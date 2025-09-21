جرايسكيل تحدث ملف ETF ليشمل دوجكوين - التفاصيل

النقاط الرئيسية
ما الذي تخطط له غرايسكيل مع Dogecoin؟
تسعى للحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية لتحويل صندوق Dogecoin Trust إلى صندوق مؤشرات متداول بالكامل تحت الرمز GDOG.
لماذا يهم هذا لسوق صناديق المؤشرات المتداولة للعملات الرقمية؟
تسرع قواعد هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية الجديدة الموافقات، مما يفتح الباب لدخول المزيد من عملات meme وصناديق المؤشرات متعددة الأصول إلى السوق بسرعة.
تحصل وول ستريت على طريقة جديدة للرهان على Dogecoin [DOGE].
قامت استثمارات غرايسكيل للتو بتحديث ملفها لإطلاق صندوق مؤشرات متداول لـ Dogecoin، مع تعيين Coinbase كأمين. تأتي هذه الخطوة بينما يجذب صندوق المؤشرات المتداول Dogecoin [DOJE] المنافس من Osprey 17 مليون دولار في حجم التداول الافتتاحي.
وبفضل التغييرات الأخيرة في قواعد هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، تتحرك الموافقات على هذه المنتجات بسرعة أكبر من أي وقت مضى.
عرض صندوق المؤشرات المتداول Dogecoin من غرايسكيل يكتسب زخماً
قامت غرايسكيل بمراجعة ملف S-1 الخاص بها مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، مظهرة نية جديدة لتحويل صندوق Dogecoin Trust إلى صندوق مؤشرات متداول قابل للتداول بالكامل.
يضع الطلب المحدث Coinbase في المسؤولية كأمين ووسيط رئيسي، وهي خطوة تضيف مصداقية حيث تعمل الشركة مع المنظمين بموجب إطار العمل السريع الجديد لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.
المصدر: https://ambcrypto.com/grayscale-updates-etf-filing-to-include-dogecoin-details/