الرئيس التنفيذي لشركة Helius Labs ومؤسس Solana المشارك يختلفان حول التحويل إلى رموز رقمية

بواسطة: BitcoinEthereumNews
2025/09/21 03:27
أعرب الرئيس التنفيذي لشركة Helius Labs ميرت ممتاز وأحد مؤسسي سولانا، أناتولي "تولي" ياكوفينكو، علنًا عن آراء مختلفة على X حول موضوع الترميز المثير للجدل.

لطالما كان معسكر سولانا متماسكًا ومرتبطًا بشكل وثيق بعقلية مشتركة للمتحدي، متصلبًا بالتحديات مثل فترات التوقف بعد ظهوره في الساحة كـ "قاتل الإيثريوم". لذلك، عندما يكون هناك تصادم في المثل بين الأطراف الرئيسية، يميل ذلك إلى جذب الانتباه. 

لماذا إنشاء توكن؟

بدأ التبادل بين تولي وميرت بعد أن رد مؤسس سولانا المشارك على منشور الأخير يسأل فيه لماذا تحتاج المحفظة إلى توكن. 

"هل هناك استخدام له أفتقده؟" سأل، وكتب تولي ردًا، "كل شيء له إيرادات يجب أن يكون له توكن." 

وفي محاولة للحصول على تفسير، سأل ميرت، "لماذا؟" وقال تولي، "حتى يمكن إعادة الأرباح إلى حاملي التوكن." 

في قسم التعليقات، انقسم المستخدمون أيضًا. بينما اعترف البعض بمنطق موقف تولي، مال آخرون نحو وجهة نظر ميرت بأن المحافظ هي بنية تحتية أساسية تخاطر بأن تصبح شيئًا آخر عندما يتم إشراك الترميز. 

يبدو أن رد تولي يتعلق أكثر بدمقرطة الملكية أكثر من أي شيء آخر، وهو يمهد الطريق للمستخدمين العاديين للاستفادة بدلاً من مجرد شركات رأس المال الاستثماري أو فريق مركزي.

بدا أن ميرت لا يوافق حيث رد بسخرية "هل يجب أن أصدر توكن؟" 

التبادل هو مجرد مثال على النقاشات حول الترميز التي تجري في جميع أنحاء النظام البيئي مع نضوج المساحة أكثر. 

قبل أيام فقط، أشعل ميرت جولة من النقاش بعد طرح فكرة عملة مستقرة متوافقة مع سولانا في محادثة حول خزائن مرمزة وعملات مستقرة، وهي طريقة سهلة للحصول على العائد على السلسلة.

ميرت أثار الجدل حول العملات المستقرة لسولانا 

في 10 سبتمبر، طرح ميرت فكرة عملة مستقرة متوافقة مع سولانا والتي سيتم إعادة توجيه عائد احتياطيها إلى SOL عبر عمليات إعادة الشراء أو الحرق - إما كميزة بروتوكول "مكرسة" أو، على الأرجح، عبر شركات خزينة الأصول الرقمية المتنافسة (DATs).

"أتقبل فكرة أن سولانا يجب أن تكرس عملة مستقرة،" كتب، مضيفًا أن "50٪ من حرق العائد يعود إلى حرق SOL." بعد ساعات، كرر: "لا ينبغي أن تكون مكرسة، يجب أن تقوم DAT بذلك... إصلاحها وتريليونات."

يركز نقد ممتاز الأساسي على ما يصفه بـ "تسرب العائد" من سولانا. "العملات المستقرة هي سلع، وحاليًا على سولانا، هناك واحدة تستحوذ على كل العائد وتمول حرفيًا أكبر منافس لسولانا بها!" 

بقدر ما يهمه، بموجب قانون GENIUS الأمريكي، فإن العملات المستقرة قابلة للتبادل بسهولة وسيتنافس المصدرون بشكل عدواني على حصة السوق - وهو أمر يتم رؤيته بالفعل مع التدافع الأخير على طريقة "البكالوريوس" بين شركات العملات المستقرة الكبيرة لجذب الأعمال. 

"إذا كنت لا ترغب في تكريس عملة مستقرة متمحورة حول سولانا، فكر في شركات خزينة الأصول الرقمية (DATs)... DAT هي حرفيًا آلة لشراء التوكن الأساسي."

يتعارض هذا التأطير مع قانون GENIUS، الذي يستثني "العملات المستقرة للدفع" باعتبارها ليست أوراقًا مالية ولا سلعًا للأغراض الفيدرالية الأمريكية، مما يوحد الإشراف إلى حد كبير تحت المنظمين المصرفيين ويفصلها صراحة عن اختصاص هيئة الأوراق المالية والبورصات/لجنة تداول السلع الآجلة. 

بما أن العملات المستقرة لا يمكنها تمرير الفائدة إلى الحاملين، فإن المصدرين (أو الهياكل التابعة) يستحوذون على دخل الاحتياطي ويمكنهم تحديد كيفية استخدامه، وهذه هي الرافعة التي يريد ممتاز توجيهها مرة أخرى إلى سولانا.

المصدر: https://www.cryptopolitan.com/helius-labs-ceo-solana-co-founder-disagree/

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

