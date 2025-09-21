ألمانيا ترغب في استضافة الألعاب الأولمبية في وقت ما خلال السنوات الـ 20 القادمة

في هذه الصورة القديمة، احتشد نحو 80,000 شخص في الملعب الأولمبي بميونيخ لمشاهدة حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 1972. تعد ميونيخ واحدة من أربعة مواقع ألمانية مرشحة لاستضافة الألعاب في وقت ما خلال العشرين عامًا القادمة. أرشيف بيتمان

مر نصف قرن منذ أن أقيمت الألعاب الأولمبية في ألمانيا، ويشعر الكثيرون في البلاد أنه حان الوقت لتستضيف الدولة الألعاب مرة أخرى.

منذ آخر دورة ألعاب أولمبية صيفية في ميونيخ عام 1972، لم تتردد ألمانيا في التقدم بطلب مرة أخرى، على الرغم من أنها لم تقترب حقًا من الفوز باستضافة دورة أخرى. بدلاً من ذلك، اكتفت ألمانيا بعدد من الألعاب متعددة الرياضات الأصغر والبطولات العالمية في مجموعة متنوعة من الرياضات الأولمبية والرياضات التي ستصبح أولمبية (قادمة في 2026: الفروسية في آخن، وكرة القدم الأمريكية في دوسلدورف، والجمباز الإيقاعي في فرانكفورت).

والآن تهب رياح التغيير. أعلنت اللجنة الأولمبية الألمانية مؤخرًا أنها ستدرس إمكانية تقديم أحد المواقع الأربعة المقترحة - برلين، هامبورغ، ميونيخ، ومنطقة الراين-رور - للترشح لاستضافة الألعاب الصيفية لعام 2036 أو 2040 أو 2044. وقد تم إعطاء اللجان الاستكشافية لكل منها الضوء الأخضر لوضع المقترحات، ومن المتوقع أن تختار اللجنة الأولمبية الوطنية الفائز العام المقبل.

قد لا تتحقق دورة 2036 لأي منهم. دخل خمسة مرشحين آخرين رسميًا في السباق، وعلى عكس باريس، التي استفادت إلى أقصى حد من ألعابها المئوية العام الماضي، من الصعب تخيل ألمانيا تفعل الشيء نفسه. تبدو فترة الأربعينيات من القرن الحالي أكثر وعدًا.

جميع المرشحين الأربعة المبكرين لديهم حجج مقنعة. اتحدت خمس مدن في منطقة الراين-رور الشمالية الغربية، بمساعدة قليلة من برلين، هذا الصيف لإنتاج ألعاب جامعية عالمية ملونة ومنظمة تنظيمًا جيدًا، مما يثبت مرة أخرى أن الألعاب لا يجب أن تكون مرتبطة بمدينة واحدة لتعمل بشكل جيد. تمتلك ميونيخ الشهرة والبنية التحتية الرياضية التي ظلت قائمة منذ عام 1972.

يمكن حتى أن يساعد تاريخ برلين المؤلم في قضيتها، مما يمنحها منصة لإظهار كيف تطورت إلى مكان متقبل وشامل، على النقيض مما كانت عليه في عام 1936. في الوقت نفسه، تؤكد هامبورغ على الاستدامة، واعدة بأنه "لن يتم إنشاء أي مكان جديد نتيجة للخطة الأولمبية".

ومع ذلك، تواجه ألمانيا - وأوروبا، حيث أقيمت ألعاب أولمبية أكثر من أي مكان آخر - منافسة متزايدة من بقية العالم. مع لوس أنجلوس 2028، ستعود الألعاب الأولمبية إلى الأمريكتين للمرة الأولى منذ عام 2016. ومع ملبورن في عام 2032، ستتوقف الألعاب في أوقيانوسيا للمرة الأولى منذ جيل. حصلت آسيا على طوكيو في عام 2020 وقدمت عددًا من المنافسين الأقوياء لعام 2036. من حيث العدالة الجغرافية، كما يشير Gameswatcher FrancsJeux، سيحين دور أوروبا مرة أخرى حوالي عام 2040.