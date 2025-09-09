البورصةDEX+
غرايسكيل تقدم ملفات إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية لإطلاق صندوق Chainlink الفوري المتداول في البورصة الأمريكية

بواسطة: BitcoinEthereumNews
2025/09/09 01:19
اتخذت Grayscale خطوة كبيرة نحو جعل Chainlink (LINK) أصلًا منظمًا. قدم مدير الأصول نموذج S-1 إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) لاقتراح صندوق مؤشرات متداول (ETF) فوري لـ Chainlink.

إذا تمت الموافقة عليه، سيصبح ETF واحدًا من أوائل الصناديق في الولايات المتحدة التي تتتبع سعر LINK مباشرة. سيتم تداوله في NYSE Arca تحت الرمز GLNK، مع احتفاظ Coinbase Custody بأصول الصندوق.

سيحول المنتج صندوق Chainlink Trust الحالي من Grayscale إلى ETF، مما يسمح للمستثمرين بالتعرض لـ LINK دون شراء التوكن مباشرة. مثل صناديق المؤشرات المتداولة الفورية للبيتكوين والإيثريوم في الولايات المتحدة، سيتيح الصندوق إنشاء الأسهم واستردادها نقدًا. كما أشارت Grayscale إلى أنه يمكن تقديم عمليات الاسترداد العينية في المستقبل إذا سمحت الجهات التنظيمية بذلك.

Grayscale توسع دفعها لصناديق ETF للعلملات البديلة

إن تقديم Grayscale الأخير لـ Chainlink ليس شذوذًا. إنه جزء من جهد أكبر للتوسع إلى ما بعد البيتكوين وبلوكتشين الإيثريوم، اللذين قادا سوق ETF الأمريكي حتى الآن.

قدم مدير الأصول الكبير طلبات لإطلاق صناديق ETF مرتبطة بـ Avalanche (AVAX) و Dogecoin (DOGE) و Litecoin (LTC) و Solana (SOL) و XRP في الأشهر الأخيرة. تهدف جميع هذه المنتجات إلى السماح للمستثمرين التقليديين بالوصول إلى العلملات البديلة الشائعة دون الحاجة إلى الاحتفاظ بالتوكن بأنفسهم.

أثبتت Grayscale بالفعل أن هذا النموذج يمكن أن يعمل. في أوائل عام 2024، حولت صندوق Bitcoin Trust (GBTC) الرئيسي وصندوق Ethereum Trust (ETHE) إلى صناديق ETF فورية بعد معركة طويلة مع الجهات التنظيمية. مهدت تلك الموافقات الطريق للعلملات البديلة، وتسارع Grayscale الآن لبناء قائمتها.

المنافسة تتكثف. قدمت Bitwise أيضًا طلبها لصندوق ETF لـ Chainlink في أغسطس 2025، مما يشير إلى أن الطلب المؤسسي على LINK آخذ في الازدياد. على النقيض من ذلك، يحاول مديرو الأصول الآخرون التحرك بسرعة للتخلص من ميزة المتحرك الأول. VanEck (المتداولة في الولايات المتحدة) و 21Shares (في أوروبا) و Franklin Templeton (أيرلندا) و REX Shares (الولايات المتحدة) جميعها لديها طلبات مفتوحة لصناديق ETF مرتبطة بتوكن مختلفة، بما في ذلك Cardano (ADA) و Polkadot (DOT) و Hedera (HBAR) و Solana (SOL).

يقول محللو الصناعة إن هذه الموجة الجديدة من الطلبات تمثل فصلاً جديدًا لسوق العملات المشفرة. وسع المستثمرون تركيزهم إلى ما بعد البيتكوين والإيثريوم. يسعون للحصول على تعرض متنوع للبنية التحتية التي تدعم التمويل اللامركزي والمدفوعات واعتماد البلوكتشين.

Chainlink يدفع النمو في DeFi

Chainlink هي شبكة أوراكل لامركزية. تربط سلاسل الكتل بالمعلومات خارج العالم الرقمي، مثل أسعار الأصول والأحداث الخارجية. هذا أمر بالغ الأهمية للعقود الذكية والتمويل اللامركزي (DeFi).

يعوض توكن LINK مشغلي العقد ويؤمن الشبكة. الشهر الماضي، كشفت Chainlink أيضًا عن احتياطي استراتيجي لـ LINK لتعزيز النمو والاستقرار على المدى الطويل، ممول من الدخل على السلسلة وخارج السلسلة.

من خلال ETF فوري، تأمل Grayscale في توفير LINK لقاعدة أوسع من المستثمرين، من المؤسسات إلى المتداولين الأفراد، دون متاعب التكنولوجيا والخبرة في الاحتفاظ بالتوكن وتخزينها.

يأتي التقديم خلال موجة من طلبات ETF للعملات المشفرة في هيئة الأوراق المالية والبورصات. أشارت إدارة ترامب إلى موقف أكثر إيجابية تجاه الأصول الرقمية مقارنة بعهد بايدن السابق. قد يكون أيضًا حافزًا إيجابيًا للموافقة على منتجات أخرى، خارج نطاق البيتكوين والإيثريوم.

المصدر: https://www.cryptopolitan.com/grayscale-eyes-u-s-spot-chainlink-etf/

