شركة تعدين بيتكوين المقرّة في هونغ كونغ كانغو تصدر تقرير إنتاج BTC لشهر سبتمبر! إليكم التفاصيل بواسطة: Coinstats 2025/10/06 14:08 مشاركة

نشرت شركة تعدين البيتكوين Cango تقريرها عن إنتاج البيتكوين وعمليات التعدين لفترة سبتمبر 2025. تابع القراءة: شركة تعدين البيتكوين التي تتخذ من هونغ كونغ مقراً لها Cango تصدر تقرير إنتاج BTC لشهر سبتمبر! إليك التفاصيل