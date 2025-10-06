البورصةDEX+
ارتفاع الذهب إلى مستويات قياسية جديدة، مما يثير التكهنات في سوق التشفير

بواسطة: BitcoinEthereumNews
2025/10/06 09:31
النقاط الرئيسية:
  • الذهب الفوري يصل إلى مستويات قياسية جديدة، مدفوعًا بعوامل اقتصادية كلية.
  • يؤثر على نقاشات العملات المشفرة حول أصول النقود الصلبة.
  • بيتكوين في وضع يؤهله ليكون ملاذًا آمنًا محتملًا.

ارتفع الذهب الفوري متجاوزًا علامة 3,900 دولار للأونصة في 6 أكتوبر 2025، مسجلاً أعلى مستوى جديد على الإطلاق بسبب تزايد عدم اليقين الاقتصادي الكلي والطلب الاستراتيجي من البنوك المركزية.

يؤكد هذا الارتفاع في الذهب على تزايد عدم اليقين العالمي، مما يؤثر على أسواق الأصول التقليدية والرقمية، حيث يسعى المستثمرون إلى ملاذات آمنة وسط المخاوف المالية الأمريكية والتحولات المحتملة في السياسة النقدية.

بيتكوين والذهب: ملاذ آمن أم تحول استراتيجي؟

وفقًا لـ CoinMarketCap، يتم تداول PAX Gold (PAXG) بسعر 3,913.51 دولار، مما يعكس شعورًا مستقرًا بقيمة سوقية تبلغ 1.17 مليار دولار. شهد زيادة في حجم التداول بنسبة 20.39% مع تغير خلال 24 ساعة بنسبة +0.29%. وتمت ملاحظة نمو السعر على مدار 90 يومًا بنسبة 17.28%.

يقترح فريق أبحاث Coincu زيادة اهتمام السوق بالتطورات التنظيمية والتكنولوجية المرتبطة بالأصول الرقمية. قد تضخم هذه التطورات ارتباط BTC بالذهب خلال فترات عدم اليقين الكلي، مما يشير إلى تحول في استراتيجيات تخصيص الأصول المستقبلية. يعود ارتفاع الذهب الأخير بشكل أساسي إلى حالات عدم اليقين الاقتصادي الكلي والمخاوف المالية الأمريكية، وفقًا لمحلل السوق.

"لعب تراكم البنك المركزي، وخاصة من قبل الصين، دورًا مهمًا في ارتفاع الذهب الأخير هذا،" قال كريس بلاسي.

امتنعت الأصوات البارزة في السوق عن التعليقات المباشرة، رغم أن المحللين يسلطون الضوء على تدفقات تجنب المخاطر الكلية كعنصر أساسي لزخم السلع. تشير المناقشات على المنصات إلى إمكانية حدوث تحركات موازية في معادلات النقود الصلبة الرقمية مثل BTC.

نظرة عامة على بيانات السوق

هل تعلم؟ تم النظر إلى الذهب تاريخيًا كملاذ آمن خلال فترات التراجع الاقتصادي، مما يؤدي غالبًا إلى زيادة الاهتمام بالعملات المشفرة كاستثمارات بديلة.

يعكس صعود الذهب الفوري متجاوزًا علامة 3,900 دولار مزيجًا قويًا من المخاوف المالية الأمريكية والطلب الاستراتيجي من البنوك المركزية، وخاصة الصين. يسلط هذا الإنجاز، الذي تحقق بعد أقل من عشرة أيام من آخر ارتفاع، الضوء على استمرار تقلبات السوق التي أثارتها هذه الضغوط الاقتصادية الكلية.

PAX Gold(PAXG)، الرسم البياني اليومي، لقطة شاشة على CoinMarketCap في الساعة 01:25 UTC في 6 أكتوبر 2025. المصدر: CoinMarketCap

يعكس ارتفاع الذهب الاستجابات التاريخية للأزمات المالية الأمريكية، مما يثير اهتمامًا متجددًا باستثمارات الملاذ الآمن. تحول مثل هذه الارتفاعات المدفوعة بالعوامل الكلية الانتباه تقليديًا إلى الأصول الرقمية كنقاط لجوء محتملة، على الرغم من افتقارها إلى روابط تمويل مباشرة.

إخلاء المسؤولية: المعلومات الواردة في هذا الموقع مقدمة كتعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. نشجعك على إجراء أبحاثك الخاصة قبل الاستثمار.

المصدر: https://coincu.com/markets/gold-all-time-high-crypto-market-impact/

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

