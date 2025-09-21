من 3$ إلى 100$؟ أم أن طبقة بريت هي البديل بـ 150 ضعف؟

أخبار تشفير

سوق العملات المشفرة دائمًا منقسم بين اللاعبين الراسخين والشيء الكبير القادم. حاليًا، سعر XRP يتصدر العناوين مرة أخرى، لكنه ليس التوكن الوحيد على رادار الناس.

منافس جديد، Layer Brett، يدفع نفسه إلى دائرة الضوء.

تم بناؤه كمشروع طبقة 2 على الإيثريوم، يجلب هذا توكن الميم طاقة فيروسية وسرعة بلوكتشين حقيقية. البيع المسبق للكريبتو الخاص به متاح حاليًا بسعر 0.0058 دولار فقط، وقد جمع بالفعل أكثر من 38 مليون دولار.

نظرة على تاريخ XRP مقابل بداية Layer Brett الجديدة

كان XRP موجودًا لسنوات، ووصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3.84 دولار في عام 2018 قبل أن يشهد تقلبات بسبب الدعاوى القضائية والتغييرات التنظيمية. مؤخرًا، أصبح سعر XRP أكثر استقرارًا (حوالي 3.00 دولار)، مع تخفيف ضغط البيع من الحوت وبعض المحللين يرون مجالًا للنمو.

على النقيض من ذلك، ليس لدى Layer Brett أي تاريخ تداول. هذا بالضبط سبب حماس المشترين المبكرين. إنها صفحة بيضاء مع إمكانات صعود هائلة. كجوهرة الكريبتو منخفضة القيمة السوقية، يقدم LBRETT نقطة دخول نادرة قبل بدء ضجيج إدراجات البورصة العامة.

تقنيات مختلفة، أهداف مختلفة

لا يمكن أن يكون التوكنان أكثر اختلافًا. يعمل XRP على دفتر XRP، مما يدعم المدفوعات عبر الحدود وحتى تم تبنيه من قبل أول منصة ائتمان على السلسلة في البرازيل. حالة استخدامه واضحة: تسريع التحويلات المالية الدولية.

من ناحية أخرى، تم تصميم Layer Brett لجعل الإيثريوم أسرع. يعالج المعاملات خارج السلسلة، مما يقلل رسوم الغاز إلى بنسات مع الحفاظ على الأمان على السلسلة.

تغذي هذه الكفاءة نظام الرهان البيئي الخاص به، حيث يمكن للمشاركين المبكرين قفل التوكنات للحصول على مكافآت تبلغ حوالي 670٪ APY. مع إمداد توكن يبلغ 10 مليارات وتوزيع شفاف، تم بناء النظام لكل من النطاق ومكافآت المجتمع.

المشاعر السوقية والتركيز على المجتمع

يواصل اللاعبون المؤسسيون الشراء في XRP، ويمكن أن يجذب إطلاق منتجات العائد للحاملين المزيد من الطلب من التجزئة. هذا يجعل توقعات سعر XRP الحالية متفائلة بحذر.

ولكن حيث ينمو XRP باستمرار، يبني Layer Brett بسرعة وضجيج مسبق مدفوع بالميم. يدعمه الفريق بحوافز قوية، بما في ذلك هدية بقيمة مليون دولار، لتغذية نمو المجتمع. مع تصاعد البيع المسبق للكريبتو الخاص به، يكتسب LBRETT جاذبية كواحد من أفضل عملات meme في عام 2025.

البيع المسبق المستقر مقابل التداول المدفوع بالرسم البياني

يقوم المحللون الفنيون بتشريح سعر XRP يوميًا، بحثًا عن علامات اختراق تتجاوز 3 دولارات وما بعدها. يطرح بعض الثيران حتى فكرة 100 دولار، على الرغم من أن ذلك سيتطلب تبنيًا هائلاً.

بالنسبة لـ Layer Brett، التحليل أبسط. سعر البيع المسبق البالغ 0.0058 دولار ثابت حتى الإطلاق. هذا يعني أن المشترين المبكرين يتجنبون تقلبات قصيرة المدى بينما يجذب الرهان والمكافآت المستثمرين على المدى الطويل. أكثر من 3.8 مليون دولار تم جمعها بالفعل تظهر قناعة مبكرة قوية.

هل يمكن أن يصل Layer Brett إلى 150 ضعفًا من هنا؟

الحسابات مغرية. بدءًا من 0.0058 دولار، حتى التشغيل المعتدل يمكن أن يحقق مضاعفات تغير الحياة. إذا استحوذ على جزء من الأموال المتدفقة إلى مشاريع memecoin، وعملات DeFi، ومشاريع كريبتو من الطبقة 2، فإن مكاسب 100 ضعف أو حتى 150 ضعفًا في المتناول.

في الوقت نفسه، من المرجح أن يستمر سعر XRP في الارتفاع، لكن سرعة وحجم المكاسب لن تتطابق أبدًا مع ما يمكن أن يقدمه البيع المسبق مثل Layer Brett.

الخلاصة

يعتمد الاختيار بين XRP و Layer Brett على استراتيجيتك. XRP هو الرهان الأكثر أمانًا، مدعومًا بسنوات من التبني والشراكات المؤسسية. لكن LBRETT هو الورقة الرابحة، التي تقدم طاقة الميم مع فائدة بلوكتشين الطبقة 2 الحقيقية.

البيع المسبق للكريبتو الخاص به متاح الآن، ومكافآت الرهان لا تزال عالية جدًا، ونافذة الشراء المبكر لن تظل مفتوحة إلى الأبد.

Layer Brett لا يزال في مرحلة البيع المسبق، ولكن ليس لفترة طويلة. إذا كنت تبحث عن العملة البديلة التالية بمضاعفة 100 مرة، فقد تكون هذه فرصتك.

الموقع الإلكتروني: https://layerbrett.com

تيليجرام: https://t.me/layerbrett

X: (1) Layer Brett (@LayerBrett) / X

هذا المنشور برعاية. لا تؤيد Coindoo أو تتحمل مسؤولية المحتوى أو الدقة أو الجودة أو الإعلانات أو المنتجات أو أي مواد أخرى على هذه الصفحة. يتم تشجيع القراء على إجراء أبحاثهم الخاصة قبل الانخراط في أي إجراءات متعلقة بالعملات المشفرة. لن تكون Coindoo مسؤولة، بشكل مباشر أو غير مباشر، عن أي أضرار أو خسائر ناتجة عن استخدام أو الاعتماد على أي محتوى أو سلع أو خدمات مذكورة. قم دائمًا بإجراء بحثك الخاص.

المؤلف

كراسيمير روسيف هو صحفي لديه سنوات عديدة من الخبرة في تغطية العملات المشفرة والأسواق المالية. يتخصص في التحليل والأخبار والتوقعات للأصول الرقمية، مما يوفر للقراء معلومات متعمقة وموثوقة حول أحدث اتجاهات السوق. خبرته واحترافيته تجعله مصدرًا قيمًا للمعلومات للمستثمرين والمتداولين وأي شخص يتابع ديناميكيات عالم الكريبتو.

قصص ذات صلة







المقال التالي