 10 سنوات". ذكرت بلومبرج في عام 2020 أن ستيرن جدد عقوده الخمسية باستمرار بمبالغ تتراوح بين 80 مليون و100 مليون دولار سنوياً.
ماذا نعرف عن مستقبل ستيرن في Siriusxm؟
لم يقل ستيرن، البالغ من العمر 71 عاماً، صباح يوم الاثنين ما إذا كان قد أنهى صفقة مع SiriusXM لتمديد عقده مرة أخرى. في الأسبوع الماضي، قال سكوت جرينشتاين، المسؤول التنفيذي للمحتوى ورئيس SiriusXM، في مؤتمر بنك أوف أمريكا للإعلام والاتصالات إن مفاوضات تجديد العقد مع ستيرن مستمرة ولكنه يشعر "بشكل جيد جداً" حيال المحادثات، مشيداً بستيرن باعتباره "أفضل محاور هناك". قال ستيرن صباح يوم الاثنين إن المحادثات مع SiriusXM كانت "رائعة". وتناول التكهنات الإعلامية بأنه كان يتقاعد أو تم فصله، ونفى عنواناً واحداً ادعى أنه كان يغادر بسبب استيائه من أن SiriusXM أبرمت صفقة مع مقدمة برنامج "Call Her Daddy" أليكس كوبر في صفقة قيل إنها تبلغ قيمتها 125 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات. "أنا لا أعرف أليكس كوبر. وإذا كانت شابة ومرحة، فليباركها الله لأنني النقيض تماماً"، قال ستيرن. اعترف ستيرن بأنه كان "يفكر في التقاعد"، لكنه قال إنه "لا توجد حقيقة" في تقارير وسائل الإعلام التي تفيد بأنه تم فصله أو سيغادر.
قراءة إضافية
SiriusXM متفائلة بشأن إعادة توقيع هوارد ستيرن: "أنا واثق من أننا سنصل إلى المكان الصحيح"، يقول الرئيس التنفيذي (فارايتي)
المصدر: https://www.forbes.com/sites/conormurray/2025/09/08/howard-stern-fools-listeners-and-the-media-with-abrupt-retirement-hoax/