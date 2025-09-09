هوارد ستيرن يخدع المستمعين (ووكالة أسوشيتد برس) - لن يترك برنامج إذاعة SiriusXM بعد

ظهر المنشور "هوارد ستيرن يخدع المستمعين (ووكالة أسوشيتد برس) - لن يترك برنامج SiriusXM الإذاعي بعد" على BitcoinEthereumNews.com. العنوان الرئيسي: خدع المذيع الإذاعي هوارد ستيرن المستمعين ووسائل الإعلام، بما في ذلك وكالة أسوشيتد برس، صباح يوم الاثنين، مدعياً أن مقدم برامج Bravo آندي كوهين سيتولى برنامجه الطويل على SiriusXM - لكن ستيرن قال إنه لن يترك البرنامج بعد، على الرغم من أن مستقبل عقده الضخم، الذي ينتهي في وقت لاحق من هذا العام، غير واضح. خدع هوارد ستيرن المستمعين ليعتقدوا أنه غادر برنامجه الإذاعي فجأة صباح يوم الاثنين. (صورة من نعوم جالاي/صور غيتي) صور غيتي حقائق رئيسية ظهر مقدم برامج Bravo آندي كوهين في بداية برنامج ستيرن الإذاعي على SiriusXM الساعة 7:00 صباحاً يوم الاثنين، حيث خدع المستمعين بأن ستيرن قد غادر البرنامج فجأة وأنه سيتولى تحت اسم جديد، "آندي 100"، مضيفاً أنه كان يتوقع "تسليماً أنظف" وأنه كان "يرتجل نوعاً ما". أثنى كوهين على ستيرن في وداع مزيف، قائلاً للجمهور إنه "لا يمكن المبالغة في ما يعنيه هوارد لهذه الشركة وما فعله لـ SiriusXM" وأن ستيرن "مشى حتى نتمكن من الجري. لا يمكنني ملء فراغه بأي حال". لكن ستيرن انضم إلى البرنامج بعد حوالي 10 دقائق، كما ذكرت CNN، شاكراً كوهين لموافقته على خداع مشاهديه وقائلاً إنه "سعيد جداً في Sirius". خدعت حيلة ستيرن العديد من وسائل الإعلام، وتركت وكالة أسوشيتد برس عنواناً يفيد بأن المذيع الإذاعي "يغادر SiriusXM بعد عقدين" لمدة ساعة تقريباً بعد أن كشف ستيرن أن تقاعده المفاجئ كان خدعة. كان ستيرن قد أخبر المستمعين سابقاً أنه سيتناول مستقبله في الشركة يوم الاثنين حيث انتشرت شائعات في تقارير إعلامية بأنه سيتقاعد، والتي قال إنها جعلته يشعر بأنه لا يمكنه بعد المغادرة من الشركة. ما هي قيمة صفقة ستيرن مع SiriusXM؟ وقع ستيرن صفقته الأصلية الضخمة مع المذيع الإذاعي في عام 2004، بقيمة 500 مليون دولار... ظهر المنشور "هوارد ستيرن يخدع المستمعين (ووكالة أسوشيتد برس) - لن يترك برنامج SiriusXM الإذاعي بعد" على BitcoinEthereumNews.com. العنوان الرئيسي: خدع المذيع الإذاعي هوارد ستيرن المستمعين ووسائل الإعلام، بما في ذلك وكالة أسوشيتد برس، صباح يوم الاثنين، مدعياً أن مقدم برامج Bravo آندي كوهين سيتولى برنامجه الطويل على SiriusXM - لكن ستيرن قال إنه لن يترك البرنامج بعد، على الرغم من أن مستقبل عقده الضخم، الذي ينتهي في وقت لاحق من هذا العام، غير واضح. خدع هوارد ستيرن المستمعين ليعتقدوا أنه غادر برنامجه الإذاعي فجأة صباح يوم الاثنين. (صورة من نعوم جالاي/صور غيتي) صور غيتي حقائق رئيسية ظهر مقدم برامج Bravo آندي كوهين في بداية برنامج ستيرن الإذاعي على SiriusXM الساعة 7:00 صباحاً يوم الاثنين، حيث خدع المستمعين بأن ستيرن قد غادر البرنامج فجأة وأنه سيتولى تحت اسم جديد، "آندي 100"، مضيفاً أنه كان يتوقع "تسليماً أنظف" وأنه كان "يرتجل نوعاً ما". أثنى كوهين على ستيرن في وداع مزيف، قائلاً للجمهور إنه "لا يمكن المبالغة في ما يعنيه هوارد لهذه الشركة وما فعله لـ SiriusXM" وأن ستيرن "مشى حتى نتمكن من الجري. لا يمكنني ملء فراغه بأي حال". لكن ستيرن انضم إلى البرنامج بعد حوالي 10 دقائق، كما ذكرت CNN، شاكراً كوهين لموافقته على خداع مشاهديه وقائلاً إنه "سعيد جداً في Sirius". خدعت حيلة ستيرن العديد من وسائل الإعلام، وتركت وكالة أسوشيتد برس عنواناً يفيد بأن المذيع الإذاعي "يغادر SiriusXM بعد عقدين" لمدة ساعة تقريباً بعد أن كشف ستيرن أن تقاعده المفاجئ كان خدعة. كان ستيرن قد أخبر المستمعين سابقاً أنه سيتناول مستقبله في الشركة يوم الاثنين حيث انتشرت شائعات في تقارير إعلامية بأنه سيتقاعد، والتي قال إنها جعلته يشعر بأنه لا يمكنه بعد المغادرة من الشركة. ما هي قيمة صفقة ستيرن مع SiriusXM؟ وقع ستيرن صفقته الأصلية الضخمة مع المذيع الإذاعي في عام 2004، بقيمة 500 مليون دولار...