الأسهم العالمية ترتفع بقوة مع الذهب والنحاس وسط الفوضى السياسية

ترتفع الأسهم في جميع أنحاء العالم يوم الاثنين مع تفاعل المتداولين مع تراكم الفوضى السياسية العالمية ومخاوف التضخم.

ارتفعت العقود الآجلة المرتبطة بمؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 69 نقطة، أو 0.2%. وصعد مؤشر S&P 500 بنسبة 0.2%، بينما تقدم مؤشر ناسداك-100 بنسبة 0.4%، مع تركيز الجميع على بيانات التضخم القادمة المقرر إصدارها يومي الأربعاء والخميس.

في وقت سابق اليوم، تم إصدار بيانات التجارة الصينية، وأظهرت أن الصادرات في أغسطس ارتفعت بنسبة 4.4% عن العام السابق بالدولار، وهو أقل بكثير من توقعات الاقتصاديين البالغة 5.0% في استطلاع أجرته رويترز.

كما جاءت الواردات دون التوقعات بسبب أزمة الإسكان المستمرة ومخاوف ارتفاع البطالة، وكلاهما يؤثر سلباً على طلب المستهلكين.

سوق آسيا يشهد ارتفاعاً كبيراً

في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، أنهت معظم الأسواق تداولاتها على ارتفاع رغم عدم الاستقرار المتزايد. استقال رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد ضغوط مستمرة إثر الأداء الضعيف لحزبه في الانتخابات الوطنية العام الماضي.

تفاعل المستثمرون بشكل إيجابي. ارتفع مؤشر نيكي 225 الياباني بنسبة 1.45% ليغلق عند 43,643.81، وأضاف مؤشر توبكس 1.06%، ليصل إلى مستوى قياسي قدره 3,138.2. في الوقت نفسه، انخفض الين بنسبة 0.64% إلى 148.33 مقابل الدولار، بينما تم بيع السندات اليابانية مرة أخرى.

ارتفع العائد على السندات الحكومية لأجل 30 عاماً بأكثر من 4 نقاط أساس إلى 3.272%، بينما ارتفع عائد السندات لأجل 20 عاماً بأكثر من 3 نقاط أساس إلى 2.676%. وقد ارتفع كلاهما بشكل كبير على مدار العام.

ارتفع مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 0.45% إلى 3,219.59، وارتفع كوسداك بنسبة 0.89% إلى 818.6. ارتفع مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 0.8%، بينما ارتفع مؤشر CSI 300 الصيني بنسبة 0.16% إلى 4,467.57.

انخفض مؤشر S&P/ASX 200 الأسترالي بنسبة 0.24%، مغلقاً عند 8,849.6. وعلى النقيض من ذلك، شهدت الأسواق الهندية مكاسب، حيث تقدم مؤشر نيفتي 50 بنسبة 0.44% وأضاف سينسكس 0.34%.

أوبك+ تزيد الإنتاج بينما تواصل المعادن مكاسبها، إلى جانب الأسهم الأوروبية

ارتفعت أسعار النفط قليلاً بعد إعلان أوبك+ عن خطط لزيادة الإنتاج بدءاً من أكتوبر.

خلال اجتماع افتراضي يوم الأحد، وافقت ثماني دول أعضاء على إضافة 137,000 برميل يومياً، وهي زيادة أقل من 555,000 برميل التي تمت إضافتها في أغسطس وسبتمبر، أو 411,000 في يوليو ويونيو.

ارتفع خام برنت بنسبة 0.53% إلى 62.20 دولاراً للبرميل. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.6% إلى 65.89 دولاراً.

ارتفعت أسعار النحاس بنسبة 0.1% إلى 9,908.50 دولار للطن في بورصة لندن للمعادن اعتباراً من الساعة 10:14 صباحاً بتوقيت سنغافورة. وكان قد وصل إلى أعلى مستوى له في خمسة أشهر في الأسبوع السابق. ارتفع الألومنيوم بنسبة 0.2%، بينما صعد الزنك بنسبة 0.4%. وظل خام الحديد دون تغيير تقريباً عند 104.70 دولار للطن.

انخفضت العقود الآجلة المسعرة باليوان في بورصة داليان الصينية قليلاً. كما انخفضت عقود الصلب في شنغهاي، مما يظهر علامات على ضعف في سوق المواد الأوسع.

افتتحت الأسهم الأوروبية على ارتفاع، باستثناء إيطاليا. أضاف مؤشر FTSE البريطاني 0.1%، وارتفع مؤشر DAX الألماني بنسبة 0.7%، وارتفع مؤشر CAC 40 الفرنسي بنسبة 0.4%. انخفض مؤشر FTSE MIB الإيطالي بنسبة 0.9%.

يتركز الاهتمام في جميع أنحاء أوروبا على فرنسا، حيث يواجه رئيس الوزراء فرانسوا بايرو تصويتاً على الثقة دعا إليه بنفسه، وسط توتر متزايد مع الأحزاب المعارضة بشأن اقتراح بخفض الإنفاق بقيمة 44 مليار يورو، أو 51.5 مليار دولار.

يضيف المأزق السياسي في باريس طبقة أخرى من عدم اليقين إلى الأسواق العالمية التي تتعامل بالفعل مع السياسة النقدية والتضخم.

في سوق السندات، أظهرت عوائد سندات الخزانة الأمريكية حركة طفيفة فقط. ارتفع العائد لأجل 10 سنوات إلى 4.089%. وأضاف العائد لأجل سنتين نقطة أساس واحدة تقريباً إلى 3.515%، واستقر العائد لأجل 30 عاماً عند حوالي 4.773%. تساوي نقطة الأساس الواحدة 0.01%، وتتحرك أسعار السندات عكسياً مع العوائد.

حلق الذهب أسفل ذروته الأخيرة بقليل في التداولات الآسيوية المبكرة. ارتفعت الأسعار الفورية بنسبة 0.2% إلى 3,592.91 دولار للأونصة اعتباراً من الساعة 6:52 صباحاً في سنغافورة، أي أقل من 10 دولارات من أعلى مستوى سابق له بلغ حوالي 3,600 دولار. وكان قد ارتفع بنسبة 1.5% يوم الجمعة. ارتفع مؤشر بلومبرج للدولار الفوري بنسبة 0.1%. انخفضت الفضة والبلاتين قليلاً، بينما لم يتغير البلاديوم كثيراً.

