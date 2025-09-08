قمة غولدمان التكنولوجية تعج بالحديث عن صفقات قياسية في 2025

الرؤساء التنفيذيون للتكنولوجيا والمستثمرون والمحللين وحتى المصرفيون الذين يتوافدون على سان فرانسيسكو هذا الأسبوع لحضور أحد أكبر تجمعات الصناعة يتحدثون عن إمكانية أن يصبح عام 2025 عامًا قياسيًا للصفقات.

يمثل هذا التفاؤل انعكاسًا حادًا لما كان عليه الوضع قبل ستة أشهر فقط، عندما أدى إعلان الرئيس دونالد ترامب عن التعريفة الجمركية في حديقة الورود إلى اضطراب الأسواق وإثارة مخاوف الركود.

المناسبة هي مؤتمر كوميوناكوبيا والتكنولوجيا 2025 لمجموعة جولدمان ساكس، الذي يفتتح يوم الاثنين في فندق بالاس. لطالما كان حدث التكنولوجيا بمثابة منصة للشركات لوضع الأولويات وأرضية اختبار للمديرين التنفيذيين الساعين للدفاع عن عمليات الاندماج الكبرى أو حشد الدعم لها.

صانعو الصفقات يتدفقون على سان فرانسيسكو مع عودة التفاؤل

من المقرر أن تقدم حوالي 260 شركة عروضها، بما في ذلك شركة ميتا بلاتفورمز، التي أبرمت مؤخرًا صفقة بقيمة 14.3 مليار دولار مع شركة سكيل إيه آي؛ وسيلزفورس، التي أبرمت في مايو أكبر صفقة لها منذ عام 2020 مع إنفورماتيكا؛ ونفيديا، التي استحوذت الأسبوع الماضي فقط على شركة سولفر الناشئة في اتفاقية بقيمة ملايين الدولارات.

وفقًا لبيانات بلومبرج، دفعت مثل هذه المعاملات صفقات التكنولوجيا إلى 645 مليار دولار منذ بداية العام حتى الآن، وهي أقوى وتيرة منذ طفرة ما بعد الوباء في عام 2021 التي ولدت ما يقرب من تريليون دولار في الصفقات. وباحتساب الاتصالات والإعلام، سجل القطاع الأوسع بالفعل 822 مليار دولار من النشاط.

تشمل التحركات الكبيرة هذا العام استحواذ بالو ألتو نتوركس على سايبر آرك سوفتوير بقيمة 25 مليار دولار، وشراء ثوما برافو لشركة دايفورس بقيمة 12.3 مليار دولار، وبيع كومسكوب هولدينج للأصول بقيمة 10.5 مليار دولار إلى أمفينول.

القوة الدافعة الآن هي سباق التسلح في مجال الذكاء الاصطناعي. تضخ ميتا وشركة إكس إيه آي التابعة لإيلون ماسك مليارات الدولارات في مراكز البيانات. وفي الوقت نفسه، تواجه شركات البرمجيات الكبرى ضغوطًا متزايدة لاستخدام عمليات الاندماج والاستحواذ كاستراتيجية دفاعية ضد الاضطرابات القائمة على الذكاء الاصطناعي، وفقًا لصانعي الصفقات.

"ستكون هناك معاملات تتحدى خيالنا ضمن نطاق الذكاء الاصطناعي الأوسع،" كما قال أندرو ويبر، رئيس قسم الاندماج والاستحواذ في باركليز. "لا تتفاجأ برؤية صفقة تزيد قيمتها عن 100 مليار دولار خلال العام المقبل. المنصات الكبيرة ستقوم برهانات كبيرة."

تتوقع جولدمان أن الزخم لن يتوقف عند التكنولوجيا: فهي تتوقع أن يحقق عام 2026 صفقات عالمية قياسية، مع ارتفاع النشاط إلى 3.9 تريليون دولار، متجاوزًا 3.6 تريليون دولار المسجلة في عام 2021.

أضافت الشركة مؤخرًا موظفًا جديدًا لا يأكل أو ينام أو يتقاضى راتبًا: مهندس ذكاء اصطناعي يدعى ديفين. وفقًا للتقارير، تم إنشاء مهندس برمجيات الذكاء الاصطناعي بواسطة كوجنيشن، وهي شركة ناشئة تأسست في عام 2023 وبدعم من مستثمرين مليارديرات مثل بيتر ثيل وجو لونسديل.

تم الكشف عن ديفين العام الماضي في مقاطع عرض توضيحية أظهرت قيامه بإكمال مهام هندسة البرمجيات الحقيقية، بشكل كامل، من البداية إلى النهاية، مع القليل من الحاجة إلى التدخل البشري. يقول ماركو أرجنتي، المدير التقني في جولدمان، إن البنك يستعد لنشر المئات من نسخ ديفين عبر القوى العاملة لديه.

جولدمان يحذر من تأثير الذكاء الاصطناعي المتزايد على الوظائف

ومع ذلك، سلط كبير الاقتصاديين في جولدمان، يان هاتزيوس، الضوء على التحولات الأوسع التي يدفعها الذكاء الاصطناعي في سوق العمل. في تقرير حديث، لاحظ أن حصة قطاع التكنولوجيا من التوظيف في الولايات المتحدة بلغت ذروتها في نوفمبر 2022 - نفس الشهر الذي تم فيه إطلاق ChatGPT، قبل أن تتراجع إلى ما دون اتجاهها طويل المدى.

تحمل العاملون الشباب في مجال التكنولوجيا على وجه الخصوص وطأة التراجع. ارتفع معدل البطالة للعاملين الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و30 عامًا في الصناعة بما يقرب من ثلاث نقاط مئوية منذ أوائل عام 2024؛ وهو ما يزيد بأكثر من أربعة أضعاف الزيادة في معدل البطالة الإجمالي.

يُفسر هذا الارتفاع على أنه علامة على أن الذكاء الاصطناعي التوليدي بدأ في استبدال وظائف ذوي الياقات البيضاء، حيث يتحمل أولئك الذين هم في بداية حياتهم المهنية وطأة هذا التحول. تقدر جولدمان أن الذكاء الاصطناعي التوليدي يمكن أن يحل في النهاية محل 6-7٪ من القوى العاملة الأمريكية، مع حدوث التحول على مدى العقد المقبل. تقدر الشركة أن تأثير ذروة البطالة سيقتصر على حوالي نصف نقطة مئوية، حيث من المرجح أن يجد العمال المزاحون من صناعات أخرى وظائف في مجالات أخرى.

يأتي التقرير وسط مخاوف متزايدة بشأن ضعف سوق العمل. وفقًا للبيانات الأخيرة من مكتب إحصاءات العمل، أضاف الاقتصاد الأمريكي 73,000 وظيفة فقط في يوليو، وهو أقل بكثير من 106,000 التي توقعها الاقتصاديون. كما تم تعديل نمو الوظائف في مايو ويونيو بشكل كبير نحو الانخفاض.

تساعد KEY Difference Wire العلامات التجارية للعملات المشفرة على اختراق العناوين الرئيسية والسيطرة عليها بسرعة