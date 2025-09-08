الذهب مقابل بيتكوين: هل تقوم تيثر بتغيير استراتيجية احتياطياتها بهدوء؟

لطالما كانت تيثر محط الأنظار، كمصدر لأكبر عملة مستقرة، بقيمة سوقية تبلغ حوالي 71 مليار. والأهم من ذلك، أن القرارات التي تتخذها إدارتها، خاصة فيما يتعلق باحتياطياتها، تهم سوق الكريبتو بأكمله. لهذا السبب انطلقت طاحونة الشائعات بسرعة فائقة عندما لاحظ الناس انخفاضًا في مخزون بيتكوين المبلغ عنه من تيثر في وقت سابق من هذا العام. وأفادت التقارير أن الشركة كانت تبيع بيتكوين مقابل الذهب. هذه نظرية اكتسبت وقودًا إضافيًا بعد أن أعلنت السلفادور، أحد أكبر مؤيدي بيتكوين، عن شراء ذهب جديد في يوليو. ومع ذلك، وسط نقاش بيتكوين مقابل الذهب، هل تغير تيثر حقًا استراتيجية الاحتياطي الخاصة بها؟

أصول شائعة بيتكوين مقابل الذهب من تيثر

أظهر تقرير البيانات الفصلي من BDO أن حيازات بيتكوين من تيثر قد انخفضت في الربع الثاني من عام 2025، مقارنة بالربع السابق (من 92,650 بيتكوين في الربع الأول إلى 83,274 بيتكوين في الربع الثاني). باستخدام هذا التقرير، ادعى يوتيوبر كلايف طومسون أن هذا الانخفاض بأكثر من 9,000 بيتكوين هو دليل على عملية بيع تحدث تحت الرادار. تزامنت هذه الشائعة مع شراء السلفادور للذهب بحوالي 14,000 أونصة، بقيمة 50 مليون دولار. هل كانت تيثر تتبع نفس الخطوات؟

الجانب الآخر من القصة

لم يقتنع بعض مراقبي البلوكشين بالنظرية، وسرعان ما دافعوا عن تيثر. وادعوا أن شركة العملة المستقرة لم تبع بيتكوين؛ بدلاً من ذلك، قامت بتحويل حوالي 20,000 بيتكوين إلى Twenty One Capital (XXI). تم تحويل 14,000 بيتكوين في يونيو و 5,800 بيتكوين في يوليو، بإجمالي حوالي 2 مليار دولار.

كان سامسون ماو، الرئيس التنفيذي لشركة Jan3، من أوائل من ردوا، موضحًا أن العملات "المفقودة" تم إعادة نشرها ببساطة. وأكد الرئيس التنفيذي لتيثر باولو أردوينو لاحقًا نفس الشيء، مشددًا على أن بيتكوين لا يزال أصل الاحتياطي الرئيسي للشركة

بيتكوين مقابل الذهب: أصول الملاذ الآمن أم تغيير في الاستراتيجية؟

للإنصاف، الذهب ليس خارج الصورة تمامًا. قال أردوينو إن تيثر تستثمر فيما يسميه "الأصول الآمنة طويلة الأجل"، والتي تشمل بيتكوين والذهب وحتى الأراضي. الفكرة هي التنويع دون فقدان رؤية جذور الشركة القائمة على الكريبتو.

لذا نعم، الذهب جزء من المزيج، لكنه لن يحل محل بيتكوين في أي وقت قريب.

بغض النظر عن الشائعات، تظل تيثر واحدة من المؤسسات التي تمتلك أكبر بيتكوين، بأكثر من 100,000 بيتكوين، بقيمة تزيد عن 11 مليار دولار. إن كان هناك شيء، فإن التحويلات تظهر أن استراتيجية الشركة للشراكات تعزز مضاعفة رهانها على بيتكوين، وليس التخلص منه.

أفكار ختامية

زاوية "بيتكوين مقابل الذهب" تصنع عناوين جذابة، لكن الحقيقة أقل إثارة. لم تتخل تيثر عن بيتكوين. بدلاً من ذلك، إنها تنشر المخاطر مع الحفاظ على بيتكوين في صميم احتياطياتها. الشركة تتوسع فيه، مع لعب الذهب دورًا داعمًا بينما يبقى بيتكوين في دائرة الضوء.

أسئلة وأجوبة

أدى انخفاض في حيازات بيتكوين المبلغ عنها من تيثر إلى تكهنات بأنها كانت تحول الاحتياطيات إلى ذهب.

لا. تظهر بيانات البلوكشين أن بيتكوين تم إعادة نشره، وليس بيعه، وبيتكوين لا يزال محوريًا في استراتيجيتها.

تنوع تيثر في الذهب والأراضي، لكن بيتكوين لا يزال أكبر وأهم ممتلكاتها.







