جرايسكيل تحدث ملف ETF ليشمل دوجكوين - التفاصيل

ظهر المنشور "Grayscale تحدث ملف ETF ليشمل Dogecoin - التفاصيل" على BitcoinEthereumNews.com. النقاط الرئيسية ما الذي تخطط له Grayscale مع Dogecoin؟ إنها تسعى للحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية لتحويل صندوق Dogecoin Trust إلى ETF قابل للتداول بالكامل تحت الرمز GDOG. لماذا يهم هذا لسوق ETF للعملات الرقمية؟ قواعد هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية الجديدة تسرع الموافقات، مما يفتح الباب لدخول المزيد من عملات meme وصناديق ETF متعددة الأصول إلى السوق بسرعة. وول ستريت تحصل على طريقة جديدة للرهان على Dogecoin [DOGE]. قامت Grayscale للتو بتحديث ملفها لإطلاق ETF Dogecoin، مع اصطفاف Coinbase كأمين. تأتي هذه الخطوة بينما يجذب ETF Dogecoin [DOJE] المنافس من Osprey 17 مليون دولار في حجم التداول الافتتاحي. وبفضل التغييرات الأخيرة في قواعد هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، تتحرك الموافقات على هذه المنتجات بسرعة أكبر من أي وقت مضى. عرض ETF Dogecoin من Grayscale يكتسب زخماً قامت Grayscale بمراجعة ملف S-1 الخاص بها مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، مظهرة نية جديدة لتحويل صندوق Dogecoin Trust إلى ETF قابل للتداول بالكامل. يضع الطلب المحدث Coinbase في المسؤولية كأمين ووسيط رئيسي، وهي خطوة تضيف مصداقية حيث تعمل الشركة مع المنظمين في إطار إطار العمل السريع الجديد لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. المصدر: https://ambcrypto.com/grayscale-updates-etf-filing-to-include-dogecoin-details/ ظهر المنشور "Grayscale تحدث ملف ETF ليشمل Dogecoin - التفاصيل" على BitcoinEthereumNews.com. النقاط الرئيسية ما الذي تخطط له Grayscale مع Dogecoin؟ إنها تسعى للحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية لتحويل صندوق Dogecoin Trust إلى ETF قابل للتداول بالكامل تحت الرمز GDOG. لماذا يهم هذا لسوق ETF للعملات الرقمية؟ قواعد هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية الجديدة تسرع الموافقات، مما يفتح الباب لدخول المزيد من عملات meme وصناديق ETF متعددة الأصول إلى السوق بسرعة. وول ستريت تحصل على طريقة جديدة للرهان على Dogecoin [DOGE]. قامت Grayscale للتو بتحديث ملفها لإطلاق ETF Dogecoin، مع اصطفاف Coinbase كأمين. تأتي هذه الخطوة بينما يجذب ETF Dogecoin [DOJE] المنافس من Osprey 17 مليون دولار في حجم التداول الافتتاحي. وبفضل التغييرات الأخيرة في قواعد هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، تتحرك الموافقات على هذه المنتجات بسرعة أكبر من أي وقت مضى. عرض ETF Dogecoin من Grayscale يكتسب زخماً قامت Grayscale بمراجعة ملف S-1 الخاص بها مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، مظهرة نية جديدة لتحويل صندوق Dogecoin Trust إلى ETF قابل للتداول بالكامل. يضع الطلب المحدث Coinbase في المسؤولية كأمين ووسيط رئيسي، وهي خطوة تضيف مصداقية حيث تعمل الشركة مع المنظمين في إطار إطار العمل السريع الجديد لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. المصدر: https://ambcrypto.com/grayscale-updates-etf-filing-to-include-dogecoin-details/