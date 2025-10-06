قانون جينيوس الذي يستهدف العملات المستقرة يشير إلى نهاية البنوك التقليدية

بالتأكيد! إليك إعادة كتابة احترافية للمقال مع إضافة فقرة تمهيدية، محسّنة لمحركات البحث، مع الحفاظ على جميع عناصر HTML كما هو مطلوب:

يمثل سن قانون العبقرية مؤخرًا نقطة تحول مهمة في تطور تنظيم العملات المشفرة، خاصة فيما يتعلق بالعملات المستقرة. يحذر الخبراء من أن التشريع قد يسرع تحول الودائع من المؤسسات المصرفية التقليدية إلى منصات العملات المستقرة ذات العائد المرتفع، مما قد يعيد تشكيل مشهد أسواق التشفير والتمويل التقليدي. يراقب قادة الصناعة والمنظمون على حد سواء عن كثب آثار هذا التطور على مستقبل الخدمات المصرفية والتمويل اللامركزي وتنظيم العملات المشفرة.

يهدف قانون العبقرية، الذي تم إقراره في يوليو، إلى تقييد مصدري العملات المستقرة من دفع الفوائد، لكن الثغرات قد تمكن المزودين من تجاوز القانون عبر الشركات التابعة.

يتنبأ مؤيدو العملات المشفرة بأن هذا التشريع سيحفز خروج أكثر من 6 تريليون دولار من البنوك التقليدية إلى العملات المستقرة التي تقدم عوائد أعلى.

من المتوقع أن تتنافس شركات التكنولوجيا الكبرى مثل ميتا وجوجل وآبل مع البنوك من خلال تقديم خدمات مالية قائمة على العملات المستقرة وعوائد أعلى للمستهلكين.

قد يؤدي انخفاض الودائع المصرفية إلى ارتفاع أسعار الفائدة، وانخفاض الإقراض، وزيادة الضغط الاقتصادي على الشركات الصغيرة.

تقدم العملات المستقرة مثل USDT وUSDC حاليًا عوائد تصل إلى 10 أضعاف حسابات التوفير التقليدية، مما يجعلها بديلاً جذابًا للمستثمرين.

من المتوقع أن يؤدي قانون العبقرية الذي يركز على العملات المستقرة، والذي تم سنه في يوليو، إلى إحداث تحول كبير من خلال تشجيع المودعين على نقل الأموال من الحسابات المصرفية التقليدية إلى العملات المستقرة ذات العائد الأعلى، وفقًا لخبراء الصناعة. أكد توشار جين، المؤسس المشارك لشركة Multicoin Capital، أن هذا التشريع يمثل "بداية النهاية لقدرة البنوك على استغلال مودعيها بفوائد ضئيلة."

يتوقع جين أنه بعد قانون العبقرية، ستدخل عمالقة التكنولوجيا مثل ميتا وجوجل وآبل في سباق لجذب الودائع من خلال تقديم عوائد أفضل للعملات المستقرة، جنبًا إلى جنب مع تجربة مستخدم سلسة، وتسوية فورية، وخيارات دفع على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع - وهي مزايا قد تجد المؤسسات المصرفية صعوبة في مطابقتها.

يحظر التشريع صراحة على مصدري العملات المستقرة تقديم فوائد أو عوائد لحاملي الرموز، لكنه يترك ثغرة: فهو لا يقيد صراحة البورصات والخدمات التابعة من القيام بذلك، مما يخلق مسارات محتملة للتحايل على القانون. أعربت المجموعات المصرفية عن قلقها من أن الاستخدام الواسع للعملات المستقرة ذات العائد يمكن أن يهدد النظام المصرفي التقليدي، الذي يعتمد على جذب الودائع لتمويل أنشطة الإقراض.

تقدر وزارة الخزانة الأمريكية أن الاعتماد الواسع للعملات المستقرة يمكن أن يؤدي إلى تدفق خارجي للودائع يبلغ حوالي 6.6 تريليون دولار من النظام المصرفي التقليدي، مما قد يزعزع استقرار أسواق الائتمان ويزيد من تكاليف الاقتراض للمستهلكين والشركات. حذر معهد السياسات المصرفية من أن مثل هذه التحولات تشكل مخاطر هروب الودائع خاصة خلال الضغوط الاقتصادية، مع انخفاض الودائع مما يؤدي إلى انخفاض توافر الائتمان وارتفاع أسعار الفائدة.

مع مواجهة البنوك لمنافسة متزايدة، من المرجح أن تضطر إلى دفع أسعار فائدة أعلى للاحتفاظ بالودائع - وهو تعديل يمكن أن يضغط على ربحيتها، كما لاحظ جين. في الوقت نفسه، تقدم العملات المستقرة عوائد جذابة، حيث توفر USDT وUSDC حاليًا عوائد تبلغ حوالي 4٪ على منصات مثل Aave، متجاوزة بكثير متوسط معدلات التوفير البالغة 0.25-0.40٪ في أوروبا والولايات المتحدة.

العملات المستقرة: الحدود الجديدة للعوائد الأعلى

مع عوائد قد تصل إلى عشرة أضعاف حسابات التوفير التقليدية، أصبحت العملات المستقرة مثل USDT وUSDC أكثر شعبية بين المستثمرين الذين يسعون للحصول على عوائد أفضل في أسواق العملات المشفرة المتطورة. أشار باتريك كوليسون، الرئيس التنفيذي لشركة Stripe، إلى الفرق الواضح، مؤكدًا كيف تقدم حسابات التوفير التقليدية فائدة ضئيلة مقارنة بالفرص المربحة في منصات التمويل اللامركزي وإقراض العملات المستقرة.

تستكشف شركات التكنولوجيا الكبرى العملات المستقرة لتحسين المدفوعات عبر الحدود وتقليل تكاليف المعاملات، مع بعضها، مثل آبل وجوجل، التي تفكر في استراتيجيات الإصدار للاستفادة من هذا السوق المتنامي. تبلغ القيمة السوقية الحالية للعملات المستقرة 308.3 مليار دولار، بقيادة Tether (USDT) وUSDC، مع توقع وزارة الخزانة بارتفاع إلى 2 تريليون دولار بحلول عام 2028 - بزيادة قدرها 566٪.

يسلط هذا النمو السريع الضوء على كيفية أصبحت العملات المشفرة والعملات المستقرة محورية بشكل متزايد لمستقبل التمويل الرقمي، متحدية الخدمات المصرفية التقليدية وإعادة تشكيل مشهد تنظيم العملات المشفرة وابتكار التمويل اللامركزي.

