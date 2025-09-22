البورصةDEX+
قانون GENIUS يشعل ارتفاعاً في تبني العملات المستقرة، استطلاع EY

بواسطة: LiveBitcoinNews
2025/09/22 10:30
قانون GENIUS يدفع تبني العملات المستقرة في الشركات الأمريكية، مما يعزز المدفوعات عبر الحدود الأسرع والأرخص ويعزز الثقة في الأدوات المالية الرقمية.

يتسارع تبني العملات المستقرة بين الشركات الأمريكية، مدفوعًا بوضوح تنظيمي جديد واهتمام متزايد بمدفوعات عبر الحدود أسرع وأرخص. ينعكس هذا الزخم الجديد في استطلاع حديث أجرته EY-Parthenon في يونيو 2025، بعد أسابيع قليلة من إقرار مجلس الشيوخ الأمريكي لقانون GENIUS.

الاستطلاع يظهر أن 13% من الشركات تستخدم بالفعل العملات المستقرة للمدفوعات

يظهر الاستطلاع، الذي شمل 350 مديرًا تنفيذيًا في القطاعين المالي والشركات، أن 13 بالمائة من الشركات تستخدم العملات المستقرة بالفعل. غالبية هذه الشركات تجري تحويلات مالية دولية من خلالها. النظام أسرع في التسوية وتكاليف معاملاته أقل بكثير من تلك التي تتكبدها أنظمة البنوك التقليدية.

بالإضافة إلى ذلك، أشار الاستطلاع أيضًا إلى أن 54 بالمائة من الشركات التي لم تتبنى العملات المستقرة بعد من المرجح أن تبدأ في الأشهر الستة إلى الاثني عشر المقبلة. أدى تبني قانون GENIUS في 18 يوليو 2025 مباشرة إلى هذا التغيير في الرأي. أسس القانون إطارًا قانونيًا للعملات المستقرة المدعومة بالدولار الأمريكي، مما يوفر درجة من اليقين كانت مفقودة بين العديد من الشركات.

يحتوي قانون GENIUS على تعليمات مفصلة حول طريقة إصدار العملات المستقرة وإدارتها والتحكم فيها. يحدد عملية موافقة مناسبة للمصدر، ويحدد متطلبات الاحتياطي لدعم الأصول الرقمية، ويوفر المعاملة التي يجب أن تتلقاها هذه الأدوات فيما يتعلق بالضرائب والحفظ. رحبت كل من المؤسسات المالية القائمة وشركات التكنولوجيا المالية الأحدث التي كانت تنمو بهذه التغييرات لتعزيز عروض الدفع الرقمية.

ونتيجة لذلك، أصبح الأمر في نظر العديد من الشركات الأمريكية أن العملات المستقرة لم تعد تقنية تجريبية بل أداة مالية صالحة. يقترح المحللون في EY أن هناك قدرًا كبيرًا من الثقة بسبب الانفتاح والتنظيم الذي يخلقه التشريع الجديد في مساحة الأصول الرقمية.

يتسارع تبني العملات المستقرة بدعم من المؤسسات المالية

أشار الاستطلاع أيضًا إلى أن بعض التحديات لا تزال قائمة. حاليًا، نسبة صغيرة من الشركات التي شملها الاستطلاع تقبل المدفوعات بالعملات المستقرة التي تقدمها الشركات أو العملاء (8 بالمائة). العديد من الشركات في مراحل التكامل الأولية وتعتزم استخدام البنوك وشركاء التكنولوجيا المالية لتطوير البنية التحتية اللازمة. على الرغم من أن التبني قد يزداد، لا تزال معظم الشركات تعمل في مرحلة مبكرة من النضج.

علاوة على ذلك، تكتسب المؤسسات المالية أيضًا دورًا أكثر أهمية داخل هذا النظام البيئي. تعمل شركات التكنولوجيا المالية والبنوك معًا لبناء أنظمة لاستخدام العملات المستقرة. ستدعم هذه الأنظمة المعاملات الآمنة والقانونية. كما ستساعد العملات المستقرة على العمل بسلاسة في الأسواق المحلية والعالمية.

من منظور مستقبلي، يرى المحللون أن العملات المستقرة ستحدث ثورة في طريقة تعامل الشركات الدولية مع مدفوعاتها. يمكن للعملات المستقرة أن تؤثر إيجابًا على عمليات الشركات الكبيرة والصغيرة من خلال توفير أسعار أقل، وسيولة أفضل، وزيادة سرعة التسوية. تم وضع التشريع من قبل قانون GENIUS، وحاليًا، يجب على قادة الصناعة اتخاذ الخطوة التالية نحو الابتكار والاستراتيجية.

باختصار، لم تعد العملات المستقرة موجودة على هامش الخدمات المالية. يمكن أن تصبح الدولارات الرقمية محور التركيز الرئيسي التالي للتجارة في العالم، بدعم من قوانين مثل قانون GENIUS والاهتمام المتزايد من الشركات الأمريكية في هذا الاتجاه.

