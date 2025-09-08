البورصةDEX+
ظهر المنشور "هيئة النقد في هونغ كونغ ستصدر عددًا قليلًا من تراخيص العملات المستقرة عند الإطلاق مع تسابق البنوك للحصول على المواقع المبكرة" على BitcoinEthereumNews.com. قالت هيئة النقد في هونغ كونغ (HKMA) صباح الاثنين إنها ستوافق فقط على عدد قليل من التراخيص في طرح العملات المستقرة، على الرغم من أن 77 مؤسسة قد أبدت اهتمامها بالفعل. وصل هذا العدد في نهاية أغسطس. إنه تدافع كامل؛ البنوك ومنصات التجارة الإلكترونية وشركات التكنولوجيا والشركات الناشئة في Web3 وشركات الدفع ومديري الأصول جميعهم في القائمة، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية. من بين أكبر الأسماء التي تسعى للحصول على هذا الترخيص البنك الصناعي والتجاري الصيني (ICBC)، أكبر بنك في العالم من حيث الأصول. يتقدم من خلال فرعه في هونغ كونغ، ICBC (آسيا). هذا يجعله ثاني بنك صيني من الدرجة الأولى يدخل، بعد بنك الصين (هونغ كونغ). لم يتقدم HSBC، أكبر بنك في هونغ كونغ، بعد، لكنه يحوم حول الموضوع. يقول المشرعون إن القواعد ستكون صارمة، وقد يأتي ترخيص واحد فقط في أوائل عام 2025 يدعم المشرعون نهج هيئة النقد في هونغ كونغ الصارم. وفقًا لنغ كيت تشونغ، عضو المجلس التشريعي في هونغ كونغ، فإن القواعد الجديدة مشددة عن قصد. وقال "سيكون عدد التراخيص التي سيتم إصدارها قليلًا جدًا"، مضيفًا أن "ترخيصًا واحدًا ربما" قد يأتي حتى في أوائل العام المقبل. وليس هذا كل شيء. يعد المشرعون أيضًا تشريعًا جديدًا لمعاملات العملات المشفرة فوق العداد (OTC) دون اتصال، والتي يمكن أن تطرح في عام 2025 أيضًا. أخبرت هيئة النقد في هونغ كونغ المتقدمين بتقديم طلبات كاملة بحلول نهاية سبتمبر إذا كانوا جادين. لكنها حذرت الجميع: إبداء الاهتمام أو حتى تقديم طلب كامل لا يعني الموافقة. إنهم لا يمنحون جوائز للمشاركة. كما تم إخبار الجمهور بعدم الثقة في أي إعلانات أو عروض ترويجية مرتبطة بالعملات المستقرة غير المرخصة، لأنها غير معترف بها قانونًا. قالت كورا أنغ، المسؤولة القانونية في مجموعة أمينة، "سيقوم النظام بتصفية أولئك غير القادرين على التوافق مع اللوائح الصارمة، وإنتاج حالات استخدام قابلة للتطبيق وإظهار الاستقرار المالي." لها...

هيئة النقد في هونغ كونغ ستصدر عدداً قليلاً من تراخيص العملات المستقرة عند الإطلاق مع تسابق البنوك للحصول على المواقع المبكرة

بواسطة: BitcoinEthereumNews
2025/09/08 12:19

قالت هيئة النقد في هونغ كونغ (HKMA) في وقت مبكر من يوم الاثنين إنها ستوافق فقط على عدد قليل من التراخيص في طرح العملات المستقرة، على الرغم من أن 77 مؤسسة قد أبدت اهتمامها بالفعل. وقد ورد هذا العدد في نهاية أغسطس.

إنها تدافع كامل؛ البنوك، ومنصات التجارة الإلكترونية، وشركات التكنولوجيا، والشركات الناشئة في Web3، وشركات الدفع، ومديري الأصول جميعهم في القائمة، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية.

من بين أكبر الأسماء التي تسعى للحصول على هذا الترخيص البنك الصناعي والتجاري الصيني (ICBC)، أكبر بنك في العالم من حيث الأصول. وهو يتقدم من خلال فرعه في هونغ كونغ، ICBC (آسيا).

هذا يجعله ثاني بنك صيني من الدرجة الأولى يدخل، بعد بنك الصين (هونغ كونغ). لم يتقدم HSBC، أكبر بنك في هونغ كونغ، بعد، لكنه يحوم حول الموضوع.

المشرعون يقولون إن القواعد ستكون صارمة، وقد يأتي ترخيص واحد فقط في أوائل عام 2025

يدعم المشرعون نهج هيئة النقد في هونغ كونغ الصارم. وفقًا لنغ كيت تشونغ، عضو المجلس التشريعي في هونغ كونغ، فإن القواعد الجديدة مشددة بشكل متعمد.

"سيكون عدد التراخيص التي سيتم إصدارها قليلًا جدًا،" قال، مضيفًا أن "ترخيصًا واحدًا ربما" قد يأتي حتى في وقت مبكر من العام المقبل. وليس هذا كل شيء. يعد المشرعون أيضًا تشريعًا جديدًا لمعاملات العملات المشفرة فوق العداد (OTC) دون اتصال، والتي يمكن أن تطرح في عام 2025 أيضًا.

أخبرت هيئة النقد في هونغ كونغ المتقدمين بتقديم طلبات كاملة بحلول نهاية سبتمبر إذا كانوا جادين. لكنها حذرت الجميع: إبداء الاهتمام أو حتى تقديم طلب كامل لا يعني الموافقة. إنهم لا يمنحون جوائز للمشاركة.

كما تم إخبار الجمهور بعدم الثقة في أي إعلانات أو عروض ترويجية مرتبطة بالعملات المستقرة غير المرخصة، لأنها غير معترف بها قانونيًا.

قالت كورا أنج، الرئيسة القانونية في مجموعة أمينة، "سيقوم النظام بتصفية أولئك غير القادرين على التوافق مع اللوائح الصارمة، وإنتاج حالات استخدام قابلة للتطبيق وإظهار الاستقرار المالي." ما هي نقطتها؟ إذا لم تكن مستعدًا، فأنت خارج. وأضافت أنه بعد كوارث مثل FTX، فإن المنظمين لا يتركون أي مجال للمخاطرة. "إنهم لا يريدون أي تصور بأن نظامهم ليس قويًا بما فيه الكفاية - إنها مخاطرة تتعلق بالسمعة،" قالت.

في عام 2022، انهارت FTX في فوضى من فضائح الاحتيال وغسيل الأموال. تلك الفوضى لا تزال حاضرة في أذهان المنظمين. لا تريد هيئة النقد في هونغ كونغ أي جزء من تكرار ذلك.

ذكر تقرير من S&P Global Ratings أن الدفعة الأولى من مصدري العملات المستقرة ستكون على الأرجح شركات التكنولوجيا الكبرى والبنوك الكبرى. البنوك الصغيرة؟ ليست محظوظة جدًا. وفقًا لـ S&P، يمكن أن يتعرضوا لرسوم رأس مال تصل إلى 1,250% إذا حاولوا الاحتفاظ بالعملات المستقرة في ميزانياتهم العمومية. هذا يجعلها باهظة الثمن بالنسبة لهم حتى للمحاولة.

قال نغ كيت تشونغ أيضًا إن أصول البيانات، بما في ذلك البيتكوين، يتم إضافتها الآن إلى الاحتياطيات الوطنية والشركات في العديد من البلدان. "لقد أصبح اتجاهًا لا مفر منه،" قال. بعبارة أخرى، العملات المستقرة هي مجرد جزء واحد من فطيرة ضخمة.

المصدر: https://www.cryptopolitan.com/hong-kongs-hkma-few-stablecoin-licenses/

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

