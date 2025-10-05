كيف أثبتت انتفاضة جيل Z في نيبال الحاجة إلى الإنترنت اللامركزية

شهدت نيبال أزمة سياسية في أوائل سبتمبر 2025. لم تبدأ في البرلمان بل بإغلاق رقمي من قبل الحكومة واحتجاجات في الشوارع. قامت كاتماندو بحظر وسائل التواصل الاجتماعي لفرض قوانين التسجيل الوطنية الجديدة التي تمت دعوة عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك و X ولينكد إن وغيرها رسميًا للامتثال للقواعد الحديثة التي قدمتها الحكومة. بدأ الشباب، الذين ينتمون بشكل أساسي إلى جيل Z، في تنظيم أنفسهم (عبر الإنترنت وفي الشوارع). أصبح الحظر بسرعة العامل الرئيسي في التسبب في احتجاجات كبيرة، تحول بعضها إلى العنف. طالب الناس بإجابات، وإعادة فتح المساحات عبر الإنترنت، وإنهاء الفساد في المكاتب العامة. في غضون أيام قليلة فقط، تسببت الاضطرابات في العديد من الوفيات والإصابات، وهزت قادة الحكومة، وأدت إلى تحقيق وطني في قسم الشرطة. يوضح هذا الحدث بوضوح كيف أن الوصول إلى الإنترنت والثقة العامة والسلطة السياسية مرتبطة ارتباطًا وثيقًا. يمكن أن يتسبب التنظيم القسري للمنصات الرقمية في مشاكل كبيرة في العالم الحقيقي.

الرابط بين الرقابة عبر الإنترنت والاضطرابات لا يلاحظ فقط في نيبال، حيث أنها مثال تمثيلي ولكنه مهم. إذا حددنا الحوادث البارزة في السنوات العشر الماضية، فقد قامت العديد من البلدان بإغلاق أو إبطاء الوصول إلى الإنترنت أثناء الاحتجاجات أو عندما يتم تسريب معلومات حساسة. لدينا بعض الأمثلة على بلدان مثل ميانمار وإيران وإثيوبيا استخدمت انقطاع الإنترنت لمنع الناس من التنظيم ومشاركة المعلومات. أظهر الخبراء والمجموعات أن عمليات الإغلاق هذه تسبب ضررًا اقتصاديًا وتؤثر سلبًا على الناس. وقد ذكر البنك الدولي ومجموعات أخرى أن عمليات الإغلاق يمكن أن تكلف الاقتصادات الكثير من المال. هذا بسبب فقدان صفقات الأعمال، وتعطل سلاسل التوريد، وتأخير الخدمات العامة. يمكن أن يكون للضرر الذي يلحق بالسمعة ووقف الصحافة ورسائل الطوارئ آثار طويلة الأمد يصعب قياسها. عندما تتحكم الحكومات في الوصول، يمكن لأمر واحد أن يسكت الآلاف. كما هو موضح في نيبال، يمكن أن يزيد هذا من المخاطر بدلاً من تقليلها.

أصبح مفهوم الإنترنت اللامركزي الآن الموضوع الأكثر سخونة في مناقشات السياسة والمجتمع. قد يكون لديك سؤال واضح، مثل، لماذا يحدث هذا الآن؟ لدينا ثلاثة أسباب رئيسية مرتبطة تفسر هذا الاهتمام المفاجئ.

الأول يتعلق بالجغرافيا السياسية والحوكمة. دعونا ننظر في السياق العالمي حيث تكتسب الحكومات المزيد من السيطرة على المنصات عبر الإنترنت. يفعلون ذلك من خلال قواعد التسجيل، ومطالب جهات الاتصال المحلية، وقوانين إزالة المحتوى، وحتى الإغلاق الكامل لبعض المنصات، وهو أمر مرتبط تمامًا بسياق نيبال الأخير. يعتقد الناس أن هذه الإجراءات تستخدم لإخفاء الفساد أو تخويف أولئك الذين لا يتفقون. أدى هذا الوضع إلى بحث الشباب (خاصة أولئك الذين نشأوا مع الإنترنت) عن خيارات لا يمكن إغلاقها من قبل مكتب حكومي واحد أو مزود خدمة الإنترنت أو شركة الهاتف. تظهر احتجاجات الشباب في نيبال كيف يمكن أن يصبح إغلاق الإنترنت قضية سياسية ويفقد المصداقية.

الثاني يتعلق بالتكنولوجيا والروايات الاقتصادية. على وجه الخصوص، ظهرت شبكات البنية التحتية المادية اللامركزية أو DePINs، والتي تستخدم تقنية البلوكتشين لمكافأة الأشخاص على تشغيل الأجهزة. يمكن لأي شخص إعداد جهاز، مثل نقطة اتصال، أو وحدة تخزين، أو مستشعر، أو حتى رابط أقمار صناعية صغير. يتم التحقق من خدمتهم ويكسبون رموزًا كمكافآت. يقدم هذا النموذج طريقة مختلفة للاتصال والحصول على الخدمات دون الاعتماد على بعض الشركات الكبيرة أو الحكومة. انتقلت DePINs والمشاريع المماثلة من كونها موصوفة في أوراق البحث إلى تنفيذها في شبكات حقيقية. Helium و Filecoin هي أمثلة على ذلك. تقوم مجموعات التشفير الكبيرة والمستثمرون الآن بتمويل مشاريع لتوسيع هذا النموذج في جميع أنحاء العالم.

ثالثًا، يتم النظر في تجارب المستخدمين في الحياة الواقعية. اللامركزية شائعة لأنها توفر ثلاثة أشياء يريدها الناس: الاستقرار (الشبكات التي تستمر في العمل حتى إذا فشل جزء واحد)، والتحكم (تحتفظ المجتمعات بالمال بدلاً من إعطائه للشركات الكبيرة)، وحرية التعبير (القنوات التي يصعب على الحكومات حظرها). هذا الوعد جذاب للشباب الذين يستخدمون بالفعل هذه المنصات اللامركزية للتنظيم والشراء وكسب المال.

هيمنت الشركات الكبيرة والحكومات على الإنترنت. إنهم يحددون ما ينشره الناس أو يقولونه عبر الإنترنت وكيف يفعلون ذلك. يشكل هذا التركيز مخاطر جسيمة. عندما تتركز السلطة في مكان واحد، تعتمد حرية التعبير على رحمة المسؤولين عنها. توضح الثورة التي قادها الشباب مؤخرًا في نيبال عواقب الرقابة الصارمة. تهدف تقنيات شبكة الأقمار الصناعية Spacecoin الجديدة إلى إنشاء إنترنت يصعب مراقبته أو التحكم فيه. في هذا المقال، حاولنا دراسة الخط الدقيق بين حرية التعبير والفوضى. يناقش هذا المقال كيف أدت الرقابة الرقمية إلى احتجاجات في نيبال وكيف قد تغير التكنولوجيا الجديدة الحرية الرقمية في المستقبل.

معضلة المركزية بين السيطرة والفوضى

يتم التحكم في نموذج الإنترنت المركزي (الويب 2.0) من قبل مجموعات فردية، مثل الشركات والحكومات.

هذا الإعداد له عدة نقاط ضعف.

نقطة فشل واحدة:

تحتوي الأنظمة المركزية على نقطة تحكم رئيسية واحدة. هذا يجعلها عرضة لانقطاع التيار الكهربائي والهجمات الإلكترونية وعمليات الإغلاق الحكومية. في نيبال، أظهرت الحكومة كيف يمكنها إيقاف تشغيل الأنظمة الرقمية المهمة بين عشية وضحاها.

استغلال البيانات:

تولد المنصات المركزية إيرادات باستخدام بيانات المستخدم للإعلانات المستهدفة. هذا يثير مخاوف بشأن الخصوصية ويشجع على جمع كميات كبيرة من البيانات.

قدرات الرقابة:

تجعل الأنظمة المركزية من السهل التحكم في المعلومات أو حظرها. يتضح ذلك من حظر نيبال لوسائل التواصل الاجتماعي وإجراءات مماثلة من قبل حكومات أخرى.

النموذج المركزي له بعض المزايا. إنه مريح، ويوفر تجربة مستخدم أفضل، ويصل إلى العديد من الأشخاص. هذه هي أسباب شعبيته. التحدي هو الحفاظ على هذه المزايا مع إدارة مخاطر السيطرة المركزية.

Spacecoin ووعد إنترنت الأقمار الصناعية اللامركزي

"Spacecoin" هو مشروع بفكرة بسيطة وقوية. يستخدم البلوكتشين والرموز والأقمار الصناعية الصغيرة في مدار أرضي منخفض لتحسين الاتصال. هذا يخلق شبكة لا تتطلب إذنًا ولا يمكن إغلاقها بسهولة من قبل أي دولة. يمكنها الوصول إلى أماكن لا تستطيع شبكات الألياف والخلوية الوصول إليها. يدعي المؤيدون أن هذا النظام يوفر اتصالات عالمية خالية من الرقابة. كما أنه يخلق طرقًا جديدة لكسب المال محليًا، مثل استضافة محطة أرضية أو هوائي لكسب الرموز. هذه الفكرة جذابة في المناطق التي تكون فيها الشبكات العادية ضعيفة أو مكلفة أو محدودة سياسيًا.

الادعاءات والعمليات الفعلية مختلفة عن بعضها البعض. لتحديد ما إذا كان Spacecoin أو أي مشروع أقمار صناعية DePIN يمكن أن يغير اللعبة حقًا، يجب أن نأخذ في الاعتبار العوامل التقنية والقانونية والحوكمة والاجتماعية.

أولاً، تم تقييم ال