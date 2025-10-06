شركة الصين للتأجير المالي المدرجة في هونغ كونغ ستجمع 11 مليون دولار لمنصة استثمار الكريبتو بواسطة: Coinstats 2025/10/06 14:57 مشاركة

تخطط مجموعة الصين للتأجير المالي لجمع 11.1 مليون دولار من خلال طرح أسهم لإنشاء منصة استثمار للعملات المشفرة والذكاء الاصطناعي.