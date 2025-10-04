البورصةDEX+
تدعي جوجل أن بيع منصة الإعلانات الخاصة بها سيكون محفوفًا بالمخاطر خلال محاكمة قضائية.

جوجل تكافح مطالبة وزارة العدل ببيع منصة AdX الخاصة بها

بواسطة: Cryptopolitan
2025/10/04 12:06
قضت جوجل الأسبوع الماضي في محكمة فيدرالية بولاية فيرجينيا تجادل ضد مساعي وزارة العدل لإجبارها على بيع منصة تبادل الإعلانات الخاصة بها. وتؤكد الشركة أن مثل هذه الخطوة ستكون محفوفة بالمخاطر ومعقدة تقنيًا ويمكن أن تزعزع استقرار السوق.

على مدار خمسة أيام من الشهادات، حذر الشهود الداعمون للشركة التقنية من أن التخلي عن الأصول يمكن أن يعرض للخطر العمليات المتوقع أن تحقق إيرادات بقيمة 15.9 مليار دولار بحلول عام 2025، استنادًا إلى توقعات شركة الأبحاث eMarketer.

وجادلوا كذلك بأن تفكيك منصة تبادل الإعلانات الخاصة بالشركة سيثير حالة من عدم اليقين في صناعة الإعلانات الرقمية، ويقلل من جودة الخدمة للناشرين الأصغر، ويردع المستثمرين المحتملين.

تجد جوجل نفسها في مشكلة مع مزاعم الاحتكار غير القانوني 

تركز عملية محاكمة جوجل على الأساليب المناسبة لتعزيز المنافسة في التكنولوجيا التي تدعم صناعة إعلانات العرض، والتي تسيطر عليها عملاق التكنولوجيا.

جاءت المحاكمة بعد أن حكمت ليوني برينكيما، وهي محامية وقاضية أمريكية تعمل كقاضية في محكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الشرقية من فيرجينيا، بأن شركة التكنولوجيا تمتلك احتكارًا غير قانوني في مجالين، هما منصة تبادل الإعلانات وخادم الإعلانات، وهي تقنية خاصة بالناشرين، في أبريل.

تقوم شركة التكنولوجيا حاليًا ببيع الإعلانات لناشري المواقع الإلكترونية، وتوفر أدوات للمعلنين لشراء المساحات الإعلانية، وتدير منصة تبادل حيث تتم المعاملات من خلال مزادات في الوقت الفعلي.

ردًا على الحكم، اقترحت وزارة العدل إجبار شركة التكنولوجيا على التخلي عن منصة تبادل AdX الخاصة بها والكشف عن كيفية تحديد خادم الإعلانات الخاص بها للإعلانات التي يتم عرضها.

ومن الجدير بالذكر أنه إذا فشلت هذه التغييرات في إصلاح مشكلات المنافسة التي تواجهها في السوق، فقد طلبت الوزارة من الشركة بيع خادم الإعلانات الخاص بها تدريجيًا. 

ردًا على هذه المقترحات، اقترحت جوجل دمج تقنيتها مع بديل شائع، Prebid، وخوادم إعلانات منافسة. كما تعهدت بعدم إعادة تطبيق طرق معينة للمزاد وجدت المحكمة أنها منحتهم مزايا غير عادلة، والمعروفة باسم "النظرة الأولى" و"النظرة الأخيرة". 

ومع ذلك، من الجدير بالملاحظة أن جهود الشركة ركزت بشكل أساسي على مكافحة اقتراح وزارة العدل لإجبارها على بيع AdX. من ناحية أخرى، جادلت الوكالة بأنها وجدت هذا الاقتراح جذابًا لأنه سيسيطر على ما يقرب من 56٪ من سوق إعلانات العرض، مما يدعم جزءًا كبيرًا من الويب المفتوح. 

جوجل تكافح ضد اقتراح وزارة العدل لإجبارها على بيع AdX

فيما يتعلق بمبيعات منصة تبادل الإعلانات الخاصة بها، حددت جوجل عدة حجج لإقناع المحكمة بأن اقتراح وزارة العدل لم يكن حلاً مناسبًا. وفقًا لشركة التكنولوجيا، فإن بيع AdX أمر صعب من الناحية التقنية. وذلك لأن العديد من مهندسيها والخبراء الخارجيين يتفقون على أن منصة تبادل الإعلانات، على عكس بقية تقنيات جوجل، ستكون معقدة.

تم دمج AdX وخادم إعلانات الناشر الآن في منتج واحد تحت مدير إعلانات جوجل. وصرح جلين بيرنتسون، مدير الهندسة في مدير إعلانات جوجل، أن هذا يسمح لهم بمشاركة قوة المعالجة ويقلل من الوقت الذي يستغرقه تحديد الإعلان الذي سيتم تحميله على صفحة الويب.

علقت هيذر أدكينز، نائب رئيس هندسة الأمان في جوجل، على الوضع. شبهت أدكينز العلاقة بين AdX والبنية التحتية الأساسية لجوجل بالحياكة، موضحة أنها متشابكة للغاية. 

ومع ذلك، تجادل وزارة العدل بأن اتصال منتج AdX من جوجل ببنيتها التحتية الأساسية يمكن استبداله بأدوات من مزودي الحوسبة السحابية، بما في ذلك عرض شركة التكنولوجيا نفسها، منصة جوجل السحابية.

على الرغم من أن أدكينز اعترفت بأن بعض خدمات جوجل الأساسية لها إصدارات مماثلة، إلا أنها قد لا تعمل بنفس الطريقة تمامًا.

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

تجمع THORWallet بين حساب البنك السويسري وميزات التمويل اللامركزي في محفظة العملات المشفرة

هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

