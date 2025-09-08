الذهب مقابل بيتكوين: هل تقوم تيثر بتغيير استراتيجية احتياطياتها بهدوء؟

البورصةDEX+
شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلة500Xمدخراتالأحداث
المزيد
سباق CZH
ظهر المنشور الذهب مقابل البيتكوين: هل تغير Tether استراتيجية احتياطها بهدوء؟ على BitcoinEthereumNews.com. كانت Tether دائمًا محط الأنظار، كمصدر لأكبر عملة مستقرة، بقيمة سوقية تبلغ حوالي 71 مليار. والأهم من ذلك، أن القرارات التي تتخذها إدارتها، خاصة فيما يتعلق باحتياطياتها، تهم سوق الكريبتو بأكمله. لهذا السبب انطلقت طاحونة الشائعات بقوة عندما لاحظ الناس انخفاضًا في مخزون بيتكوين المبلغ عنه من Tether في وقت سابق من هذا العام. وأفيد أن الشركة كانت تبيع البيتكوين مقابل الذهب. هذه نظرية اكتسبت وقودًا إضافيًا بعد أن أعلنت السلفادور، أحد أكبر مؤيدي البيتكوين، عن شراء جديد للذهب في يوليو. ومع ذلك، وسط نقاش البيتكوين مقابل الذهب، هل تغير Tether حقًا استراتيجية احتياطها؟ أصول شائعة البيتكوين مقابل الذهب من Tether أظهر تقرير البيانات الفصلي من BDO أن حيازات Tether من البيتكوين قد انخفضت في الربع الثاني من عام 2025، مقارنة بالربع السابق (من 92,650 BTC في الربع الأول إلى 83,274 BTC في الربع الثاني). باستخدام هذا التقرير، ادعى اليوتيوبر كلايف طومسون أن هذا الانخفاض بأكثر من 9,000 BTC هو دليل على عملية بيع تحدث تحت الرادار. تزامنت هذه الشائعة مع شراء السلفادور للذهب بحوالي 14,000 أونصة، بقيمة 50 مليون دولار. هل كانت Tether تتبع نفس الخطوات؟ الجانب الآخر من القصة لم يقتنع بعض مراقبي البلوكتشين بالنظرية، وسرعان ما دافعوا عن Tether. وادعوا أن شركة العملة المستقرة لم تبع البيتكوين؛ بل قامت بتحويل حوالي 20,000 BTC إلى Twenty One Capital (XXI). تم تحويل 14,000 BTC في يونيو و5,800 BTC في يوليو، بإجمالي حوالي 2 مليار دولار. كان سامسون ماو، الرئيس التنفيذي لشركة Jan3، من أوائل من ردوا، موضحًا أن العملات "المفقودة" تم إعادة نشرها ببساطة. وأكد باولو أردوينو، الرئيس التنفيذي لشركة Tether، لاحقًا نفس الشيء، مشددًا على أن البيتكوين لا يزال الأصل الاحتياطي الرئيسي للشركة. البيتكوين مقابل الذهب: أصول الملاذ الآمن أم تغيير في الاستراتيجية؟ للإنصاف، الذهب ليس خارج...ظهر المنشور الذهب مقابل البيتكوين: هل تغير Tether استراتيجية احتياطها بهدوء؟ على BitcoinEthereumNews.com. كانت Tether دائمًا محط الأنظار، كمصدر لأكبر عملة مستقرة، بقيمة سوقية تبلغ حوالي 71 مليار. والأهم من ذلك، أن القرارات التي تتخذها إدارتها، خاصة فيما يتعلق باحتياطياتها، تهم سوق الكريبتو بأكمله. لهذا السبب انطلقت طاحونة الشائعات بقوة عندما لاحظ الناس انخفاضًا في مخزون بيتكوين المبلغ عنه من Tether في وقت سابق من هذا العام. وأفيد أن الشركة كانت تبيع البيتكوين مقابل الذهب. هذه نظرية اكتسبت وقودًا إضافيًا بعد أن أعلنت السلفادور، أحد أكبر مؤيدي البيتكوين، عن شراء جديد للذهب في يوليو. ومع ذلك، وسط نقاش البيتكوين مقابل الذهب، هل تغير Tether حقًا استراتيجية احتياطها؟ أصول شائعة البيتكوين مقابل الذهب من Tether أظهر تقرير البيانات الفصلي من BDO أن حيازات Tether من البيتكوين قد انخفضت في الربع الثاني من عام 2025، مقارنة بالربع السابق (من 92,650 BTC في الربع الأول إلى 83,274 BTC في الربع الثاني). باستخدام هذا التقرير، ادعى اليوتيوبر كلايف طومسون أن هذا الانخفاض بأكثر من 9,000 BTC هو دليل على عملية بيع تحدث تحت الرادار. تزامنت هذه الشائعة مع شراء السلفادور للذهب بحوالي 14,000 أونصة، بقيمة 50 مليون دولار. هل كانت Tether تتبع نفس الخطوات؟ الجانب الآخر من القصة لم يقتنع بعض مراقبي البلوكتشين بالنظرية، وسرعان ما دافعوا عن Tether. وادعوا أن شركة العملة المستقرة لم تبع البيتكوين؛ بل قامت بتحويل حوالي 20,000 BTC إلى Twenty One Capital (XXI). تم تحويل 14,000 BTC في يونيو و5,800 BTC في يوليو، بإجمالي حوالي 2 مليار دولار. كان سامسون ماو، الرئيس التنفيذي لشركة Jan3، من أوائل من ردوا، موضحًا أن العملات "المفقودة" تم إعادة نشرها ببساطة. وأكد باولو أردوينو، الرئيس التنفيذي لشركة Tether، لاحقًا نفس الشيء، مشددًا على أن البيتكوين لا يزال الأصل الاحتياطي الرئيسي للشركة. البيتكوين مقابل الذهب: أصول الملاذ الآمن أم تغيير في الاستراتيجية؟ للإنصاف، الذهب ليس خارج...

الذهب مقابل بيتكوين: هل تقوم تيثر بتغيير استراتيجية احتياطياتها بهدوء؟

بواسطة: BitcoinEthereumNews
2025/09/08 16:44
Threshold
T$0.01226-1.36%
Bitcoin
BTC$101,625.62-1.39%
Moonveil
MORE$0.004019+4.14%
Capverse
CAP$0.1109-0.56%
COM
COM$0.005507-6.99%

لطالما كانت تيثر محط الأنظار، كمصدر لأكبر عملة مستقرة، بقيمة سوقية تبلغ حوالي 71 مليار. والأهم من ذلك، أن القرارات التي تتخذها إدارتها، خاصة فيما يتعلق باحتياطياتها، تهم سوق الكريبتو بأكمله. لهذا السبب انطلقت طاحونة الشائعات بسرعة فائقة عندما لاحظ الناس انخفاضًا في مخزون بيتكوين المبلغ عنه من تيثر في وقت سابق من هذا العام. وأفادت التقارير أن الشركة كانت تبيع بيتكوين مقابل الذهب. هذه نظرية اكتسبت وقودًا إضافيًا بعد أن أعلنت السلفادور، أحد أكبر مؤيدي بيتكوين، عن شراء ذهب جديد في يوليو. ومع ذلك، وسط نقاش بيتكوين مقابل الذهب، هل تغير تيثر حقًا استراتيجية الاحتياطي الخاصة بها؟

أصول شائعة بيتكوين مقابل الذهب من تيثر

أظهر تقرير البيانات الفصلي من BDO أن حيازات بيتكوين من تيثر قد انخفضت في الربع الثاني من عام 2025، مقارنة بالربع السابق (من 92,650 بيتكوين في الربع الأول إلى 83,274 بيتكوين في الربع الثاني). باستخدام هذا التقرير، ادعى يوتيوبر كلايف طومسون أن هذا الانخفاض بأكثر من 9,000 بيتكوين هو دليل على عملية بيع تحدث تحت الرادار. تزامنت هذه الشائعة مع شراء السلفادور للذهب بحوالي 14,000 أونصة، بقيمة 50 مليون دولار. هل كانت تيثر تتبع نفس الخطوات؟

الجانب الآخر من القصة

لم يقتنع بعض مراقبي البلوكشين بالنظرية، وسرعان ما دافعوا عن تيثر. وادعوا أن شركة العملة المستقرة لم تبع بيتكوين؛ بدلاً من ذلك، قامت بتحويل حوالي 20,000 بيتكوين إلى Twenty One Capital (XXI). تم تحويل 14,000 بيتكوين في يونيو و 5,800 بيتكوين في يوليو، بإجمالي حوالي 2 مليار دولار.

كان سامسون ماو، الرئيس التنفيذي لشركة Jan3، من أوائل من ردوا، موضحًا أن العملات "المفقودة" تم إعادة نشرها ببساطة. وأكد الرئيس التنفيذي لتيثر باولو أردوينو لاحقًا نفس الشيء، مشددًا على أن بيتكوين لا يزال أصل الاحتياطي الرئيسي للشركة

بيتكوين مقابل الذهب: أصول الملاذ الآمن أم تغيير في الاستراتيجية؟

للإنصاف، الذهب ليس خارج الصورة تمامًا. قال أردوينو إن تيثر تستثمر فيما يسميه "الأصول الآمنة طويلة الأجل"، والتي تشمل بيتكوين والذهب وحتى الأراضي. الفكرة هي التنويع دون فقدان رؤية جذور الشركة القائمة على الكريبتو.

لذا نعم، الذهب جزء من المزيج، لكنه لن يحل محل بيتكوين في أي وقت قريب.

بغض النظر عن الشائعات، تظل تيثر واحدة من المؤسسات التي تمتلك أكبر بيتكوين، بأكثر من 100,000 بيتكوين، بقيمة تزيد عن 11 مليار دولار. إن كان هناك شيء، فإن التحويلات تظهر أن استراتيجية الشركة للشراكات تعزز مضاعفة رهانها على بيتكوين، وليس التخلص منه.

أفكار ختامية

زاوية "بيتكوين مقابل الذهب" تصنع عناوين جذابة، لكن الحقيقة أقل إثارة. لم تتخل تيثر عن بيتكوين. بدلاً من ذلك، إنها تنشر المخاطر مع الحفاظ على بيتكوين في صميم احتياطياتها. الشركة تتوسع فيه، مع لعب الذهب دورًا داعمًا بينما يبقى بيتكوين في دائرة الضوء.

أسئلة وأجوبة

أدى انخفاض في حيازات بيتكوين المبلغ عنها من تيثر إلى تكهنات بأنها كانت تحول الاحتياطيات إلى ذهب.

لا. تظهر بيانات البلوكشين أن بيتكوين تم إعادة نشره، وليس بيعه، وبيتكوين لا يزال محوريًا في استراتيجيتها.

تنوع تيثر في الذهب والأراضي، لكن بيتكوين لا يزال أكبر وأهم ممتلكاتها.



جين لوبال

جين لوبال هي صحفية كريبتو وكاتبة محتوى SEO في CoinGape، مع تركيز قوي على البلوكشين، والعملة المشفرة، والتكنولوجيا المالية، وروايات Web3.

مع أكثر من 4 سنوات من الخبرة في مجال التمويل الرقمي، تُعرف بإنتاج محتوى متعمق ومدروس جيدًا يجمع بين الدقة التقنية والوضوح الصديق للقارئ.

تحمل جين درجة الماجستير في إدارة الأعمال، ودرجة في التسويق، وتمزج هذه الخلفية مع شغفها بأبحاث السوق والتسويق الرقمي لتقديم تحليل أسعار جذاب، وقيادة فكرية، ومحتوى تعليمي. تم نشر عملها أيضًا في وسائل إعلام كريبتو رائدة مثل Insidebitcoin، حيث ساهمت في المحادثة المتنامية حول التقنيات اللامركزية.

مع أكثر من 5 سنوات من الخبرة في التمويل اللامركزي (DeFi)، تدفع كتابة جين مهمة لتثقيف وتمكين القراء برؤى تخترق الضجيج وتقدم قيمة حقيقية. تحقق ذلك في شكل استراتيجيات تداول، وتحديثات تنظيمية، أو اتجاهات اعتماد البلوكشين.

بعيدًا عن لوحة المفاتيح، جين هي أم فخورة لثلاثة أولاد وغالبًا ما توجد ترشد الشباب في مسارات المهنة، والتنمية الشخصية، وخيارات الحياة، وكذلك دعم المراهقين المحتاجين لإكمال المدرسة. تحتفظ باستثمارات متواضعة في العملة المشفرة، مما يعكس إيمانها بمستقبل التمويل الرقمي.

لماذا تثق في CoinGape: غطت CoinGape صناعة العملات المشفرة منذ عام 2017، بهدف تقديم رؤى مفيدة لقرائنا. يجلب صحفيونا ومحللونا سنوات من الخبرة في تحليل السوق وتكنولوجيا البلوكشين لضمان الدقة الواقعية والإبلاغ المتوازن. من خلال اتباع سياستنا التحريرية، يتحقق كتابنا من كل مصدر، ويتحققون من صحة كل قصة، ويعتمدون على مصادر موثوقة، وينسبون الاقتباسات والوسائط بشكل صحيح. نتبع أيضًا منهجية مراجعة صارمة عند تقييم البورصات والأدوات. من مشاريع البلوكشين الناشئة وإطلاق العملات إلى أحداث الصناعة والتطورات التقنية، نغطي جميع جوانب مساحة الأصول الرقمية بالتزام لا يتزعزع بالمعلومات الملائمة والمناسبة.

إخلاء مسؤولية الاستثمار: يعكس المحتوى وجهات النظر الشخصية للمؤلف وظروف السوق الحالية. يرجى إجراء البحث الخاص بك قبل الاستثمار في العملات المشفرة، حيث لا يتحمل المؤلف ولا المنشور مسؤولية أي خسائر مالية.

الإفصاح عن الإعلان: قد يعرض هذا الموقع محتوى برعاية وروابط تابعة. جميع الإعلانات معلمة بوضوح، وليس لشركاء الإعلان أي تأثير على محتوانا التحريري.

المصدر: https://coingape.com/trending/gold-vs-bitcoin-is-tether-quietly-changing-its-reserve-strategy/

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

قد يعجبك أيضاً

هل هذا جيد أم سيء؟ اكتشف الحقيقة المدهشة!

هل هذا جيد أم سيء؟ اكتشف الحقيقة المدهشة!

بالتأكيد! إليك المقال المعاد كتابته بمقدمة موجزة، ونقاط رئيسية، ولغة محسّنة لتحسين محركات البحث، مع الحفاظ على بنية HTML الأصلية: يستمر تطور البيتكوين وسوق العملات المشفرة الأوسع في تحدي المفاهيم التقليدية لدورات السوق والفقاعات. تشير التحليلات الأخيرة إلى أن سلوك سعر البيتكوين لم يعد يتبع الأنماط الكلاسيكية لـ [...]
Bad Idea AI
BAD$0.00000000235+1.29%
Swarm Network
TRUTH$0.02692-0.81%
SphereX
HERE$0.000043--%
مشاركة
Crypto Breaking News2025/11/13 06:16
انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

ملخص: انخفض سهم MSTR بنسبة 60% من أعلى مستوياته على الإطلاق، ويتم تداوله حالياً بسعر 224.20 دولار للسهم. يرتبط انخفاض سهم MSTR مباشرة بانخفاض سعر البيتكوين الأخير بأكثر من 10%. يقترب مؤشر mNAV الاستراتيجي من 1.0، مما قد يدفع الشركة لبيع البيتكوين لإعادة شراء الأسهم. إجمالي حيازات MSTR من البيتكوين [...] ظهر المنشور "انزلاق سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة" لأول مرة على CoinCentral.
Moonveil
MORE$0.004015+4.17%
1
1$0.01955-9.82%
EPNS
PUSH$0.01692+8.88%
مشاركة
Coincentral2025/11/13 04:50
هيديرا توسع استوديو ترميز الأصول بمعايير مزدوجة للامتثال العالمي

هيديرا توسع استوديو ترميز الأصول بمعايير مزدوجة للامتثال العالمي

أضافت استوديو ترميز الأصول من Hedera معيار ERC-3643 لمساعدة المؤسسات على إطلاق أصول رقمية متوافقة ومعيارية على شبكة البلوكتشين.
مشاركة
Crypto.news2025/11/13 06:10

الأخبار الرائجة

المزيد

هل هذا جيد أم سيء؟ اكتشف الحقيقة المدهشة!

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

هيديرا توسع استوديو ترميز الأصول بمعايير مزدوجة للامتثال العالمي

هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

الدولار الكندي ينخفض بشكل طفيف قبيل قرار سعر الفائدة لبنك كندا - سكوتيابنك

أسعار الكريبتو

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$101,625.62
$101,625.62$101,625.62

-0.60%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,409.42
$3,409.42$3,409.42

-0.54%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$153.33
$153.33$153.33

-1.52%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.3874
$2.3874$2.3874

+0.81%

mc_price_img_alt

KernelDAO

KERNEL

$0.11183
$0.11183$0.11183

+4.50%