لاستمرار الارتفاع، يجب أن يغلق الدولار النيوزيلندي أولاً فوق 0.5930 - مجموعة UOB

ظهر المنشور "للاستمرار في الارتفاع، يجب أن يغلق الدولار النيوزيلندي أولاً فوق 0.5930 - مجموعة UOB" على موقع BitcoinEthereumNews.com. بدلاً من الاستمرار في الارتفاع، من المرجح أن يتداول الدولار النيوزيلندي (NZD) في نطاق بين 0.5855 و0.5915. على المدى الطويل، للاستمرار في الارتفاع، يجب أن يغلق الدولار النيوزيلندي أولاً فوق 0.5930، كما يلاحظ محللو تداول العملات الأجنبية في مجموعة UOB كويك سير ليانغ وبيتر تشيا. من المرجح أن يتداول زوج NZD/USD في نطاق نظرة 24 ساعة: "على الرغم من أن الدولار النيوزيلندي ارتفع بشكل حاد إلى مستوى 0.5917 يوم الجمعة الماضي، إلا أنه تراجع من المستوى المرتفع وأغلق عند 0.5892. يبدو أن الارتفاع السريع قد تجاوز حده، وبدلاً من الاستمرار في الارتفاع، من المرجح أن يتداول الدولار النيوزيلندي في نطاق اليوم، ربما بين 0.5855 و0.5915." نظرة 1-3 أسابيع: "في آخر تحديث لنا من يوم الأربعاء الماضي (03 سبتمبر، السعر الفوري عند 0.5855)، ذكرنا أننا 'نتبنى موقفًا محايدًا ونتوقع أن يتداول الدولار النيوزيلندي في نطاق 0.5800/0.5900.' على الرغم من أن الدولار النيوزيلندي كسر فوق النطاق يوم الجمعة ووصل إلى أعلى مستوى عند 0.5917، إلا أن الزيادة في الزخم الصعودي ليست كافية للإشارة إلى تقدم مستدام حتى الآن. للاستمرار في الارتفاع، يجب أن يغلق الدولار النيوزيلندي أولاً فوق 0.5930. ستظل احتمالات إغلاق الدولار النيوزيلندي فوق 0.5930 قائمة طالما أنه يحافظ على مستوى 'الدعم القوي'، الذي يقع الآن عند 0.5840." المصدر: https://www.fxstreet.com/news/nzd-usd-for-a-continued-rise-nzd-must-first-close-above-05930-uob-group-202509081116