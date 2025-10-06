تقرير: فيلم الرعب والإثارة الكروي 'HIM' قادم إلى منصات البث هذا الأسبوع

البورصةDEX+
شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلة500Xمدخراتالأحداث
المزيد
سباق CZH
ظهر المنشور "فيلم الرعب والإثارة الرياضي 'HIM' قادم إلى البث هذا الأسبوع، كما يقول التقرير" على BitcoinEthereumNews.com. المشجع ذو القرون (موريس غرين) وكام (تيريك ويذرز) في فيلم HIM من يونيفرسال بيكتشرز. من المقرر أن يأتي فيلم HIM، وهو فيلم رعب وإثارة رياضي من إنتاج جوردان بيل بطولة مارلون وايانز وتيريك ويذرز، إلى البث الرقمي هذا الأسبوع. مصنف R، تم عرض HIM في دور السينما في 19 سبتمبر. يقول الملخص الرسمي للفيلم: "يلعب HIM دور لاعب كرة القدم الجامعي السابق ويذرز (أعرف ما فعلته الصيف الماضي) بدور كاميرون كيد، وهو لاعب رمي صاعد كرس حياته وهويته لكرة القدم الأمريكية. عشية الاختبار السنوي للكشافة في كرة القدم المحترفة، يتعرض كام للهجوم من قبل مشجع مختل ويعاني من صدمة دماغية قد تنهي مسيرته المهنية. فوربس متى سيأتي فيلم الرعب الذي يقوده الكلب 'Good Boy' إلى البث؟ بقلم تيم لامرز "عندما يبدو كل شيء ضائعًا، يتلقى كام طوق نجاة عندما يعرض بطله، إشعياء وايت (مارلون وايانز)، وهو لاعب رمي أسطوري فاز بثماني بطولات ونجم ثقافي، تدريب كام في مجمع إشعياء المعزول الذي يشاركه مع زوجته المؤثرة المشهورة، إلسي وايت (جوليا فوكس). ولكن مع تسارع تدريب كام، تبدأ كاريزما إشعياء في التحول إلى شيء أكثر ظلامًا، مما يرسل تلميذه في حفرة أرنب مربكة قد تكلفه أكثر مما توقع." من المتوقع أن يتم إصدار HIM على البث الرقمي عبر الفيديو عند الطلب المميز يوم الثلاثاء، 7 أكتوبر، وفقًا لـ When to Stream. في حين أن متتبع البث عادة ما يكون دقيقًا في تقاريره عن PVOD، أشار When to Stream إلى أن تاريخ الإصدار الرقمي لـ HIM لم يتم الإعلان عنه أو تأكيده من قبل استوديو الفيلم، يونيفرسال بيكتشرز، وهو عرضة للتغيير. فوربس 'The Long Walk' يحصل على تاريخ البث، كما يقول التقرير بقلم تيم لامرز عندما يصل HIM إلى PVOD، سيكون متاحًا على مجموعة متنوعة من المنصات الرقمية، بما في ذلك Apple TV وFandango at Home وPrime Video وYouTube. حاليًا، يعرض Prime Video فيلم HIM للطلب المسبق مقابل 24.99 دولارًا، وهو أيضًا...ظهر المنشور "فيلم الرعب والإثارة الرياضي 'HIM' قادم إلى البث هذا الأسبوع، كما يقول التقرير" على BitcoinEthereumNews.com. المشجع ذو القرون (موريس غرين) وكام (تيريك ويذرز) في فيلم HIM من يونيفرسال بيكتشرز. من المقرر أن يأتي فيلم HIM، وهو فيلم رعب وإثارة رياضي من إنتاج جوردان بيل بطولة مارلون وايانز وتيريك ويذرز، إلى البث الرقمي هذا الأسبوع. مصنف R، تم عرض HIM في دور السينما في 19 سبتمبر. يقول الملخص الرسمي للفيلم: "يلعب HIM دور لاعب كرة القدم الجامعي السابق ويذرز (أعرف ما فعلته الصيف الماضي) بدور كاميرون كيد، وهو لاعب رمي صاعد كرس حياته وهويته لكرة القدم الأمريكية. عشية الاختبار السنوي للكشافة في كرة القدم المحترفة، يتعرض كام للهجوم من قبل مشجع مختل ويعاني من صدمة دماغية قد تنهي مسيرته المهنية. فوربس متى سيأتي فيلم الرعب الذي يقوده الكلب 'Good Boy' إلى البث؟ بقلم تيم لامرز "عندما يبدو كل شيء ضائعًا، يتلقى كام طوق نجاة عندما يعرض بطله، إشعياء وايت (مارلون وايانز)، وهو لاعب رمي أسطوري فاز بثماني بطولات ونجم ثقافي، تدريب كام في مجمع إشعياء المعزول الذي يشاركه مع زوجته المؤثرة المشهورة، إلسي وايت (جوليا فوكس). ولكن مع تسارع تدريب كام، تبدأ كاريزما إشعياء في التحول إلى شيء أكثر ظلامًا، مما يرسل تلميذه في حفرة أرنب مربكة قد تكلفه أكثر مما توقع." من المتوقع أن يتم إصدار HIM على البث الرقمي عبر الفيديو عند الطلب المميز يوم الثلاثاء، 7 أكتوبر، وفقًا لـ When to Stream. في حين أن متتبع البث عادة ما يكون دقيقًا في تقاريره عن PVOD، أشار When to Stream إلى أن تاريخ الإصدار الرقمي لـ HIM لم يتم الإعلان عنه أو تأكيده من قبل استوديو الفيلم، يونيفرسال بيكتشرز، وهو عرضة للتغيير. فوربس 'The Long Walk' يحصل على تاريخ البث، كما يقول التقرير بقلم تيم لامرز عندما يصل HIM إلى PVOD، سيكون متاحًا على مجموعة متنوعة من المنصات الرقمية، بما في ذلك Apple TV وFandango at Home وPrime Video وYouTube. حاليًا، يعرض Prime Video فيلم HIM للطلب المسبق مقابل 24.99 دولارًا، وهو أيضًا...

تقرير: فيلم الرعب والإثارة الكروي 'HIM' قادم إلى منصات البث هذا الأسبوع

بواسطة: BitcoinEthereumNews
2025/10/06 04:53
COM
COM$0.005448-7.23%
Camino Network
CAM$0.0233-4.50%
Starpower
STAR$0.12089-0.90%
Cyberlife
LIFE$0.00002827+9.78%

المتعصب ذو القرون (موريس غرين) وكام (تيريك ويذرز) في فيلم HIM

يونيفرسال بيكتشرز

HIM، فيلم الإثارة والرعب ذو الطابع الرياضي من إنتاج جوردان بيل وبطولة مارلون وايانز وتيريك ويذرز، من المقرر أن يصل إلى البث الرقمي هذا الأسبوع.

الفيلم المصنف R، HIM عُرض في دور السينما في 19 سبتمبر. يقول الملخص الرسمي للفيلم، "HIM يضم لاعب كرة القدم السابق ويذرز (أعرف ما فعلته الصيف الماضي) في دور كاميرون كيد، لاعب رمي صاعد كرس حياته وهويته لكرة القدم. في عشية الاختبار السنوي للاعبين المحترفين، يتعرض كام للهجوم من قبل مشجع مختل ويعاني من صدمة دماغية قد تنهي مسيرته المهنية.

فوربسمتى سيصل فيلم الرعب 'الولد الطيب' الذي تقوده الكلاب إلى البث؟بقلم تيم لامرز

"عندما يبدو أن كل شيء قد ضاع، يتلقى كام طوق نجاة عندما يعرض بطله، إشعياء وايت (مارلون وايانز)، لاعب رمي أسطوري فاز بالبطولة ثماني مرات ونجم ثقافي كبير، تدريب كام في مجمع إشعياء المعزول الذي يشاركه مع زوجته المؤثرة المشهورة، إلسي وايت (جوليا فوكس). لكن مع تسارع تدريب كام، تبدأ كاريزما إشعياء بالتحول إلى شيء أكثر ظلامًا، مما يرسل تلميذه في دوامة مربكة قد تكلفه أكثر مما توقع."

من المتوقع أن يتم إصدار HIM على البث الرقمي عبر الفيديو حسب الطلب المميز يوم الثلاثاء، 7 أكتوبر، وفقًا لـ When to Stream. وبينما يكون متتبع البث دقيقًا عادةً في تقاريره عن PVOD، أشار When to Stream إلى أن تاريخ الإصدار الرقمي لـ HIM لم يتم الإعلان عنه أو تأكيده من قبل استوديو الفيلم، يونيفرسال بيكتشرز، وهو قابل للتغيير.

فوربس'المشي الطويل' يحصل على تاريخ البث، يقول التقريربقلم تيم لامرز

عندما يصل HIM إلى PVOD، سيكون متاحًا على مجموعة متنوعة من المنصات الرقمية، بما في ذلك Apple TV وFandango at Home وPrime Video وYouTube. حاليًا، يعرض Prime Video HIM للطلب المسبق بسعر 24.99 دولارًا، وهو أيضًا سعر شراء الفيلم. وبما أن أسعار الإيجار الرقمية الجديدة عادة ما تكون أقل بـ 5 دولارات من أسعار الشراء، يمكن للمشاهدين توقع أن يكون الفيلم متاحًا للإيجار مقابل 19.99 دولارًا لفترة 48 ساعة.

تنويه: يتضمن المقطع الدعائي لفيلم "HIM" أدناه صورًا عنيفة.

كيف استقبل الجمهور والنقاد فيلم 'HIM'؟

حقق HIM حتى الآن 23.4 مليون دولار محليًا و1.7 مليون دولار دوليًا بإجمالي شباك تذاكر عالمي قدره 25.1 مليون دولار. كانت ميزانية إنتاج الفيلم 27 مليون دولار قبل تكاليف الطباعة والإعلان، وفقًا لـ The Numbers.

حصل HIM على تقييم "فاسد" بنسبة 31% من نقاد Rotten Tomatoes بناءً على 194 مراجعة. يقول إجماع النقاد في RT للفيلم، "بإسقاط الكرة قبل المنطقة الحمراء بكثير، HIM لديه أسلوب للتباهي ولكنه يفسد فكرته الواعدة بتنفيذ مبتدئ."

فوربسإليك طاقم فيلم نتفليكس 'وحش: قصة إد جين'بقلم تيم لامرز

كما حصل فيلم الإثارة والرعب على درجة "فاسدة" بنسبة 58% على مقياس Popcornmeter من RT بناءً على أكثر من 1000 تقييم مستخدم موثق. يقول ملخص جمهور RT للفيلم، "الأفكار الرائعة لا تندمج دائمًا في سرد قوي، وبينما يندفع HIM بقوة كاملة مع براعة بصرية ورمزية جريئة، فإنه في النهاية يفشل في تحقيق هدف سينمائي رغم تعليقه الاجتماعي المثير للاهتمام."

من المتوقع أن يصل فيلم HIM — الذي يشارك في بطولته أيضًا تيم هايدكر وجيم جيفريز ومقاتل الوزن الثقيل في MMA موريس غرين، ونجوم الهيب هوب Guapdad 4000 وتييرا واك — إلى PVOD يوم الثلاثاء، من إخراج جاستن تيبينغ.

فوربسأفضل 10 أفلام رعب في 2025 حتى الآن، وفقًا لـ Rotten Tomatoesبقلم تيم لامرز

المصدر: https://www.forbes.com/sites/timlammers/2025/10/05/football-horror-thriller-him-coming-to-streaming-this-week-report-says/

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

قد يعجبك أيضاً

تجمع THORWallet بين حساب البنك السويسري وميزات التمويل اللامركزي في محفظة العملات المشفرة

تجمع THORWallet بين حساب البنك السويسري وميزات التمويل اللامركزي في محفظة العملات المشفرة

تجمع THORWallet بين أمان البنوك السويسرية وأدوات التمويل اللامركزي (DeFi) وإنفاق MasterCard في تطبيق واحد ذاتي الحفظ، مما يجعل الوصول إلى العملات الرقمية بسيطًا وآمنًا للجميع.
Lorenzo Protocol
BANK$0.07831-6.43%
DeFi
DEFI$0.00105+10.52%
Ambire Wallet
WALLET$0.01907-0.83%
مشاركة
Blockchainreporter2025/11/13 04:00
المدعون العامون يسعون لإعادة محاكمة أخوين MEV Bot في فبراير أو مارس

المدعون العامون يسعون لإعادة محاكمة أخوين MEV Bot في فبراير أو مارس

يراقب منظمو العملات المشفرة ومراقبو الصناعة عن كثب قضية الأخوين بيراير-بوينو، أنطون وجيمس، اللذين يواجهان تهماً خطيرة متعلقة باستغلال كبير لبلوكتشين الإيثريوم. بعد تعثر هيئة المحلفين وإعلان القاضي عن محاكمة باطلة، يدفع المدعون العامون نحو إعادة محاكمة سريعة، والتي قد تحدث في أقرب وقت في أواخر فبراير أو أوائل [...]
Hyperbot
BOT$0.01812-13.87%
SOON
SOON$2.1354+0.72%
مشاركة
Crypto Breaking News2025/11/13 04:16
انخفاض LINK بنسبة 4% مع فشل أخبار صندوق ETF لـ Chainlink في دفع كسر المقاومة الفنية

انخفاض LINK بنسبة 4% مع فشل أخبار صندوق ETF لـ Chainlink في دفع كسر المقاومة الفنية

واجه رمز الأوراكل ضغط بيع عند 16.25 دولار إلى جانب انخفاض كبير في سوق الكريبتو الأوسع.
Chainlink
LINK$15.18-1.36%
4
4$0.05301-8.68%
EPNS
PUSH$0.01681+7.75%
مشاركة
Coinstats2025/11/13 03:28

الأخبار الرائجة

المزيد

تجمع THORWallet بين حساب البنك السويسري وميزات التمويل اللامركزي في محفظة العملات المشفرة

المدعون العامون يسعون لإعادة محاكمة أخوين MEV Bot في فبراير أو مارس

انخفاض LINK بنسبة 4% مع فشل أخبار صندوق ETF لـ Chainlink في دفع كسر المقاومة الفنية

إعادة التفكير التنظيمي: نهج جديد لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في تصنيف التشفير

محامي مؤيد للتشفير جون ديتون يدخل سباق مجلس الشيوخ الأمريكي مرة أخرى

أسعار الكريبتو

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$101,679.17
$101,679.17$101,679.17

-0.54%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,403.40
$3,403.40$3,403.40

-0.72%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$153.08
$153.08$153.08

-1.68%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.3643
$2.3643$2.3643

-0.16%

mc_price_img_alt

KernelDAO

KERNEL

$0.11264
$0.11264$0.11264

+5.26%