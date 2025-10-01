نقابة ممثلي هوليوود تهاجم "الممثلة القائمة على الذكاء الاصطناعي" تيلي نوروود مع تصاعد ردود الفعل السلبية بواسطة: Coinstats 2025/10/01 05:46 مشاركة

تندد أكبر نقابة للممثلين في هوليوود بـ "الممثلة" التي تعمل بالذكاء الاصطناعي تيلي نوروود، محذرة من أن الإبداع الرقمي يهدد الوظائف ويقوض الفن البشري.