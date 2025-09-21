هايز يتوقع "ارتفاعًا فقط" للكريبتو، ومخاوف بشأن طابور الخروج من حصص ETH: ملخص هودلر، 14 - 20 سبتمبر

آرثر هايز يتوقع تدفق السيولة إلى الأسواق بمجرد أن تحقق الخزانة الأمريكية هدفها، أخبار فيتاليك بوتيرين والمزيد: ملخص هودلر

أخيرًا تناول فيتاليك بوتيرين، المؤسس المشارك للإيثريوم، بعض المخاوف بشأن طول قائمة انتظار الخروج من الحصة في الإيثريوم، والتي نمت الآن إلى 45 يومًا.

جاء رده بعد أن وصف مايكل ماركانتونيو، رئيس DeFi في جالاكسي ديجيتال، طول قائمة الانتظار للخروج بأنه مقلق في منشورات على X وقارنها بسولانا، التي تتطلب يومين فقط لإلغاء الحصة. وقد حذف المنشورات منذ ذلك الحين.

وأضاف: "من غير الواضح كيف يمكن لشبكة تستغرق 45 يومًا لإعادة الأصول أن تكون مرشحًا مناسبًا لتشغيل الحقبة القادمة من أسواق رأس المال العالمية".

