ظهر المنشور "هيئة النقد في هونغ كونغ ستصدر تراخيص محدودة للعملات المستقرة" على BitcoinEthereumNews.com.

ستمنح هيئة النقد في هونغ كونغ (HKMA) عدداً محدوداً فقط من تراخيص العملات المستقرة في جولتها الأولى، وفقاً لصحيفة هونغ كونغ الاقتصادية. حتى الآن، أعربت 77 مؤسسة عن اهتمامها. انضم البنك الصناعي والتجاري الصيني (آسيا) إلى بنك الصين هونغ كونغ في التخطيط للتقديم، بينما أبدى HSBC أيضاً اهتمامه. يعتقد خبراء الصناعة أن ستاندرد تشارترد وبنك الصين هونغ كونغ من بين المتصدرين المتوقع أن يحصلوا على الموافقة المبدئية من الجهة التنظيمية.

المصدر: https://coinpedia.org/crypto-live-news/hkma-to-issue-limited-stablecoin-licenses/