إليك سبب مواجهة مايكل سايلور وMSTR للتساؤلات رغم ارتفاع البيتكوين

النقاط الرئيسية

ماذا حدث لـ MSTR؟

انخفضت بنسبة 4% في شهر واحد، على الرغم من ارتفاع قيمة بيتكوين بنسبة 3% خلال نفس الفترة.

كيف تعمل شركات "خزينة البيتكوين" الأخرى؟

انخفضت الشركات الأخرى بشكل أسوأ بكثير - انخفضت Metaplanet بنسبة 36%، وKindlyMD بنسبة 87%، وSemler Scientific بنسبة 12%.

لطالما اعتبرت شركة مايكل سايلور، Strategy (المعروفة سابقًا باسم MicroStrategy)، النموذج المثالي لتبني الشركات لبيتكوين [BTC].

لم تدفع استراتيجيتها الجريئة للخزينة MSTR إلى دائرة الضوء فحسب، بل ألهمت أيضًا عشرات الشركات الأخرى لاتباع مسار يتمحور حول بيتكوين.

ومع ذلك، تغيرت الرواية إلى حد ما في الأسابيع الأخيرة.

تجمع الاستراجية والشركات الأخرى تواجه انخفاضًا

على الرغم من ارتفاع بيتكوين بنسبة 3% خلال الشهر الماضي، انخفض سهم Strategy بنسبة 4%، مما أثار نقاشًا متجددًا حول ما إذا كان رهان سايلور عالي المخاطر والمدعوم بالديون على أكبر عملة مشفرة في العالم قويًا كما كان يُعتقد سابقًا.

بينما واجهت استراتيجية مايكل سايلور انخفاضًا متواضعًا، تشهد الشركات الأخرى التي قلدت كتابها الأول للبيتكوين انخفاضات أكثر حدة.

على سبيل المثال، انخفضت شركة الفنادق اليابانية Metaplanet بنسبة 27.62% في شهر واحد فقط. وانهارت شركات أخرى مثل شركة الرعاية الصحية الناشئة KindlyMD، وهي وافدة جديدة إلى نادي خزينة البيتكوين، بنسبة 87%.

في الواقع، حتى شركة التكنولوجيا الطبية Semler Scientific، التي انضمت إلى هذا الاتجاه في وقت سابق من هذا العام، انخفضت بنسبة 12% في الوقت الحالي.

ومع ذلك، ليس الجميع يتراجع.

استمرار التفاؤل

بدأ البنك الوطني السويسري بهدوء في شراء أسهم MicroStrategy (MSTR)، مما يمنح البنك المركزي بشكل فعال تعرضًا غير مباشر لبيتكوين دون شراء العملة المشفرة مباشرة.

اندفع الكثير من الشركات المذكورة أعلاه إلى خزائن البيتكوين عندما جعلت الأسعار المرتفعة واللوائح الأكثر مرونة والتغييرات المحاسبية المواتية القيام بذلك أمرًا جذابًا.

للأسف، أصبح التشبع واضحًا الآن.

مع وجود أكثر من 180 شركة عامة تمتلك بيتكوين وتسيطر على ما يقرب من 5% من جميع العملات المتداولة، يتم تداول بعضها بأقل من قيمة احتياطياتها الفعلية من العملات المشفرة.

لذلك، يحذر المحللون من أن هذا الاختلال قد يثير إحباط المستثمرين أو حتى عمليات التصفية القسرية، مما يخلق نقاط ضغط جديدة للميزانيات العمومية.

سايلور لا يتراجع!

ومع ذلك، على الرغم من كل شيء، يواصل سايلور مضاعفة رهانه على أطروحة البيتكوين. لقد أضاف 3,081 BTC أخرى بقيمة تقريبية 357 مليون دولار - مما رفع إجمالي مخزون Strategy إلى 632,457 BTC.

حجم الرهان مذهل. خاصة بعد أن ألمح سايلور في أغسطس إلى أن Strategy قد تستهدف 3%-7% من جميع البيتكوين المتداولة.

لا أحد يعرف ما إذا كانت لعبة التراكم الجريئة هذه ستعزز مكانة Strategy كوكيل نهائي للبيتكوين أو ستضيف المزيد من الوقود للمخاوف بشأن الإفراط في التعرض. لكن شيء واحد واضح - سايلور لا يتراجع، حتى مع ظهور علامات على الضغط في اتجاه "خزينة البيتكوين" الأوسع.