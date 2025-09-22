البورصةDEX+
ظهر المنشور "إليك أحدث أخبار العملات المشفرة لأعلى ثلاث عملات مشفرة رائجة اليوم" على BitcoinEthereumNews.com. أخبار العملات المشفرة 21 سبتمبر 2025 | 20:50 قفزت Solana إلى الواجهة مرة أخرى، بفضل التحركات المؤسسية الكبيرة، والتفاؤل بشأن ETF وتحرك السعر فوق 250 دولارًا. كما تكتسب Ripple (XRP) زخمًا مع وضوح تنظيمي، وزيادة نشاط الحيتان، والمضاربة حول زيادة التعرض في منتجات ETF الجديدة. في الوقت نفسه، يتم تسمية Remittix جنبًا إلى جنب مع هذه الأصول الراسخة في أخبار العملات المشفرة الأخيرة، مدعومة بمقاييسها ومنفعتها، وموضوعة كواحدة من العملات المشفرة الرائجة اليوم. تحركات Solana المؤسسية وكسر المقاومة تتداول Solana حاليًا عند 240 دولارًا، وتتمتع بقوة سعرية بعد الحفاظ على الدعم واستعادة المستويات فوق 240 دولارًا. يدرس المحللين أهدافًا جديدة في نطاق 300 إلى 400 دولار مع بناء الزخم. أحد المحفزات الرئيسية هو جمع Brera Holdings لـ 300 مليون دولار بدعم من ARK Invest ومجموعة Pulsar وآخرين، ملتزمين بتجميع ورهان SOL كجزء من استراتيجية الخزينة. إلى جانب ذلك، من المتوقع أن تسهل التحركات التنظيمية مثل موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على معايير الإدراج العامة لصناديق ETF للعملات المشفرة الفورية الطريق لتضمين SOL في المزيد من المنتجات المالية السائدة. مكاسب Ripple التنظيمية ونشاط الحيتان تشهد XRP اهتمامًا متجددًا بسبب الإشارات التنظيمية والسلوك على السلسلة. يشير المحللين إلى أطر تنظيمية أكثر وضوحًا وتطورات قانونية، مما يحسن ملف مخاطر XRP. هناك أيضًا تقارير عن تراكم الحيتان التي قد تغذي التحركات الصعودية إذا ظل الطلب قويًا. تشير التوقعات إلى أن XRP يمكن أن تحقق عوائد من 4 إلى 6 أضعاف إذا تم كسر مناطق المقاومة تلك، خاصة مع التدفقات المؤسسية والمتعلقة بـ ETF المتوقعة بموجب اللوائح الجديدة. Remittix ترتفع بسرعة حيث تمنحها المنفعة والمقاييس ميزة تجذب Remittix مقارنات مع SOL و XRP، وتشير الأخبار الأخيرة إلى أنها قد تتفوق على كليهما اعتمادًا على كيفية تطور الاتجاهات. على عكس البنية التحتية الراسخة لـ Solana وقوة Ripple التنظيمية، تركز Remittix بشكل حاد على المنفعة،...

إليك آخر أخبار العملات المشفرة للعملات المشفرة الثلاث الأكثر رواجاً اليوم

بواسطة: BitcoinEthereumNews
2025/09/22 01:52
أخبار تشفير
  • 21 سبتمبر 2025
  • |
  • 20:50

قفزت سولانا إلى الواجهة مرة أخرى، بفضل تحركات المؤسسات الكبيرة، والتفاؤل بشأن صناديق المؤشرات، وتحرك السعر فوق 250 دولارًا.

كما يكتسب Ripple (XRP) زخمًا مع وضوح تنظيمي، وزيادة نشاط الحيتان، والتكهنات حول زيادة التعرض في منتجات صناديق المؤشرات الجديدة.

في الوقت نفسه، يتم ذكر Remittix جنبًا إلى جنب مع هذه الأصول الراسخة في أخبار العملات المشفرة الأخيرة، مدعومًا بمقاييسه وفائدته، ويتم تصنيفه كواحد من أكثر العملات المشفرة رواجًا اليوم.

تحركات سولانا المؤسسية وكسر المقاومة

يتم تداول سولانا حاليًا عند 240 دولارًا، مستمتعًا بقوة السعر بعد الحفاظ على الدعم واستعادة المستويات فوق 240 دولارًا. يدرس المحللين أهدافًا جديدة في نطاق 300 إلى 400 دولار مع بناء الزخم.

المحفز الرئيسي هو جمع Brera Holdings لـ 300 مليون دولار بدعم من ARK Invest و Pulsar Group وآخرين، ملتزمين بتجميع ورهن SOL كجزء من استراتيجية الخزينة. إلى جانب ذلك، من المتوقع أن تسهل التحركات التنظيمية مثل موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على معايير الإدراج العامة لصناديق المؤشرات المتداولة للعملات المشفرة الفورية الطريق لتضمين SOL في المزيد من المنتجات المالية السائدة.

مكاسب Ripple التنظيمية ونشاط الحيتان

يشهد XRP اهتمامًا متجددًا بسبب الإشارات التنظيمية والسلوك على السلسلة. يشير المحللين إلى أطر تنظيمية أكثر وضوحًا وتطورات قانونية، مما يحسن ملف مخاطر XRP. هناك أيضًا تقارير عن تراكم الحيتان التي قد تغذي التحركات الصعودية إذا ظل الطلب قويًا.

تشير التوقعات إلى أن XRP يمكن أن يحقق عوائد من 4 إلى 6 أضعاف إذا تم كسر مناطق المقاومة تلك، خاصة مع التدفقات المؤسسية والمتعلقة بصناديق المؤشرات المتوقعة بموجب اللوائح الجديدة.

Remittix يرتفع بسرعة كمنفعة والمقاييس تمنحه ميزة

يتم إجراء مقارنات بين Remittix و SOL و XRP، وتشير الأخبار الأخيرة إلى أنه قد يتفوق على كليهما اعتمادًا على كيفية تطور الاتجاهات. على عكس البنية التحتية الراسخة لسولانا وقوة Ripple التنظيمية، يركز Remittix بشكل حاد على المنفعة ومكافآت المستخدم والأمان، مما يجذب المستثمرين الذين يسعون إلى النمو المرتفع.

تم تدقيق Remittix بالكامل من قبل CertiK وتم تصنيفه في المرتبة الأولى بين التوكنات قبل الإطلاق. محفظته التجريبية نشطة مع ميزات تشمل تحويلات من العملات المشفرة إلى البنوك في أكثر من 30 دولة، ودعم لأكثر من 40 عملة مشفرة وأكثر من 30 عملة ورقية.

تم بيع أكثر من 667 مليون توكن RTX، وسعره 0.1080 دولار، وجمع المشروع أكثر من 26.1 مليون دولار. كما أمن بالفعل إدراجين في بورصات مركزية ويستعد للإدراج الثالث.

فيما يلي التطورات الأخيرة التي تجعل Remittix واحدًا من العملات المشفرة الرائجة اليوم:

  • تم تدقيقه بواسطة CertiK، وبني على الثقة والشفافية
  • تحويلات مباشرة من العملات المشفرة إلى البنوك في أكثر من 30 دولة
  • توكن المنفعة الأول الذي يدعم حجم المعاملات الحقيقي
  • اقتصاديات انكماشية مصممة للنمو على المدى الطويل
  • سكك الدفع العالمية متكاملة بالفعل وتتوسع

لاعبون أقوياء مقابل إمكانية الارتفاع العالي

تستفيد سولانا من تراكم الخزينة المؤسسية، والتفاؤل بشأن صناديق المؤشرات المتداولة، والقوة الفنية فوق 250 دولارًا. يستفيد XRP من الرياح التنظيمية المواتية، ونشاط الحيتان والإدراج في تحولات السياسة حول صناديق المؤشرات المتداولة للعملات المشفرة.

ومع ذلك، من بين الثلاثة، يبرز Remittix بفضل مزيجه من المنفعة والأمان المتحقق منه ونشاط الإدراج وحوافز المجتمع. يتم ذكر Remittix بتكرار متزايد في أخبار العملات المشفرة الرائجة، وقد يخلق زخمًا ينافس نظرائه الأكثر رسوخًا.

اكتشف مستقبل PayFi مع Remittix من خلال الاطلاع على مشروعهم هنا:

الموقع الإلكتروني: https://remittix.io/   

وسائل التواصل الاجتماعي: https://linktr.ee/remittix   

هدية بقيمة 250,000 دولار: https://gleam.io/competitions/nz84L-250000-remittix-giveaway

هذا المنشور برعاية. لا تؤيد Coindoo أو تتحمل مسؤولية المحتوى أو الدقة أو الجودة أو الإعلانات أو المنتجات أو أي مواد أخرى على هذه الصفحة. يتم تشجيع القراء على إجراء أبحاثهم الخاصة قبل الانخراط في أي إجراءات متعلقة بالعملات المشفرة. لن تكون Coindoo مسؤولة، بشكل مباشر أو غير مباشر، عن أي أضرار أو خسائر ناتجة عن استخدام أو الاعتماد على أي محتوى أو سلع أو خدمات مذكورة. قم دائمًا بإجراء بحثك الخاص.

المؤلف

كراسيمير روسيف هو صحفي لديه سنوات عديدة من الخبرة في تغطية العملات المشفرة والأسواق المالية. يتخصص في التحليل والأخبار والتوقعات للأصول الرقمية، مما يوفر للقراء معلومات متعمقة وموثوقة حول أحدث اتجاهات السوق. خبرته واحترافيته تجعله مصدرًا قيمًا للمعلومات للمستثمرين والمتداولين وأي شخص يتابع ديناميكيات عالم العملات المشفرة.

المصدر: https://coindoo.com/solana-ripple-remittix-heres-the-latest-crypto-news-for-the-top-three-trending-cryptos-today/

