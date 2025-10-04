البورصةDEX+
مجموعة جولدمان ساكس ($GS): رئيس قسم الأعمال الخيرية يحذر من الضغط على المؤسسات الخيرية وسط التحولات السياسية

بواسطة: Coincentral
2025/10/04 01:35
ملخص سريع

  • افتتح سهم جولدمان ساكس عند 782.81 دولار، بارتفاع 0.44% مع تصدر المخاوف الخيرية للعناوين الرئيسية.
  • حذرت آساهي بومبي رئيسة الاحتياطي الأساسي من الضغط على تمويل مبادرات التنوع والإنصاف والشمول في ظل سياسات عهد ترامب.
  • تشمل البرامج الرئيسية 10,000 شركة صغيرة، و10,000 امرأة، ومليون امرأة سوداء.
  • تفتخر جولدمان ساكس بعائد سنوي قدره 64.22% وقيمة سوقية تبلغ 235.93 مليار دولار.
  • ينتظر المستثمرون تقرير الأرباح القادم لجولدمان وسط نمو قوي في الإيرادات.

كان سهم مجموعة جولدمان ساكس (NYSE: GS) يتداول عند 782.81 دولار في 3 أكتوبر 2025، بارتفاع 0.44%، حيث جذب قسم الأعمال الخيرية للشركة الانتباه.

مجموعة جولدمان ساكس (GS)

حذرت آساهي بومبي، رئيسة مؤسسة جولدمان ساكس والرئيسة العالمية للمشاركة المؤسسية، من أن المنظمات الخيرية تواجه ضغوطًا متزايدة وسط تحول السياسات السياسية الأمريكية.

وأوضحت بومبي خلال حديثها في قمة بلومبرج "النساء والمال والقوة" في لندن، أن تمويل مبادرات التنوع والإنصاف والشمول يخضع لتدقيق متزايد. وأشارت إلى أن خفض التمويل يمكن أن تكون له عواقب عالمية، خاصة بالنسبة للنساء والفتيات.

برامج جولدمان ساكس الخيرية

أشرفت بومبي على العديد من المبادرات المجتمعية الرئيسية في جولدمان، بما في ذلك 10,000 شركة صغيرة، و10,000 امرأة، ومليون امرأة سوداء. تم تصميم هذه البرامج لتوسيع فرص الوصول إلى راس المال والتعليم والتطوير المهني.

كما ترأس مجموعة الاستثمار الحضري، التي التزمت بأكثر من 20 مليار دولار لمشاريع تنمية المجتمع في جميع أنحاء الولايات المتحدة، بتوجيه من قانون إعادة استثمار المجتمع. يسلط العمل الخيري المستمر لجولدمان الضوء على مسؤوليتها المؤسسية وضعفها أمام تغير مشهد السياسات.

نظرة عامة على الوضع المالي والتقييم

تحافظ جولدمان ساكس على قيمة سوقية تبلغ 235.93 مليار دولار. تتداول الشركة بمضاعف ربحية تاريخي يبلغ 17.17 ومضاعف ربحية مستقبلي يبلغ 14.90، مما يشير إلى توقع المستثمرين لنمو الأرباح. أبلغت جولدمان عن إيرادات بقيمة 54.79 مليار دولار وصافي دخل قدره 14.71 مليار دولار خلال العام الماضي، مما يترجم إلى ربحية سهم قدرها 45.44 دولار.

لا تزال الربحية قوية، مع هامش 28.40% ومعدل العائد على حقوق الملكية 12.74%. أبلغ البنك عن إجمالي نقدي قدره 983.18 مليار دولار، على الرغم من أن نسبة الدين إلى حقوق الملكية مرتفعة عند 588.39%، مما يعكس هيكلها المالي المعتمد على الرافعة المالية.

أداء السهم

كانت جولدمان ساكس من أفضل الشركات أداءً في القطاع المالي. منذ بداية العام حتى الآن، حقق سهم GS عائدًا بنسبة 38.72%، متفوقًا بشكل كبير على مؤشر S&P 500 البالغ 14.37%. كما تجاوز مكسبه لمدة عام واحد البالغ 64.22% أداء السوق الأوسع البالغ 18.02%. على مدى السنوات الثلاث والخمس الماضية، وصلت العوائد إلى 182.42% و340.93% على التوالي، متفوقة بشكل كبير على المؤشرات المعيارية.

التوقعات قبل إعلان الأرباح

يراقب المستثمرون عن كثب إصدار أرباح جولدمان ساكس القادم، والذي سيوفر مزيدًا من الوضوح بشأن إيرادات التداول ونشاط الاستثمار المصرفي ونمو إدارة الأصول. في حين يواجه قسم الأعمال الخيرية تحديات خارجية، يستمر المسار المالي للشركة في جذب ثقة المستثمرين، مع تداول سهم GS بالقرب من مستويات قياسية.

