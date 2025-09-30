البورصةDEX+
إليك المحتوى الذي قد يتم سحبه من NBC من YouTube TV اليوم

بواسطة: BitcoinEthereumNews
2025/09/30 16:54
العنوان الرئيسي

قد تفقد YouTube TV قريبًا قنوات NBC على منصتها بسبب نزاع حول اتفاقية النقل مع NBCUniversal، مما يمثل أحدث خلاف واجهته خدمة التلفزيون المتدفق مع شبكة رئيسية يهدد بعض المحتوى المتاح لمشتركي YouTube TV.

تنتهي اتفاقية النقل الخاصة بـ YouTube TV مع NBCUniversal يوم الثلاثاء. (صورة من Jaque Silva/NurPhoto عبر Getty Images)

NurPhoto عبر Getty Images

حقائق رئيسية

لم تتوصل YouTube TV و NBCUniversal بعد إلى اتفاق بشأن اتفاقية النقل الخاصة بهما، والتي ستنتهي يوم الثلاثاء وستترك مستخدمي YouTube TV بدون إمكانية الوصول إلى قنوات NBC.

ستقدم YouTube، وهي شركة تابعة لشركة Alphabet الشركة الأم لـ Google، لمشتركي YouTube TV رصيدًا بقيمة 10 دولارات إذا كان محتوى NBCUniversal "غير متاح لفترة طويلة من الزمن"، وفقًا لبيان.

اتهمت YouTube شركة NBCUniversal بـ "مطالبتنا بدفع أكثر مما يفرضونه على المستهلكين مقابل نفس المحتوى على Peacock"، وهي خدمة البث الخاصة بـ NBC، مدعية أن التغييرات "ستعني مرونة أقل وأسعارًا أعلى لمشتركينا".

زعمت NBCUniversal في بيان نقلته عدة وسائل إعلام أن YouTube TV "رفضت أفضل الأسعار والشروط في السوق، مطالبة بمعاملة تفضيلية وتسعى للحصول على ميزة غير عادلة على المنافسين للسيطرة على سوق الفيديو".

هاجمت NBCUniversal شركة Google في بيانها، قائلة إنها "تسيطر بالفعل على ما يراه الأمريكيون عبر الإنترنت من خلال البحث والإعلانات - والآن تريد التحكم فيما نشاهده".

ما هي عروض وقنوات NBC التي قد تفقدها YouTube TV؟

وفقًا لـ NBCUniversal، تشمل بعض أكبر البرامج المعرضة لخطر الإزالة من YouTube TV كرة القدم ليلة الأحد، الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية (NBA)، كرة القدم Big Ten، WWE، الدوري الإنجليزي الممتاز، Saturday Night Live، The Voice و The Real Housewives. وقد تشمل شبكات البث المتضررة من الانقطاع NBC و Telemundo، بينما يمكن أن تتأثر أيضًا شبكات الكابل مثل Bravo و CNBC و MSNBC و USA Network، كما ذكرت Axios.

ما يجب مراقبته

تنتهي اتفاقية النقل الخاصة بـ YouTube TV مع Disney في أكتوبر. فشلت Disney، التي تمتلك ABC و ESPN، في التوصل إلى اتفاق مع YouTube TV في عام 2021، مما أدى إلى فقدان محتوى Disney على المنصة.

خلفية رئيسية

يأتي نزاع النقل بين YouTube TV و NBCUniversal بعد شهر فقط من تجنب خدمة البث التلفزيوني بصعوبة فقدان محتوى Fox على منصتها من خلال صفقة في اللحظة الأخيرة. اتهمت Fox شركة YouTube بـ "طلب مدفوعات أعلى بكثير مما يتلقاه الشركاء الذين يقدمون محتوى مماثلًا" واستغلال "تأثيرها الكبير من خلال اقتراح شروط لا تتماشى مع السوق". حدثت نزاعات مماثلة حول اتفاقيات النقل لـ YouTube TV في فبراير، عندما وافقت خدمة البث و CBS على تمديد قصير الأجل لاتفاقية أبقت قنوات مثل CBS و Nickelodeon و MTV حية على YouTube TV. تكلف خدمة البث، التي لديها 8 ملايين مشترك في نهاية عام 2023، المستخدمين 82.99 دولارًا بموجب خطتها الأساسية ومن المتوقع أن تكون أكبر موزع للتلفزيون المدفوع بحلول عام 2026، وفقًا لشركة الأبحاث MoffettNathanson.

قراءة إضافية

قد يفقد عملاء YouTube TV قنوات Fox يوم الأربعاء: ما يجب معرفته (Forbes)

المصدر: https://www.forbes.com/sites/antoniopequenoiv/2025/09/30/youtube-tv-may-lose-nbc-content-as-carriage-deal-expires-today-heres-what-channels-may-be-impacted/

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

