أربع شركات صيدلانية تحول تركيزها من تطوير الأدوية إلى الأصول المشفرة

ملخص سريع

أعادت شركة Helius Medical Technologies تسميتها إلى Solana Company، مع التركيز على توكن SOL.

تحولت MEI Pharma إلى استراتيجية Lite بأكثر من 100 مليون دولار في أصول Litecoin.

تستهدف TNF Pharmaceuticals الآن البنية التحتية للكريبتو بعد إعادة العلامة التجارية إلى Q/C Technologies.

اندمجت Kindly MD مع مجموعة Nakamoto القابضة لإنشاء خزينة تركز على بيتكوين.

في خطوة مفاجئة، حولت أربع شركات صيدلانية مؤخرًا تركيزها من تطوير أدوية جديدة إلى اقتناء أصول رقمية. هذه الشركات، التي تواجه تحديات في أعمالها الأساسية المتمثلة في تطوير الأدوية، تتبنى الآن العملات المشفرة كمسار للنمو. أحد أبرز التحولات هو Helius Medical Technologies، التي أعادت تسميتها إلى Solana Company. تركز الشركة الآن على بناء خزينة أصول رقمية (DAT) تتمحور حول بلوكتشين الإيثريوم.

Helius Medical Technologies تعيد تسميتها إلى Solana Company

Helius Medical Technologies، التي كانت في السابق شركة تكنولوجيا عصبية تركز على علاج الحالات العصبية، هي أحدث من قام بهذا التحول. أعادت الشركة رسميًا تسميتها إلى Solana Company، مشيرة إلى استراتيجيتها الجديدة. تخطط الشركة الآن للتركيز على تجميع الأصول الرقمية، وتحديداً توكن SOL الأصلي لـ Solana.

في خطوة حديثة، جمعت Helius 500 مليون دولار لتمويل هذه الاستراتيجية، والتي تتضمن شراء وحيازة توكنات SOL. وقعت الشركة أيضًا خطاب نوايا غير ملزم مع مؤسسة Solana، ملتزمة بإجراء جميع عمليات البلوكتشين على شبكة Solana. كجزء من هذه الاتفاقية، يمكن لـ Helius شراء SOL بسعر مخفض من المؤسسة. تهدف الاستراتيجية أيضًا إلى الاستفادة من آلية عائد Solana لتعظيم العوائد على حيازات الكريبتو الخاصة بها.

تحول التركيز من الأدوية إلى الكريبتو

Helius ليست الشركة الصحية الوحيدة التي تتجه نحو العملات المشفرة. قامت شركات صيدلانية ورعاية صحية أخرى بتحولات مماثلة في الأشهر الأخيرة. واجهت هذه الشركات صعوبات في تنمية خطوط تطوير الأدوية وسعت إلى طرق جديدة لتوليد الإيرادات.

على سبيل المثال، TNF Pharmaceuticals، التي كانت سابقًا شركة أبحاث في المرحلة السريرية، أعادت تسميتها إلى Q/C Technologies. يهدف هذا التركيز الجديد إلى الاستفادة من الحوسبة السحابية من فئة الكم لتطوير البنية التحتية للعملات المشفرة. أشارت الشركة بوضوح إلى أنها ستعطي الأولوية الآن للمبادرات المتعلقة بالكريبتو على أهدافها الصيدلانية السابقة.

استراتيجية Lite واعتماد Litecoin

مثال آخر هو MEI Pharma، التي ابتعدت أيضًا عن تركيزها الأولي على تطوير أدوية الأورام. أعادت الشركة تسميتها إلى Lite Strategy وحولت خزينتها الأساسية إلى Litecoin.

جاء هذا القرار بعد محاولة اندماج فاشلة في عام 2023 ومراجعة استراتيجية في عام 2024. بتوجيه من مبتكر Litecoin، تشارلي لي، تمتلك MEI Pharma الآن أكثر من 100 مليون دولار في Litecoin. يهدف هذا التحول إلى تقديم تعرض متوافق للعملة المشفرة مع السعي لتحقيق النمو من خلال استراتيجية الخزينة.

استراتيجية خزينة البيتكوين من Kindly MD

بالإضافة إلى هذه الشركات، اندمج مزود الرعاية الصحية الإقليمي Kindly MD أيضًا مع مجموعة Nakamoto القابضة، وهي شركة قابضة تركز على بيتكوين. على الرغم من احتفاظها باسمها الأصلي، فقد واءمت Kindly MD الآن مهمتها الأساسية مع العملات المشفرة.

تهدف الشركة إلى إنشاء خزينة بيتكوين من الدرجة المؤسسية مع هدف طويل المدى هو الاستحواذ على مليون BTC. يمثل هذا التحول اتجاهًا متناميًا في صناعة الرعاية الصحية، حيث تعتمد الشركات بشكل متزايد على العملات المشفرة كوسيلة لإدارة أصولها المالية.

تشير هذه التحركات إلى أن المزيد من شركات الأدوية تنظر إلى الأصول الرقمية كوسيلة لتحقيق عوائد، وهو تناقض حاد مع نماذج تطوير الأدوية التقليدية التي أثبتت أنها صعبة. مع استمرار نمو مساحة الأصول الرقمية، قد تحذو المزيد من الشركات في قطاعي الرعاية الصحية والأدوية حذوها في تحويل التركيز من تطوير الأدوية إلى استثمارات العملات المشفرة.

ظهر المنشور أربع شركات صيدلانية تحول تركيزها من تطوير الأدوية إلى أصول الكريبتو لأول مرة على CoinCentral.