تجاوز بيتكوين أعلى مستوى جديد على الإطلاق خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما أثار تفاؤلاً متجدداً بين محللي السوق الذين يرون إمكانية حدوث ارتفاع قد يدفع العملة المشفرة الرائدة نحو 150,000 دولار قبل نهاية العام. يؤكد الارتفاع الأخير في السعر على الاهتمام المتزايد ببيتكوين وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي الكلي وديناميكيات سوق العملات المشفرة المتطورة.

كيف يغذي الإغلاق الأمريكي واتجاهات السوق الكلية ارتفاع البيتكوين القياسي إلى 125 ألف دولار

بواسطة: Crypto Breaking News
2025/10/05 22:13
كيف يغذي الإغلاق الأمريكي واتجاهات الاقتصاد الكلي ارتفاع بيتكوين القياسي إلى 125 ألف دولار

تجاوز بيتكوين أعلى مستوى على الإطلاق جديد خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما أثار تفاؤلاً متجدداً بين محللي السوق الذين يرون إمكانية حدوث ارتفاع قد يدفع العملة المشفرة الرائدة نحو 150,000 دولار قبل نهاية العام. يؤكد الارتفاع الأخير في السعر على الاهتمام المتزايد ببيتكوين وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي الكلي وديناميكيات سوق التشفير المتطورة.

  • بيتكوين يصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق فوق 125,700 دولار ويتجاوز لفترة وجيزة القيمة السوقية البالغة 2.5 تريليون دولار.
  • الارتفاع مدفوع بعوامل الاقتصاد الكلي مثل إغلاق الحكومة الأمريكية، مما يزيد من جاذبية بيتكوين كمخزن للقيمة.
  • تشير بيانات على السلسلة إلى تخفيف ضغط البيع من حائزي بيتكوين طويل المدى، مما يشير إلى التراكم.
  • أعيد ضبط الاهتمام المفتوح بشكل حاد بعد انتهاء صلاحية الخيارات، مما يضع نغمة إيجابية للربع الرابع.
  • يتوقع الخبراء اختراق محتمل إلى 150,000 دولار إذا حافظ بيتكوين على الزخم فوق 120,000 دولار.

بلغ الارتفاع الأخير لبيتكوين ذروته خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث كسرت العملة المشفرة الرائدة أعلى مستوى سابق لها على الإطلاق وتجاوزت لفترة وجيزة علامة 125,700 دولار. كما تجاوزت قيمتها السوقية 2.5 تريليون دولار، مسجلة رقماً قياسياً جديداً في تاريخ العملات المشفرة. وقد تم عزو هذا الارتفاع إلى مختلف المحفزات الاقتصادية الكلية، لا سيما الإغلاق الحكومي الأمريكي الأخير - الأول منذ عام 2018 - والذي يشير المحللون إلى أنه عزز دور بيتكوين كتحوط ومخزن للقيمة.

وفقًا لفابيان دوري، كبير مسؤولي الاستثمار في مجموعة الخدمات المصرفية للأصول الرقمية Sygnum Bank، فإن الإغلاق الحكومي أعاد تنشيط المناقشات حول إمكانات بيتكوين كملاذ آمن. وأوضح دوري: "يؤكد الخلل السياسي على الاهتمام بالأصول اللامركزية". وأضاف أن البيئة الأوسع - التي تتميز بالسيولة المرنة، وقطاع الخدمات المرن، والأداء النسبي المتدني للذهب والأسهم - قد زادت من اهتمام المستثمرين بالأصول الرقمية.

BTC/USD، مخطط من بداية العام حتى تاريخه. المصدر: TradingView

ومع ذلك، فإن تأثير الإغلاق على أسواق التشفير يعتمد في النهاية على كيفية تأثيره على توقعات السياسة النقدية لنظام الاحتياطي الفيدرالي. وأشار جيك كينيس، كبير محللي الأبحاث في نانسن، إلى أن الحل يمكن أن يؤدي إلى موقف أكثر تساهلاً من الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يفيد العملات المشفرة. وقال: "يمكن أن تستفيد أسواق التشفير إذا قلل الإغلاق من عدم اليقين". ومع ذلك، أكد كينيس أنه من السابق لأوانه اعتبار هذا قاع السوق، مؤكداً الحاجة إلى استقرار مستدام فوق مستويات الدعم الرئيسية.

يفسر بعض المتداولين الارتفاع الأخير في بيتكوين على أنه إشارة إلى مرحلة تراكم جديدة، خاصة من المستثمرين المؤسسيين وكبار المستثمرين التجزئة. تظهر البيانات على السلسلة انخفاضًا في ضغط البيع من الحيتان، مما يشير إلى زيادة الثقة بين حائزي صفقات طويلة المدى. وأشار دوري إلى أن "بيانات السوق تشير إلى أن حركة السعر الحالية قد تكون مرتبطة بمرحلة تراكم"، مشيراً إلى أن انخفاض النشاط المضاربي والمواقف الأكثر استقراراً غالباً ما تسبق تحركات كبيرة للأعلى.

وفي الوقت نفسه، أعيد ضبط الاهتمام المفتوح في مشتقات بيتكوين بشكل حاد بعد انتهاء صلاحية خيارات الأسبوع الماضي، وهو تطور يعتقد بعض المحللين أنه سيحدد نغمة الربع الأخير من العام. وكما أشارت شركة تحليلات البلوكشين Glassnode، يمكن أن تخلق إعادة الضبط هذه بيئة مواتية لزخم إضافي للارتفاع.

لا يزال خبراء التشفير متفائلين بشأن آفاق بيتكوين. توقع تشارلز إدواردز، في Token2049، أنه إذا حافظ BTC على زخمه فوق 120,000 دولار، فإن اختراق 150,000 دولار بحلول نهاية العام في المتناول، مدعومًا بانخفاض النشاط المضاربي وزيادة الاستقرار.

المجلة: يمكن العثور على تحليل مفصل لإمكانية ارتفاع بيتكوين، وتزايد الضغط على الإيثيريوم، وتوقعات NFT في أحدث ميزة متعمقة لدينا.

تم نشر هذا المقال في الأصل بعنوان كيف يغذي الإغلاق الأمريكي واتجاهات الاقتصاد الكلي ارتفاع بيتكوين القياسي إلى 125 ألف دولار على Crypto Breaking News - مصدرك الموثوق لأخبار التشفير، وأخبار بيتكوين، وتحديثات البلوكشين.

تجمع THORWallet بين حساب البنك السويسري وميزات التمويل اللامركزي في محفظة العملات المشفرة

تجمع THORWallet بين حساب البنك السويسري وميزات التمويل اللامركزي في محفظة العملات المشفرة

تجمع THORWallet بين أمان البنوك السويسرية وأدوات التمويل اللامركزي (DeFi) وإنفاق MasterCard في تطبيق واحد ذاتي الحفظ، مما يجعل الوصول إلى العملات الرقمية بسيطًا وآمنًا للجميع.
Blockchainreporter2025/11/13 04:00
المدعون العامون يسعون لإعادة محاكمة أخوين MEV Bot في فبراير أو مارس

المدعون العامون يسعون لإعادة محاكمة أخوين MEV Bot في فبراير أو مارس

يراقب منظمو العملات المشفرة ومراقبو الصناعة عن كثب قضية الأخوين بيراير-بوينو، أنطون وجيمس، اللذين يواجهان تهماً خطيرة متعلقة باستغلال كبير لبلوكتشين الإيثريوم. بعد تعثر هيئة المحلفين وإعلان القاضي عن محاكمة باطلة، يدفع المدعون العامون نحو إعادة محاكمة سريعة، والتي قد تحدث في أقرب وقت في أواخر فبراير أو أوائل
Crypto Breaking News2025/11/13 04:16
انخفاض LINK بنسبة 4% مع فشل أخبار صندوق ETF لـ Chainlink في دفع كسر المقاومة الفنية

انخفاض LINK بنسبة 4% مع فشل أخبار صندوق ETF لـ Chainlink في دفع كسر المقاومة الفنية

واجه رمز الأوراكل ضغط بيع عند 16.25 دولار إلى جانب انخفاض كبير في سوق الكريبتو الأوسع.
