كيف أعادت فرقة البوب-بانك Acceptance تصور أغانيها الأولى الناجحة

بواسطة: BitcoinEthereumNews
2025/10/06 06:02
Zypher Network
POP$0.000977-4.68%
COM
COM$0.005454-7.13%
VisionGame
VISION$0.0005892+7.12%
MAY
MAY$0.02696-1.35%

جمهور يرفع أيديه في مهرجان موسيقي والأضواء تتدفق من فوق المسرح. تركيز ناعم، حركة مشوشة.

getty

احتفالاً بالذكرى السنوية العشرين، أصدرت فرقة البوب-بانك الأمريكية Acceptance ألبومًا جديدًا، Phantoms/Twenty، لإعادة تصور ألبومها البارز Phantoms. تم تسجيل المجموعة الجديدة بواسطة المنتج الأصلي آرون سبرينكل من خلال Equal Vision Records وتتضمن تعليقات شخصية من الفنانين المتعاونين.

أنشأت Acceptance الألبوم الجديد بالتعاون مع فنانين من مختلف أنواع الموسيقى الذين هم من مشجعي Acceptance، بما في ذلك ستيفن كريستيان من Anberlin، وماتي مولينز من Memphis May Fire، ومارتن جونسون المغني الرئيسي لفرقة Boys Like Girls وجون أوكالاهان من The Maine. هناك أيضًا جينا ماكدوغال من Tonight Alive وHevenshe، وأليكس غاسكارث من All Time Low، ومغني State Champs ديريك ديسكانيو وتيدي سويمز.

تروي أغنية "Different" التي يؤديها أليكس غاسكارث قصة يأس وفقدان الحب. يلتقط الأداء الصوتي المميز للفنان موضوعات الهزيمة الذاتية والوعي والتساؤل والأمل الساذج. تصف Acceptance الأغنية بأنها "مسكونة إنسانيًا" ونسخة مثالية من الرؤية الأصلية.

"إنه أمر غير واقعي، لم أعتقد أبدًا أن هذا يمكن أن يجتمع بالطريقة التي حدث بها،" يقول المغني الرئيسي لفرقة Acceptance جيسون فينا. "ما هو مميز حول Phantoms هو أنه كان دائمًا شيئًا يحتفظ به (المشجعون الأصليون) بالقرب والعزيز. لقد نمت شعبية الألبوم بمرور الوقت، على الرغم من أن هؤلاء المشجعين الأصليين هم الأكثر ارتباطًا به بعمق. وأن تكون قادرًا على تجربة الألبوم مرة أخرى مع فنانين آخرين أمر هائل."

كانت Acceptance مهيأة لتصبح فرقة Emo التجارية الكبيرة القادمة من شركة تسجيلات كبرى عندما ظهر Phantoms على Napster قبل موعد إصداره المقرر. كشف المشجعون عن التسريب، حيث كانوا يسمعون الموسيقى غير المنشورة أثناء تغييرات المجموعة وقوائم تشغيل ما قبل العرض للفرق الأخرى في المشهد. أصبح الألبوم مفضلاً لدى الجماهير المشجعة المخلصين، لكن الإطلاق المتعثر تسبب في اضطراب وانفصال دام عقدًا من الزمن للفرقة.

يقول فينا، "الميزات، الفنانون الذين اجتمعوا للألبوم الجديد، يمكنك الشعور بشغفهم في هذه العروض. إنها نسخة حديثة ولكنها حنينية من الألبوم، كما ينبغي أن تكون اليوم."

لقطة مقربة لموسيقي يعزف على الجيتار الكهربائي خلال حفل موسيقي

getty

يعبر الفنانون الضيوف في الألبوم الجديد عن امتنانهم لكيفية إلهام الفرقة لمسيرتهم المهنية. تكرم رسائل الشكر المجازية الألبوم الأصلي والتأثير الإيجابي الذي أحدثه في صناعة الموسيقى.

يقول فنان التسجيل تيدي سويمز إن Acceptance كانت أول فرقة وقع في حبها بعمق. يتذكر تغيير تخطيط MySpace بالكامل إلى أغاني وفيديوهات الفرقة. كما يتذكر مشاهدة جلسات AOL الصوتية للفرقة بشكل متكرر، على أمل اكتساب نفس مستوى المهارة الموسيقية.

يقول ديريك ديسكانيو، مغني State Champs، "Phantoms هو أحد ألبوماتي المفضلة على الإطلاق. عندما طلبوا مني الغناء في 'Over You' للذكرى السنوية، كنت متوترًا، متحمسًا، قلقًا، ممتنًا لكل شيء بينهما. شكرًا للفرقة على ثقتهم بي وعلى إنشاء ألبوم لا يزال يؤثر ويلهم ما أفعله اليوم."

يقول ماتي مولينز، مغني Memphis May Fire وAnberlin، إن فرقة Acceptance التي تتخذ من سياتل مقراً لها كانت دائمًا شعبية في مسقط رأسه سبوكان، واشنطن. ألهمه Phantoms لمتابعة الموسيقى ووجه صوتياته من الناحية الأسلوبية. تمت دعوته للغناء في مسار Acceptance الجديد "Permanent".

"أنا متحمس جدًا،" يقول مولينز. "(الألبوم الجديد) لديه نفس القلب، نفس الموقف ويبدو أفضل حتى. هذه لحظة دائرة كاملة مجنونة بالنسبة لي، وأنا مشرف على أقل تقدير."

تشمل مواعيد جولة Acceptance القادمة 17 أكتوبر في Palladium Upstairs في وورسيستر، ماساتشوستس، و18 أكتوبر في The Brooklyn Monarch في بروكلين، نيويورك، و19 أكتوبر في TLA في فيلادلفيا، بنسلفانيا.

المصدر: https://www.forbes.com/sites/andreazarczynski/2025/10/05/how-pop-punk-band-acceptance-reimagined-debut-hits/

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

