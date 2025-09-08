ظهر منشور هيئة النقد في هونغ كونغ ستصدر تراخيص محدودة للعملات المستقرة لأول مرة على أخبار Coinpedia المالية
وفقًا لصحيفة هونغ كونغ الاقتصادية، ستمنح هيئة النقد في هونغ كونغ (HKMA) عددًا محدودًا فقط من تراخيص العملات المستقرة في جولتها الأولى. حتى الآن، أعربت 77 مؤسسة عن اهتمامها. انضم البنك الصناعي والتجاري الصيني (آسيا) إلى بنك الصين هونغ كونغ في التخطيط للتقديم، بينما أبدى HSBC أيضًا اهتمامه. يعتقد خبراء الصناعة أن ستاندرد تشارترد وبنك الصين هونغ كونغ من بين المتصدرين المتوقع حصولهم على الموافقة المبدئية من الجهة التنظيمية.
المصدر: https://coinpedia.org/crypto-live-news/hkma-to-issue-limited-stablecoin-licenses/