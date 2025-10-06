تقرير: فيلم الرعب والإثارة الكروي 'HIM' قادم إلى منصات البث هذا الأسبوع

المتعصب ذو القرون (موريس غرين) وكام (تيريك ويذرز) في فيلم HIM يونيفرسال بيكتشرز

HIM، فيلم الإثارة والرعب ذو الطابع الرياضي من إنتاج جوردان بيل وبطولة مارلون وايانز وتيريك ويذرز، من المقرر أن يصل إلى البث الرقمي هذا الأسبوع.

الفيلم المصنف R، HIM عُرض في دور السينما في 19 سبتمبر. يقول الملخص الرسمي للفيلم، "HIM يضم لاعب كرة القدم السابق ويذرز (أعرف ما فعلته الصيف الماضي) في دور كاميرون كيد، لاعب رمي صاعد كرس حياته وهويته لكرة القدم. في عشية الاختبار السنوي للاعبين المحترفين، يتعرض كام للهجوم من قبل مشجع مختل ويعاني من صدمة دماغية قد تنهي مسيرته المهنية.

"عندما يبدو أن كل شيء قد ضاع، يتلقى كام طوق نجاة عندما يعرض بطله، إشعياء وايت (مارلون وايانز)، لاعب رمي أسطوري فاز بالبطولة ثماني مرات ونجم ثقافي كبير، تدريب كام في مجمع إشعياء المعزول الذي يشاركه مع زوجته المؤثرة المشهورة، إلسي وايت (جوليا فوكس). لكن مع تسارع تدريب كام، تبدأ كاريزما إشعياء بالتحول إلى شيء أكثر ظلامًا، مما يرسل تلميذه في دوامة مربكة قد تكلفه أكثر مما توقع."

من المتوقع أن يتم إصدار HIM على البث الرقمي عبر الفيديو حسب الطلب المميز يوم الثلاثاء، 7 أكتوبر، وفقًا لـ When to Stream. وبينما يكون متتبع البث دقيقًا عادةً في تقاريره عن PVOD، أشار When to Stream إلى أن تاريخ الإصدار الرقمي لـ HIM لم يتم الإعلان عنه أو تأكيده من قبل استوديو الفيلم، يونيفرسال بيكتشرز، وهو قابل للتغيير.

عندما يصل HIM إلى PVOD، سيكون متاحًا على مجموعة متنوعة من المنصات الرقمية، بما في ذلك Apple TV وFandango at Home وPrime Video وYouTube. حاليًا، يعرض Prime Video HIM للطلب المسبق بسعر 24.99 دولارًا، وهو أيضًا سعر شراء الفيلم. وبما أن أسعار الإيجار الرقمية الجديدة عادة ما تكون أقل بـ 5 دولارات من أسعار الشراء، يمكن للمشاهدين توقع أن يكون الفيلم متاحًا للإيجار مقابل 19.99 دولارًا لفترة 48 ساعة.

تنويه: يتضمن المقطع الدعائي لفيلم "HIM" أدناه صورًا عنيفة.

كيف استقبل الجمهور والنقاد فيلم 'HIM'؟

حقق HIM حتى الآن 23.4 مليون دولار محليًا و1.7 مليون دولار دوليًا بإجمالي شباك تذاكر عالمي قدره 25.1 مليون دولار. كانت ميزانية إنتاج الفيلم 27 مليون دولار قبل تكاليف الطباعة والإعلان، وفقًا لـ The Numbers.

حصل HIM على تقييم "فاسد" بنسبة 31% من نقاد Rotten Tomatoes بناءً على 194 مراجعة. يقول إجماع النقاد في RT للفيلم، "بإسقاط الكرة قبل المنطقة الحمراء بكثير، HIM لديه أسلوب للتباهي ولكنه يفسد فكرته الواعدة بتنفيذ مبتدئ."

كما حصل فيلم الإثارة والرعب على درجة "فاسدة" بنسبة 58% على مقياس Popcornmeter من RT بناءً على أكثر من 1000 تقييم مستخدم موثق. يقول ملخص جمهور RT للفيلم، "الأفكار الرائعة لا تندمج دائمًا في سرد قوي، وبينما يندفع HIM بقوة كاملة مع براعة بصرية ورمزية جريئة، فإنه في النهاية يفشل في تحقيق هدف سينمائي رغم تعليقه الاجتماعي المثير للاهتمام."

من المتوقع أن يصل فيلم HIM — الذي يشارك في بطولته أيضًا تيم هايدكر وجيم جيفريز ومقاتل الوزن الثقيل في MMA موريس غرين، ونجوم الهيب هوب Guapdad 4000 وتييرا واك — إلى PVOD يوم الثلاثاء، من إخراج جاستن تيبينغ.

