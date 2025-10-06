البورصةDEX+
قانون GENIUS قد ينهي ممارسات البنوك المتمثلة في دفع مبالغ أقل للمودعين من التجزئة، كما يقول تنفيذي في شركة Multicoin Capital

بواسطة: Coincentral
2025/10/06 13:48
ملخص

  • قانون GENIUS يحظر الفائدة المباشرة على العملات المستقرة، لكنه يسمح بمدفوعات الشركات التابعة.
  • قد تقدم شركات التكنولوجيا الكبرى قريبًا عوائد على العملات المستقرة، منافسة البنوك التقليدية.
  • قد يؤدي اعتماد العملات المستقرة إلى تدفق خارجي بقيمة 6.6 تريليون دولار من البنوك.
  • تقدم حسابات التوفير التقليدية فائدة منخفضة، بينما توفر العملات المستقرة عوائد أعلى.

من المتوقع أن يؤدي قانون GENIUS الذي يركز على العملات المستقرة، والذي تم إقراره في يوليو، إلى إحداث تحول في المشهد المالي. يعتقد توشار جاين، المؤسس المشارك والشريك الإداري في شركة Multicoin Capital، أن القانون يشير إلى نهاية دفع البنوك أقل مما يجب للمودعين. ويقترح أن شركات التكنولوجيا الكبرى مثل Meta وGoogle وApple ستنافس قريبًا البنوك التقليدية من خلال تقديم عوائد أفضل على العملات المستقرة، مما يترك الصناعة المصرفية للتكيف أو مواجهة تحديات كبيرة.

قانون GENIUS ونهاية عوائد البنوك المنخفضة

يحظر قانون GENIUS على مصدري العملات المستقرة تقديم مدفوعات فائدة مباشرة لحاملي التوكنات. ومع ذلك، لا يغلق هذا القانون ثغرة محتملة: قد يتمكن مصدرو العملات المستقرة من تقديم عوائد من خلال الشركات التابعة لهم، مثل منصات تداول الكريبتو. أثارت هذه الثغرة مخاوف بين المجموعات المصرفية، التي دعت المنظمين إلى معالجتها، خوفًا من أن تقوض النظام المصرفي التقليدي.

يجادل جاين بأن هذا التحول سيسمح بمعدلات أكثر تنافسية على العملات المستقرة مقارنة بمعدلات الفائدة المنخفضة التي تقدمها البنوك التقليدية. مع تقديم حسابات التوفير التقليدية معدلات متوسطة تبلغ حوالي 0.40% في الولايات المتحدة و 0.25% في أوروبا، فإن العملات المستقرة مثل Tether (USDT) و USD Coin (USDC) تقدم عوائد أعلى بكثير من خلال منصات الإقراض. تقدم هذه المنصات حاليًا معدلات تصل إلى 4%، مما يضع ضغطًا على البنوك لرفع معدلات الفائدة على الودائع الخاصة بها للبقاء تنافسية.

إمكانية دخول شركات التكنولوجيا الكبرى إلى القطاع المالي

يتنبأ جاين أيضًا بأن شركات التكنولوجيا الكبرى مثل Meta وGoogle وApple ستبدأ في منافسة البنوك على ودائع التجزئة. يمكن لهذه الشركات، بقواعد عملائها الواسعة وقدراتها التكنولوجية، أن تقدم عوائد أفضل على العملات المستقرة وتجارب مستخدم محسنة. إذا دخلوا سوق العملات المستقرة، فقد يقدمون مدفوعات فورية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع تنافس الخدمات المصرفية التقليدية.

يمكن أن يمنح هذا التغيير المستهلكين المزيد من الخيارات لإدارة أموالهم، مما قد يؤدي إلى تحويل مبالغ كبيرة من رأس المال بعيدًا عن البنوك. مع استكشاف عمالقة التكنولوجيا إصدار العملات المستقرة لخفض الرسوم وتحسين المعاملات عبر الحدود، قد يجذبون المستخدمين الذين يبحثون عن عوائد أعلى وخدمة أفضل مما يمكن للبنوك التقليدية تقديمه.

مخاطر الاعتماد الجماعي للعملات المستقرة

حذرت وزارة الخزانة الأمريكية من أن الاعتماد الواسع للعملات المستقرة يمكن أن يؤدي إلى تدفق خارجي كبير من الأنظمة المصرفية التقليدية. وفقًا للتقديرات، يمكن أن يصل هذا إلى 6.6 تريليون دولار من الودائع المفقودة. من شأن مثل هذا التحول أن يزيد من مخاطر الائتمان للبنوك والشركات، حيث ستكون هناك ودائع أقل متاحة لتمويل القروض.

يمكن أن يؤدي انخفاض رأس المال المتاح للبنوك إلى ارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض القروض، مما قد يضر بالشركات والأسر. تعكس مخاوف الخزانة التحديات المحتملة التي ستواجهها البنوك إذا توجه المستهلكون إلى العملات المستقرة للحصول على عوائد أفضل. قد تكافح البنوك التقليدية للحفاظ على قاعدة الودائع الخاصة بها مع محاولة تقديم عوائد تنافسية دون التضحية بالربحية.

سوق العملات المستقرة المتنامي

على الرغم من المخاوف، يستمر سوق العملات المستقرة في النمو. اعتبارًا من الآن، تبلغ القيمة السوقية للعملات المستقرة 308.3 مليار دولار، مع قيادة USDT و USDC. تتوقع وزارة الخزانة أن ينمو السوق بشكل كبير في السنوات القادمة، ليصل إلى 2 تريليون دولار بحلول عام 2028. مع زيادة استخدام العملات المستقرة على نطاق واسع، يمكن أن تغير كيفية إدارة الناس لأموالهم، مما يؤدي إلى مزيد من المنافسة والابتكار في القطاع المالي.

يمكن أن يلعب قانون GENIUS، بإمكانياته لإعادة تشكيل كيفية عمل العملات المستقرة، دورًا رئيسيًا في مستقبل التمويل. إذا دخلت شركات التكنولوجيا السوق، فسيتعين على البنوك التقليدية أن تتطور للحفاظ على أهميتها في بيئة سريعة التغير. يمهد القانون الطريق لعصر جديد من الخدمات المالية حيث قد يستمتع المستهلكون بعوائد أفضل وأنظمة دفع أكثر كفاءة.

