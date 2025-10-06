كيف تنوي سولانا أن تصبح منافسًا أقوى في الفضاء البلوكتشين

تستعد سولانا لإجراء تغيير شامل كبير من شأنه أن يجعل بلوكتشين السريع المشهور أسرع حتى - وأسهل بكثير في التشغيل.

في تقرير البحث "ملخص تشفير الشهري لسبتمبر 2025" المنشور في 3 أكتوبر، يقول مدير الأصول العالمي VanEck إن ترقية Alpenglow القادمة من سولانا تمثل أكبر تغيير في البرمجيات الأساسية للشبكة منذ إطلاقها.

تصفها الشركة بأنها "أكبر ترقية لإجماع سولانا في تاريخها"، مشيرة إلى ستة تغييرات رئيسية تعد معًا بأداء أسرع وتكاليف أقل وموثوقية أكبر.

بالنسبة للقراء الأقل دراية بتصميم سولانا، فإن Alpenglow يغير بشكل أساسي كيفية اتفاق آلاف المدققين في الشبكة على المعاملات الصالحة. تلك العملية، المعروفة باسم الإجماع، يتم تبسيطها بحيث تتحرك البيانات عبر النظام بكفاءة أكبر ويمكن للمدققين العمل بأقل احتكاك.

ما أبرزته VanEck

نهائية أسرع. اليوم، تستغرق سولانا حوالي 12 ثانية لإنهاء المعاملة، أي لتأكيدها بشكل دائم.

يقلل Alpenglow ذلك إلى حوالي 150 مللي ثانية - تقريبًا الوقت الذي يستغرقه طرفة عين. تجعل النهائية الأسرع التداولات والمدفوعات وتفاعلات التطبيقات تبدو فورية، مما يجعل سولانا أقرب إلى استجابة مستوى الويب.

التصويت خارج السلسلة. يصوت المدققون حاليًا على كل كتلة جديدة من خلال تقديم آلاف المعاملات الصغيرة على السلسلة.

هذا يحافظ على أمان الشبكة ولكنه يسد عرض النطاق الترددي. ينقل Alpenglow التصويت خارج السلسلة، مما يتيح للمدققين تبادل الأصوات بشكل خاص ونشر دليل واحد لاحقًا. هذا يخلي مساحة لمعاملات المستخدم العادية ويساعد على الحفاظ على رسوم الشبكة منخفضة.

تكاليف المدقق أبسط. بدلاً من دفع رسوم المعاملات لكل تصويت، سيقدم المدققون تذكرة قبول المدقق واحدة في كل دورة.

هذا يقلل التكاليف ويجعل من السهل على المشغلين الأصغر تشغيل المدققين، مما يعزز اللامركزية وأمن الشبكة.

الاتصال المبسط. تتبادل عقد سولانا باستمرار الرسائل للبقاء متزامنة، وهي عملية تعرف باسم "الثرثرة".

يقلل Alpenglow من حركة المرور في الخلفية هذه بحيث يقضي المدققون وقتًا وعرض نطاق أقل في التنسيق مع بعضهم البعض. هذا يجعل النظام أكثر استقرارًا، حتى عندما يكون بعض المدققين غير متصلين بالإنترنت.

كتل أكبر. يخطط المطورون لزيادة سعة الكتلة بنسبة 25٪ بحلول نهاية العام.

الكتلة هي مجموعة من المعاملات المضافة إلى دفتر الأستاذ. تعني السعة الأكبر أن سولانا يمكنها استيعاب المزيد من المعاملات في كل كتلة، مما يقلل من أوقات الانتظار والازدحام.

عميل Firedancer. تم بناؤه بواسطة Jump Crypto، Firedancer هو إصدار ثانٍ مستقل من برنامج المدقق الخاص بسولانا ومن المتوقع أن يتم إطلاقه في أواخر عام 2025.

وجود عميلين يعني أن الشبكة يمكن أن تستمر في العمل بسلاسة إذا واجه أحدهما مشاكل.

كما يتضمن اقتراحًا يسمى SIMD-0370، والذي يزيل حد سولانا الثابت على حجم الكتلة. هذا من شأنه أن يسمح للشبكة بالتوسع تلقائيًا مع الأجهزة الأسرع، مما يحسن الإنتاجية على المدى الطويل.

توكنات P للكفاءة. توكنات SPL الحالية في سولانا، المستخدمة لمعظم الأصول على السلسلة، تتطلب الكثير من قوة الحوسبة للتحرك.

تقول VanEck إن تنسيق P-token الجديد سيقلل من هذا الطلب بنحو 95 بالمائة، مما يحرر مساحة في كل كتلة ويعزز إجمالي سعة المعاملات بنحو 10 بالمائة. هذا يجعل تحويلات التوكن أرخص والشبكة أكثر كفاءة تحت الاستخدام الثقيل.

معًا، تظهر هذه التغييرات كيف تعيد سولانا تصميم بنيتها التحتية لدعم الجيل التالي من التمويل اللامركزي وتطبيقات الألعاب والأصول المرمزة.

ما يبنيه مهندسو سولانا بعد ذلك

يلتقط تحليل VanEck العناصر الرئيسية لـ Alpenglow، لكن الورقة البيضاء لـ Alpenglow من Solana Labs تظهر أن الترقية تذهب إلى أعمق مما وصفته الشركة. قام المهندسون ببناء العديد من التغييرات وراء الكواليس التي تهدف إلى جعل سولانا أسرع وأكثر متانة وأسهل في الصيانة بمرور الوقت.

إحدى الإضافات الأكثر أهمية هي Rotor، وهي طبقة بث جديدة تحل محل نظام Turbine الحالي في سولانا لنشر البيانات بين المدققين.

ينقل Rotor المعلومات بكفاءة أكبر، مما يقلل من الحزم المكررة ويقصر الوقت الذي تستغرقه الكتل الجديدة للوصول إلى الشبكة بأكملها.

يساعد التغيير على تأكيد المعاملات بشكل أكثر سلاسة ويجعل الشبكة أكثر استجابة تحت الحمل الثقيل.

يتضمن تحسين آخر تجميع التوقيعات المحلية، مما يسمح للمدققين بدمج توقيعات المعاملات المتعددة قبل بثها إلى بقية الشبكة.

تحمل كل معاملة على سولانا توقيعًا رقميًا يثبت أصلها؛ معالجة كل واحدة بشكل منفصل يستهلك قوة الحوسبة وعرض النطاق الترددي. من خلال تجميع التوقيعات معًا، يخفف Alpenglow من عبء العمل هذا، مما يقلل من التكلفة الحسابية للحفاظ على الأمان.

تعزز الترقية أيضًا تحمل الأخطاء، مما يضمن استمرار عمل سولانا حتى إذا فقد ما يصل إلى 40 بالمائة من المدققين الاتصال أو انقطعوا مؤقتًا عن الإنترنت. يجعل هذا التحسين الشبكة أكثر مرونة أثناء انقطاع التيار الإقليمي أو ارتفاع حركة المرور، مما يحد من مخاطر التوقف.

بالإضافة إلى ذلك، يقلل Alpenglow من حركة مرور "الثرثرة" غير الضرورية - الرسائل الخلفية التي يتبادلها المدققون للبقاء متزامنين. لا يؤدي تقليل هذه الثرثرة إلى تحرير عرض النطاق الترددي فحسب، بل يساعد أيضًا المدققين في المناطق ذات اتصالات الإنترنت الأبطأ على المشاركة بفعالية، مما يوسع قاعدة المشغلين العالمية لسولانا.

أخيرًا، أعادت سولانا صياغة مشاركة المدقق من خلال نظام قائم على التذاكر يستبدل آلاف معاملات التصويت الصغيرة بخطوة قبول واحدة يمكن التنبؤ بها. يبسط هذا التغيير هيكل التكلفة ويخفض الحواجز أمام المشغلين الأصغر، مما يعزز المشاركة العادلة واللامركزية القوية.

مجتمعة، تحول هذه التحسينات Alpenglow من مجرد ترقية للسرعة إلى إعادة تصميم كاملة لكيفية تواصل سولانا داخليًا. إنها تظهر دفع Solana Labs لجعل الشبكة ليست سريعة في النظرية فحسب، بل يمكن الاعتماد عليها أيضًا على نطاق واسع - وهي خطوة أساسية مع انتقال المزيد من التطبيقات المالية والاستهلاكية إلى السلسلة.