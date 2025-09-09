لاستمرار الارتفاع، يجب أن يغلق الدولار النيوزيلندي أولاً فوق 0.5930 - مجموعة UOB

بدلاً من الاستمرار في الارتفاع، من المرجح أن يتداول الدولار النيوزيلندي (NZD) ضمن نطاق بين 0.5855 و0.5915. على المدى الطويل، للاستمرار في الارتفاع، يجب أن يغلق الدولار النيوزيلندي أولاً فوق 0.5930، كما يشير محللو تداول العملات الأجنبية (FX) في مجموعة UOB كويك سير ليانغ وبيتر تشيا.
من المرجح أن يتداول زوج NZD/USD ضمن نطاق
نظرة 24 ساعة: "على الرغم من أن الدولار النيوزيلندي ارتفع بشكل حاد إلى مستوى 0.5917 يوم الجمعة الماضي، إلا أنه تراجع من المستوى المرتفع وأغلق عند 0.5892. يبدو أن الارتفاع السريع قد تجاوز حده، وبدلاً من الاستمرار في الارتفاع، من المرجح أن يتداول الدولار النيوزيلندي اليوم ضمن نطاق، على الأرجح بين 0.5855 و0.5915."
نظرة 1-3 أسابيع: "في آخر تحديث لنا من يوم الأربعاء الماضي (03 سبتمبر، السعر الفوري عند 0.5855)، ذكرنا أننا 'نتبنى موقفًا محايدًا ونتوقع أن يتداول الدولار النيوزيلندي في نطاق 0.5800/0.5900.' على الرغم من أن الدولار النيوزيلندي تجاوز النطاق يوم الجمعة ووصل إلى مستوى مرتفع بلغ 0.5917، إلا أن الزيادة في الزخم الصعودي ليست كافية للإشارة إلى تقدم مستدام حتى الآن. للاستمرار في الارتفاع، يجب أن يغلق الدولار النيوزيلندي أولاً فوق 0.5930. ستظل احتمالات إغلاق الدولار النيوزيلندي فوق 0.5930 قائمة طالما أنه يحافظ على مستوى فوق 'مستوى الدعم' القوي، الذي يقع الآن عند 0.5840."
