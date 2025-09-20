البورصةDEX+
زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي تحت ضغط شديد من "الدولار الملك"

بواسطة: BitcoinEthereumNews
2025/09/20 23:18

GBP/USD ينخفض دون 1.3500 مع استعادة "الدولار الملك" قوته بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي

يتعرض الجنيه البريطاني (GBP) لضغط شديد من "الدولار الملك" يوم الجمعة، منخفضًا بنسبة 0.52% على الرغم من غياب البيانات في الولايات المتحدة، مع ظهور مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي (Fed) فقط في وسائل الإعلام. البيانات البريطانية، رغم إيجابيتها، فشلت في دعم الجنيه الإسترليني في مبيعات التجزئة. يتداول زوج GBP/USD عند 1.3482.

لا تزال معنويات السوق مختلطة وسط انتهاء صلاحية خيارات التعويذة الرباعية يوم الجمعة، مما قد يؤدي إلى تقلبات في أسواق الأسهم الأمريكية. استعاد الدولار الأمريكي قوته بعد انخفاضه إلى أدنى مستوياته في ثلاث سنوات في أعقاب قرار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء. اقرأ المزيد...

الجنيه الإسترليني ينخفض مع تزايد المخاوف المالية البريطانية، والأنظار تتجه نحو خطاب دالي من الاحتياطي الفيدرالي

ينهار الجنيه الإسترليني (GBP) أمام نظرائه الرئيسيين يوم الجمعة مع ارتفاع عائدات السندات البريطانية طويلة الأجل بشكل حاد وسط ارتفاع اقتراض القطاع العام في أغسطس. قفزت عائدات السندات البريطانية لأجل 30 عامًا بأكثر من 1% لتقترب من 5.50%.

أظهرت البيانات أن صافي اقتراض القطاع العام بلغ 18 مليار جنيه إسترليني، وهو الأعلى للشهر في خمس سنوات. توقع الاقتصاديون أن يكون اقتراض الحكومة أقل بكثير عند 12.8 مليار جنيه إسترليني. اقرأ المزيد...

GBP/USD انتقل إلى مرحلة تداول النطاق - مجموعة UOB

انتقل الجنيه الإسترليني (GBP) إلى مرحلة تداول النطاق؛ يشير تليين النبرة الأساسية إلى أنه من المرجح اختبار الطرف السفلي من نطاق 1.3470/1.3650 أولاً، كما يلاحظ محللو الفوركس في مجموعة UOB كويك سير ليانغ وبيتر تشيا. اقرأ المزيد...

المصدر: https://www.fxstreet.com/news/pound-sterling-price-news-and-forecast-gbp-usd-is-under-heavy-pressure-from-the-king-dollar-202509191651

